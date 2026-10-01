Tecno

Este robot humanoide mueve las manos como un humano y es capaz de utilizar herramientas como un taladro

El dispositivo cuenta con una mano de cuatro dedos que puede tomar objetos pequeños, sujetar piezas, cambiar su orientación y manipularlas

Si bien la demostración aún depende de una operación a distancia, el sistema se integra en la estrategia de Boston Dynamics para llevar sus robots hacia tareas con mayor autonomía. (YouTube: Boston Dynamics)
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Atlas, el robot humanoide de Boston Dynamics, estrenó una mano de cuatro dedos que imita movimientos humanos y puede operar herramientas como un taladro bajo teleoperación.

La compañía mostró al robot mientras sostiene la herramienta, acciona el gatillo y cambia una broca con precisión.

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El nuevo diseño apunta a ampliar las tareas de manipulación que puede realizar el humanoide, desde tomar objetos pequeños hasta sujetar piezas, reorientarlas y trabajar con herramientas que ya se usan en entornos industriales.

Aunque la demostración requiere control remoto, el sistema forma parte del desarrollo de capacidades que Boston Dynamics busca trasladar a operaciones más autónomas.

Una mano robótica de color gris y metálico con tres dedos extendidos y un pulgar sobre un fondo negro con cables azules en la base
Atlas, el robot humanoide de Boston Dynamics, incorporó una mano de cuatro dedos capaz de reproducir movimientos similares a los de una persona. (YouTube: Boston Dynamics)

Cómo un robot humanoide logra utilizar un taladro

Las manos de Atlas incorporan 13 grados de libertad, frente a los siete que tenía la generación anterior. Esa mayor cantidad de articulaciones permite que el robot coordine los dedos para adoptar distintos tipos de agarre, entre ellos la pinza para objetos pequeños y el agarre tripolar, que ofrece sujeción sin impedir movimientos de ajuste.

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El taladro exige varias de esas funciones a la vez. Atlas debe rodear el mango con los dedos, mantener la herramienta estable y accionar el gatillo con otro dedo.

En el video de demostración, además, cambia una broca, una tarea que requiere orientar piezas de tamaño reducido y aplicar fuerza de forma controlada.

Un robot humanoide de color gris y negro con una luz circular en la cabeza está frente a una cerca metálica
El rediseño busca ampliar las capacidades de Atlas para manipular desde objetos pequeños hasta componentes de mayor tamaño. (YouTube: Boston Dynamics)

Las nuevas manos poseen sensores de presión táctiles de alta densidad, junto con sistemas que permiten percibir la posición de los dedos, el movimiento de las articulaciones y las fuerzas que reciben.

Esa información ayuda a que el robot adapte el contacto con los objetos y evite apretarlos o soltarlos de forma imprecisa.

Boston Dynamics también diseñó los actuadores para que transmitan con mayor fidelidad el movimiento y las fuerzas entre la mano y el entorno. La empresa explicó que esa característica protege los mecanismos ante golpes, porque las articulaciones pueden desplazarse ante un impacto en lugar de concentrar la carga sobre los engranajes.

Qué otras características tiene este robot

La mano de Atlas es algo más grande y, en promedio, más fuerte que una mano humana. Sus diseñadores buscaron una estructura que pudiera reproducirse a escala, con menos componentes y menor complejidad mecánica.

Robot humanoide blanco y negro de Boston Dynamics con un taladro rojo en la mano sobre una mesa junto a una pieza de madera y un recipiente rojo
En una demostración, el robot sostuvo la herramienta, presionó el gatillo y reemplazó una broca con control preciso. (YouTube: Boston Dynamics)

Una de las decisiones fue eliminar el dedo meñique. El equipo de Boston Dynamics concluyó que las ventajas adicionales de ese dedo no compensaban la incorporación de tres grados de libertad, motores, consumo energético, tamaño y posibles puntos de falla.

La empresa evaluó diferentes configuraciones, incluidas variantes con uno o dos pulgares. Para probar el valor funcional del meñique, algunos integrantes del equipo incluso inmovilizaron ese dedo junto al anular durante una jornada. La prueba reforzó la decisión de prescindir de él en el modelo final.

Las manos fueron pensadas para funcionar en simulaciones antes de llevar las tareas al robot físico.

Ese proceso permite entrenar habilidades mediante aprendizaje por refuerzo, un método que busca que Atlas aprenda a manipular objetos a partir de pruebas repetidas en entornos virtuales.

Mano mecánica articulada de color gris y blanco con cables azules, montada sobre una placa metálica con orificios
La nueva mano permite sujetar, girar y reposicionar piezas durante una tarea. (YouTube: Boston Dynamics)

El objetivo es que el humanoide pueda realizar tareas de ensamblaje y manipulación de herramientas en espacios diseñados para personas.

Los robots humanoides se acercan a un momento ChatGPT

El “momento ChatGPT” para los robots describe un salto de capacidades y adopción similar al que generó ChatGPT desde finales de 2022. La expectativa es que los humanoides puedan llegar a una casa desconocida, comprender indicaciones de voz o texto y completar cerca del 80% de las tareas sin entrenamiento específico para ese entorno.

El llamado “momento ChatGPT” para los robots humanoides alude a un posible salto de capacidades que facilite su adopción masiva. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
El llamado “momento ChatGPT” para los robots humanoides alude a un posible salto de capacidades que facilite su adopción masiva. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Wang Xingxing, fundador de Unitree, estimó que un avance decisivo en el software podría llegar en dos o tres años en el escenario más optimista, aunque el plazo podría extenderse hasta diez años. Wang He, fundador de Galbot, ubicó ese punto en 2028.

El desafío está en desarrollar “cerebros robóticos” capaces de interpretar el mundo físico, manipular objetos y tomar decisiones fuera de entornos controlados.

Unitree admite que los humanoides todavía no están listos para un despliegue masivo, aunque sus equipos ya integran cámaras, sensores, manos con decenas de articulaciones y sistemas de interacción por voz.

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