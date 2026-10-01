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Eva Bargiela recordó el detalle que encontró en su casa luego de la muerte de su madre: “Todo armado”

El fallecimiento de la mamá de la modelo sucedió de manera repentina en octubre del año 2024 durante un viaje familiar

La mamá de la modelo falleció en octubre del año 2024 durante un viaje familiar (Video:Que Alguien le Avise-La Casa Streaming)
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En octubre de 2024, Eva Bargiela vivió uno de los momentos más difíciles de su vida: la muerte repentina de su madre durante un viaje familiar. Desde entonces, la modelo y conductora atravesó su duelo mientras transita la maternidad y, en cada oportunidad que tiene, la recuerda con profundo cariño, tanto en sus redes sociales como al aire de su programa.

En este contexto, durante el programa Que Alguien le Avise (La Casa Streaming), hablaron de un video viral de un joven que guardó las milanesas de su abuela para conservar “el último sabor” hecho por ella. Esto abrió el debate entre las conductoras y desencadenó el relato más emotivo de la emisión.

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El video generó posiciones encontradas en el panel. Mora, exparticipante de Gran Hermano, fue la primera en marcar su postura: “Yo no las como”. Sofía Jujuy Jiménez le señaló que con el tiempo se echarían a perder, y ella respondió sin dudar: “Prefiero no saber cuándo fue la última vez que probé ese sabor antes que conscientemente saber que es la última vez. No, ni en pedo”. Una tercera voz del panel tomó la posición contraria y planteó que lo viviría “media celebración”, pero Mora sostuvo su negativa.

Eva Bargiela despide a su mamá
La mamá de Eva murió mientras estaban de viaje con toda la familia (Instagram)

Fue entonces cuando Bargiela tomó la palabra. “Vos sabés, voy a contar algo y voy a intentar no llorar. Y si lloro, no hagan un clip”, introdujo entre risas del panel. Contó que cuando regresaron del viaje en el que falleció su madre, al abrir la heladera encontraron algo que nadie esperaba: “Mi mamá había dejado, que siempre hacía, hechos un montón de frascos de berenjenas en escabeche”. El detalle que la atravesó fue que a ella nunca le habían gustado las berenjenas, pero ahí estaban, intactos, como una señal.

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Junto a su hermana y su padre, la presencia de esos frascos tomó otro significado. “Dijimos: ‘Parece que lo hubiese dejado como todo preparado’, ¿entendés?”, recordó. Jujuy completó la imagen: “Lleguen y coman esto, claro”. La pareja de Gianluca Simeone asintió y agregó que la sensación fue más profunda aún porque todo lo demás también estaba resuelto: “Los pasajes de vuelta, el check-in hecho, todo, todo, como si hubiese dejado todo armado para que volvamos y encontremos ahí eso en casa”.

La pregunta inevitable llegó de parte de Jiménez: “¿Pero comiste?”. La respuesta de Bargiela provocó las risas del panel: “No”. Y aclaró con simpleza: “Bueno, no me gustan las berenjenas”. La conductora admitió que esperaba otro desenlace: “Pensé que el remate era tipo: ‘La verdad que las probé y dije: guau, cómo no comí berenjenas antes en mi vida’”.

Eva Bargiela despide a su mamá
Al poco tiempo del fallecimiento de su madre, la modelo se enteró de su embarazo

El relato no terminó ahí. La modelo contó que el día anterior había ido a lo de su padre porque se cortó la luz, y aprovechó para buscar juguetes para su hijo Faustino en la planta de arriba. “Mi mamá pintaba un montón de cosas y todo le encantaba, era súper... tenía un costado superartista”, describió. En una habitación encontró el taller de pintura de su madre, que permanece intacto. Entre los objetos, halló una tacita con la inscripción “Mami, te amo”. “Dije: ‘Ay, quiero que ese sea mi regalo del Día de la Madre’, que ahora se viene. Así que después se lo voy a pedir a mi papá, a ver si me lo facilita”, contó con melancolía.

Antes de cerrar, Bargiela sintetizó lo que siente cuando aparecen esos objetos cargados de historia: “Cuando pasan esas cosas que quedan así, ¿y qué hacés? Lo tomás como un regalo”. Una voz del panel coincidió: “Yo creo que está bueno como honrarlas también”. Bargiela respondió con un simple: “Sí”.

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