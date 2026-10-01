Se aceleraron las ventas de motos 0 km: superaron las 80.000 patentamientos en septiembre

El mercado de las motos volvió a marcar números superiores a las 80.000 unidades en septiembre. El mercado potencial de 1.000.000 es ahora una posibilidad real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El mercado argentino de motos 0 km volvió a superar las 80.000 unidades en septiembre, un nivel que confirma el fuerte ritmo de patentamientos del sector durante 2026. Según la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el último mes se registraron 80.113 unidades, un resultado que representa una suba del 35,1% sobre septiembre de 2025 y un 7,1% por encima del mes anterior.

El dato vuelve a mostrar un gran contraste con relación al mercado de los automóviles, que si bien lograron acercarse a las 50.000 unidades mensuales en septiembre, durante el año oscilaron entre febrero y agosto entre los 41.000 y los 47.000 patentamientos. Las motos, por el contrario, se movieron durante buena parte del año alrededor del umbral de las 80.000 unidades y lo sostuvieron incluso en meses con leves bajas respecto del período anterior.

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Con la mira el el millón de motos

El comportamiento del mercado muestra una meseta elevada. Después de los 68.383 patentamientos de enero, el volumen trepó a 70.799 en febrero, 79.115 en marzo y 80.737 en abril. En septiembre, las 80.113 motos patentadas ratificaron que esa escala se mantuvo durante el año.

La comparación interanual también exhibe una recuperación marcada. En los primeros nueve meses de 2026 se patentaron 668.077 motovehículos, un crecimiento de 40,7% frente a las 474.836 unidades del mismo tramo de 2025. La expansión se explica principalmente por las motocicletas, que representan casi la totalidad de las operaciones, mientras scooters, cuatriciclos y triciclos mantienen participaciones más reducidas.

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En octubre comienza la "temporada de motos", lo que impulsará las ventas por encima de la media, especialmente de vehículos de mayor cilindrada.

El mercado, además, conserva una composición ampliamente orientada a modelos de baja cilindrada, con las motos utilitarias de 110 cm3 como eje del volumen. Esa oferta concentra buena parte de la demanda vinculada a movilidad cotidiana, trabajo y distribución urbana.

Si bien es un número que parece difícil de alcanzar para solo tres meses de operaciones que todavía quedan para cerrar el año, pensar en un mercado de 1.000.000 de motocicletas no parece descabellado como potencial, especialmente porque los meses de octubre a diciembre suelen ser los considerados “temporada de motos”, por la suba de las ventas que tienen el adicional de la llegada de un clima más benévolo para usar este tipo de vehículos.

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Si los próximos meses se alcanzan las 90.000 unidades de promedio, llegar a las siete cifras quedará muy cerca y permitirá proyectar un mercado potencial en torno al millón de unidades como escenario para 2027.

Honda conserva el liderazgo

En septiembre, Honda encabezó el ranking de marcas con 16.498 unidades. Motomel avanzó al segundo lugar con 9.848 patentamientos y desplazó a Gilera, que quedó tercera con 9.670. La disputa entre ambas marcas por esa posición se sostuvo a lo largo de los últimos meses, con cambios frecuentes en el orden mensual.

Honda sigue dominando el mercado de las motos con toda su gama, aunque con los modelos de baja cilindrada como Wave como punta de lanza. (Honda)

Keller quedó cuarta con 7.102 unidades. La marca había llegado al segundo puesto en junio y se mantiene entre los principales jugadores del mercado. Corven completó el grupo de las cinco marcas más patentadas con 6.952 operaciones, por delante de Zanella, que sumó 6.770.

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La distancia de Honda sobre sus competidores también se observa en el acumulado anual y refleja el peso de su gama de productos de entrada. La marca lidera tanto el ranking general como el de modelos, con una presencia sostenida de la Wave 110S.

La moto más vendida

La Honda Wave 110S fue el modelo más patentado de septiembre, con 8.718 unidades. Detrás se ubicaron la Gilera Smash, con 6.905, y la Keller KN 110, con 5.906. La Motomel B110 alcanzó 5.635 registros y la Corven Energy 110 completó el top cinco con 3.716.

El predominio de estos modelos confirma que el segmento de 110 cm3 concentra el mayor movimiento del mercado argentino. En un año de recuperación para los patentamientos, las motos sostienen un volumen mensual que ya supera con amplitud al de los autos 0 km y mantienen una base de demanda estable hacia el cierre de 2026.

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La expectativa del mercado, sin embargo, está en ver la respuesta de los usuarios durante este mes, pero especialmente en noviembre como primer período completo, ante el regreso de un clásico a las calles como es la Honda Biz, que se presentará oficialmente el próximo 8 de octubre.