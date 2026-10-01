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La decisión que tomó Jimena Barón y su familia en medio de la grabación de un nuevo proyecto: “Muy firme mi postura”

La actriz se encuentra en plena filmación de una serie junto a Cande Vetrano y, a partir de su personaje, optó por rever una antigua determinación

La actriz está grabando una nueva serie y se encariñó con el perro con el que le tocó trabajar (Video: Instagram)
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Jimena Barón puso por un tiempo en pausa su rol como actriz para concentrarse en su música, su familia y su participación como jurado en Es mi Sueño (El Trece). Sin embargo, aceptó formar parte de un nuevo proyecto para una de las plataformas más importantes y volverá a compartir pantalla con Cande Vetrano, a quien conoció en Casi Ángeles.

Si bien no hay muchos detalles acerca de esta nueva apuesta, se conoce que se llama El amor es otra cosa y que la historia sigue a tres mujeres que se conocen por un accidente con sus perros y terminan descubriendo qué lugar ocupan el amor y la libertad en sus propias vidas.

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Si bien desde un primer momento la actriz dejó en claro que no estaba en sus planes adoptar al perro con el que le toque trabajar, los días de grabación fueron pasando y la situación cambió. La cantante de La Cobra reveló en un reel de Instagram que finalmente no pudo con la ternura del animal y tomo la decisiópn de sumarlo a la familia.

jimena barón
Jimena ya tiene a Torino, un gato que adoptaron junto a Momo, su hijo

En el video que compartió ella esta viajando en auto con un perro dentro de un bolso transportador en el asiento trasero. Con esa imagen como disparador, compartió también la conversación que tuvo con su compañera de elenco sobre lo que, según Vetrano, ocurre inevitablemente en esas situaciones.

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El intercambio comenzó con una advertencia. “Todas terminamos adoptando perros, es obvio”, escribió Vetrano tiempo atrás. La respuesta de Barón no dejó lugar a dudas: “Ni en pedo”, a lo que uno de los miembros del chat reaccionó con un emoji riendose.

Barón reforzó esa postura en el pie de la publicación, donde escribió “Muy firme mi postura” en referencia a su negativa a sumar una mascota, pese al vínculo que suelen generar las escenas con animales durante los rodajes.

La publicación acumuló comentarios de colegas y seguidores. Candelaria Tinelli fue una de las primeras en reaccionar: “Caes en breve”, escribió con un emoji de risa. La propia Vetrano sumó su respuesta: “Por supuesto corazón”, acompañada de un corazón. Otros usuarios también se sumaron al escepticismo: la cuenta chavespauok escribió “Seeeeeeeeeee” con un aplauso, mientras que la cuenta Jimena ironizó: “Si. Adoptamos una actriz de Netflix”.

La actriz decidió adoptar al perro con le que trabaja en su nueva serie (Video: Instagram)

Barón compartió un video en sus historias con la reacción de Torino, el gato de la familia, al conocer al nuevo integrante de la familia. En las imágenes, Torino aparece sentado sobre la mesada mientras el perro permanece acostado en el piso, con la cola en movimiento. “Así estamos”, fue todo lo que escribió, en esta nueva etapa al agrandar su familia.

La carta de Jimena Barón a su hijo Momo, en medio de la internación de Daniel Osvaldo

Cabe recordar que durante la noche del jueves, Daniel Osvaldo debió ser internado de urgencia en el Hospital de Llavallol. Desde ese momento continúa en terapia intensiva y su pronóstico es reservado. El viernes por la tarde, al día siguiente, Jimena recurrió a las redes sociales para dedicarle un mensaje a su hijo Morrison, Momo, de casi 13 años. Mediante una carta íntima, la cantante celebró que el chico terminara la escuela primaria, repasó el recorrido que compartieron y, en ese marco, el texto cobró una resonancia particular.

La carta comenzó con un festejo: “¡Qué año! Llega el final de una etapa tan importante, tan linda, tan emocionante”. Antes de reflexionar sobre el crecimiento de su hijo, Barón repasó los momentos que marcaron el período: el baile de séptimo grado, el viaje de egresados, la fiesta familiar y la pendiente tirada de papelitos. “Te veo grande, musculoso, te veo inteligente, rápido, gracioso, empático, pillo, te veo lindo hijo”, escribió, antes de reconocer la ambivalencia que le provoca su independencia.

Jimena Barón
El posteo de Jimena Barón a su hijo Momo (Instagram)

Verlo viajar solo en colectivo o desinteresarse por actividades que antes hacían juntos le genera sufrimiento a una parte de ella: “Una parte egoísta de mi corazón sufre un poco viéndote despegar”. De todos modos, precisó que guarda ese sentimiento para sí, ya que “soy mamá y ese es mi trabajo”. Recordó los casi 13 años que llevan juntos —“pegados, cagándonos de risa de acá para allá, haciendo de todo, juntos”— y remarcó que, aunque al comienzo no tenían mucha idea, el amor bastó para criar a Momo: “Hicimos un gran trabajo hijo. Bastante solos al principio, sin tener mucha idea la verdad, pero el amor fue más que suficiente”. La despedida adoptó la forma de una promesa: “Siempre voy a ser tu pista de aterrizaje, ya te lo dije… vos volá”.

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