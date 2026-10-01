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El plan que Lionel Messi ya puso en marcha para el día del retiro del fútbol: los cinco clubes bajo su órbita

El astro, de 39 años, tendrá su despedida de la selección argentina este martes ante Benín. Mientras, continúa cultivando su faceta empresarial con la compra de un nuevo equipo en España

messi de traje
Messi, en su nuevo rol, sin la indumentaria deportiva (Marco Bertorello / AFP)
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Lionel Messi adquirió el CD Eldense de España y se convirtió en propietario de su quinto club, una movida que no sorprende a quienes lo escucharon hablar de su futuro más allá del fútbol. El equipo de la Segunda División española, fundado en 1921 en la región de Alicante y que marcha en zona de descenso con apenas nueve puntos en cinco jornadas, anunció oficialmente la incorporación del ocho veces ganador del Balón de Oro como nuevo dueño de la institución. La transacción, según informó el propio club, queda “pendiente de la preceptiva autorización del CSD (Consejo Superior de Deportes) en los términos establecidos en la Ley del Deporte”.

La noticia llega en un momento de turbulencia deportiva para el Eldense: días antes del anuncio, el entrenador Claudio Barragán fue desvinculado tras acumular dos derrotas y dos empates en las primeras cuatro fechas del campeonato. Su reemplazante, Javier Calleja, técnico madrileño de 48 años con paso por Villarreal, Alavés, Levante y Real Oviedo entre otros, tampoco pudo revertir la tendencia de inmediato: cayó contra Eibar (1-2) y Burgos CF (0-1) en sus primeras dos presentaciones al frente del equipo.

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El comunicado del club fue directo sobre las ambiciones del proyecto: “La llegada al fútbol profesional español como propietario del CD Eldense de una de las figuras más importantes de la historia del deporte marca el comienzo de un proyecto con visión a largo plazo y con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social del CD Eldense”. La institución alicantina, apodada Azulgrana por sus colores azul y rojo —adoptados originalmente por sus fundadores, que eran fanáticos del FC Barcelona—, había protagonizado un ascenso histórico a Segunda División en 2023 después de 60 años de ausencia, aunque no logró sostenerse en esa categoría y debió volver a Tercera para la temporada 2025/26. La recuperación, sin embargo, fue inmediata: el Eldense se consagró líder del Grupo II de la Primera Federación y regresó al fútbol profesional.

Messi suma su quinto club a una cartera que abarca tres continentes

Con el Eldense, Messi consolida una red de inversiones futbolísticas que ya se extiende por tres continentes. En Uruguay, participa en el Deportivo LSM junto a su histórico compañero Luis Suárez. En Argentina, el círculo íntimo de la familia Messi fundó y administra Leones FC de Rosario, que compite oficialmente en torneos de la AFA. En Estados Unidos, su vínculo con el Inter Miami de la MLS va mucho más allá de lo deportivo: Jorge Mas, uno de los propietarios del club, fue explícito en reiteradas ocasiones sobre el rol que le espera al futbolista tras su retiro. “Cuando Lionel termine de jugar será socio, tanto mío como de mi hermano y de David (Beckham) en el club. Eso fue una de las cosas que atrajo mucho a Lionel a nuestro proyecto. Te hablo de accionista del club. Dueño del club, accionista del club. Creo que eso será duradero. Cinco años, diez, veinte, treinta. Como yo le he dicho, esto también es un proyecto y un legado para poderle dejar a sus hijos y su trayectoria en el fútbol que vaya desarrollando”, declaró Mas. Según precisó el periodista Paul Tenorio en The New York Times, Messi posee alrededor del 10% de las acciones del club, porcentaje estipulado en su primer contrato, más una cantidad adicional no revelada incluida en la extensión que firmó en 2025. En España, además del Eldense, ya tenía participación en la Unió Esportiva Cornellà, que compite en la quinta categoría del fútbol español.

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Este mapa de inversiones no es casual ni espontáneo. Desde hace tiempo, Messi viene construyendo con deliberación su perfil como empresario del fútbol, y sus propias palabras lo confirman. En el America Business Forum, el capitán de la selección argentina fue explícito sobre la transición que tiene en mente: “Tuve una carrera deportiva muy larga, la sigo teniendo, y siempre tuve gente alrededor mío de confianza, que se ocupaba un poco de todo eso, pero en el último tiempo me interesé mucho más en lo que se hacía y lo que se puede hacer. El fútbol tiene una fecha de caducidad, lamentablemente. En algún momento se termina. Y me gusta empezar a ver qué se puede llegar a hacer. El empresariado me gusta, quiero seguir aprendiendo. Estoy arrancando en esto. Siempre me dediqué al 100% a la profesión, pero sé que se viene otra cosa, otro mundo y de a poquito me voy metiendo”.

La preferencia por el rol de propietario por sobre el de técnico o mánager tampoco es nueva. En una entrevista con Luzu, cuando le consultaron sobre qué se veía haciendo después del retiro —si de director técnico, mánager o dueño de un club—, Messi fue contundente: “No me veo de técnico. Mánager me gusta, pero si tengo que decir uno de los tres, me gusta más la parte de ser propietario. Me gustaría poder tener mi propio club, hacerlo crecer, arrancar de abajo y darle la oportunidad a los chicos y a la gente de crecer y hacer un club importante. Si tengo que elegir por dónde ir, creo que es algo de lo que más me llamaría”.

Más allá del costado empresarial, a Messi también le apasiona la formación. Es un habitué en los partidos de la Academia del Inter Miami, donde juegan sus hijos Thiago, Mateo y Ciro; y Cornellà es una institución famosa por su cantera, de la cual salieron futbolistas como Jordi Alba, David Raya, Gerard Martín y Keita Baldé.

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