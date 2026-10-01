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Descargar una película de internet puede ser peligroso: muchos esconden virus capaces de controlar una PC

Los archivos aparentan ser películas, pero esconden programas ejecutables que pueden comprometer la seguridad de los dispositivos y exponer información personal y laboral

Ciberseguridad
Ciberdelincuentes usan populares películas para atraer a usuarios y terminar infectando sus PC. (Freepik)
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Una campaña de malware detectada en América Latina utiliza películas populares como señuelo para infectar computadoras y permitir que los ciberdelincuentes obtengan acceso remoto a los equipos de sus víctimas.

Los archivos maliciosos circulan principalmente en sitios de descarga no oficiales y simulan ser producciones cinematográficas que los usuarios buscan en internet, aunque en realidad contienen programas capaces de comprometer la seguridad de los dispositivos.

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La alerta fue emitida por Kaspersky, cuyos especialistas identificaron archivos que utilizan los nombres de películas conocidas para engañar a quienes buscan descargarlas. Entre los títulos empleados como señuelo figuran La Odisea (The Odyssey) y El final de la Calle Oak (2026), esta última relacionada con una infección detectada en Colombia durante agosto.

Computadora portátil abierta con alertas rojas en pantalla, teléfono móvil en la mesa y silueta desenfocada al fondo.
En internet circulan supuestan películas que están infectadas con malware. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peligro radica en que los archivos no contienen videos, sino programas ejecutables de Windows con extensión EXE. Al abrirlos, los usuarios pueden instalar involuntariamente un malware que permanece activo incluso después de reiniciar el equipo y que puede facilitar el control remoto por parte de los atacantes.

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Cómo funcionan las falsas películas que infectan las computadoras

Los ciberdelincuentes aprovechan la popularidad de determinadas producciones cinematográficas para distribuir archivos maliciosos mediante páginas de descarga no oficiales, especialmente aquellas que utilizan la tecnología torrent.

El engaño consiste en publicar archivos con nombres y referencias visuales que aparentan corresponder a una película. Sin embargo, detrás de esa apariencia se esconde un programa ejecutable que, al abrirse, inicia la infección de la computadora.

Aunque las redes torrent también permiten compartir contenido legítimo, algunos sitios que las utilizan distribuyen archivos sin garantías de seguridad. Esta situación es aprovechada por los atacantes para colocar programas maliciosos entre las descargas que buscan los usuarios.

Un empleado no sabe cómo reaccionar ante un ataque de phishing en su empresa que puede ser culpa suya
Ciberdelincuentes distribuyen películas piratas por internet que luego terminan en manos de usuarios e instalan malware. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La campaña no se limita a un único territorio. Kaspersky identificó víctimas en distintos países de América Latina, así como en Turquía, Japón, Kenia, Uganda y varios mercados europeos, entre ellos España, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

El caso detectado en Colombia y los riesgos del malware

Uno de los episodios que permitió conocer el funcionamiento de esta amenaza se registró en Colombia durante agosto. En ese caso, un usuario descargó un archivo que supuestamente contenía la película El final de la Calle Oak, estrenada en 2026. Sin embargo, el archivo era un programa malicioso que podía comprometer el dispositivo.

Una vez ejecutado, el malware despliega diferentes componentes para permanecer instalado, dificultar su detección e intentar obtener mayores privilegios dentro del sistema operativo. Entre sus capacidades se encuentra mantenerse activo después de reiniciar la computadora y facilitar el acceso remoto a los atacantes.

Mujer de perfil mira una pantalla de computadora con imagen de tarjeta de crédito y candado abierto. Su mano está en un ratón de computadora.
Malware se distribuye por internet y engañan a usuarios para que lo descarguen a través de películas piratas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta última característica representa uno de los principales riesgos, ya que permite a los delincuentes interactuar con el dispositivo comprometido. Dependiendo de los permisos obtenidos y de las acciones que realicen, podrían acceder a información almacenada en el equipo, como documentos, credenciales y correos electrónicos.

El peligro también alcanza a las organizaciones. Cuando una computadora se utiliza tanto para actividades personales como laborales, una descarga aparentemente inofensiva puede terminar exponiendo archivos empresariales, cuentas corporativas y accesos a servicios en la nube.

El malware utiliza la blockchain de Solana para evitar bloqueos

Uno de los aspectos más particulares de esta campaña es el uso de la blockchain de Solana para localizar la infraestructura desde la que el malware recibe instrucciones.

Esta tecnología permite a los atacantes reducir su dependencia de una dirección o un servidor específico que pueda ser identificado y bloqueado. Al recurrir a la cadena de bloques para obtener información sobre su infraestructura, la operación puede dificultar algunas de las medidas tradicionales de interrupción de este tipo de amenazas.

Lisandro Ubiedo, analista sénior de seguridad de Kaspersky, explicó que estas campañas aprovechan una actividad cotidiana: buscar películas en internet. El engaño funciona porque los usuarios pueden confiar en el nombre de un archivo sin comprobar qué tipo de contenido están descargando.

En un panel dividido, una mujer verifica su cuenta con un móvil y portátil en una oficina, mientras un atacante con capucha roba la sesión digital con IA.
Ciberdelincuentes ocultan el malware que distribuyen por internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo evitar las falsas películas con malware

Para reducir el riesgo de infección, los especialistas recomiendan descargar películas, videojuegos y otros contenidos únicamente desde plataformas oficiales o sitios confiables. También aconsejan revisar la extensión de los archivos antes de abrirlos, especialmente cuando se supone que contienen videos.

Un archivo que termina en EXE no es una película, sino un programa que puede ejecutar instrucciones en Windows. Por eso, si una descarga cinematográfica presenta esa extensión, es importante no abrirla.

Otra medida consiste en mantener activo el antivirus y evitar deshabilitarlo para instalar o ejecutar archivos. Las solicitudes de una página para desactivar las herramientas de seguridad deben considerarse una señal de alerta.

En el ámbito empresarial, también resulta importante restringir la instalación de programas y establecer controles sobre las descargas personales en los equipos de trabajo. Estas medidas permiten reducir las posibilidades de que una infección individual termine comprometiendo información de toda una organización.

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