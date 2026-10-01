La grave lesión que sufrió un futbolista de Boca Juniors en la práctica: se perderá lo que resta del año

Tomás Belmonte se rompió los meniscos y se perderá el resto del 2026 (@totobelmonte)

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Boca Juniors tendrá una delicada baja para el cierre del segundo semestre de 2026: Tomás Belmonte sufrió la rotura de meniscos de la rodilla derecha durante el entrenamiento y se perderá el resto de la temporada. El mediocampista deberá ser intervenido quirúrgicamente y quedará relegado hasta el 2027. El Xeneize visitará a Unión de Santa Fe el viernes, por la fecha 11 del Torneo Clausura.

La lesión de Belmonte se produjo en la práctica del miércoles en Boca Predio. Toto chocó con un compañero y el dolor lo privó de completar los entrenamientos. Los estudios médicos confirmaron la gravedad de la lesión. La rotura de meniscos de la rodilla derecha obligará al jugador de Boca a ser operado, algo que le demandará más de tres meses de recuperación.

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Belmonte se transformó en un jugador importante en el plantel de Boca desde la llegada de Rodolfo Arruabarrena. Pese a que la mitad de la cancha titular la conforman Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Milton Delgado, el ex Lanús fue la primera rueda de auxilio en la zona de volantes. En el año 2026 acumula 21 partidos oficiales (1 gol) con el Xeneize, de los cuales nueve fueron con el Vasco como entrenador.

Tras la remontada del equipo de Rodolfo Arruabarrena ante Racing, la lesión se produce antes del partido contra Unión por la fecha 11 del Torneo Clausura, en el que Boca buscará mantenerse en la parte alta de la tabla anual y consolidar su clasificación a los playoffs. Además, marcará el inicio de un cargado calendario para la institución: debe afrontar las semifinales de la Copa Argentina contra Banfield y de la Copa Sudamericana contra Vasco da Gama.

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Para reflejar el fixture del cuadro de la Ribera, en el mes de octubre deberá disputar entre seis y siete partidos. Además de las semifinales contra el cuadro brasileño por el certamen internacional, en el Torneo Clausura se medirá contra Unión de Santa Fe, Instituto (C), Talleres (C) e Independiente. A esto se suma el duelo contra Banfield, que todavía no tiene fecha y día confirmados.

Más allá de la baja sensible de Belmonte, el Vasco Arruabarrena recuperará a Rodrigo Battaglia en los próximos días. El mediocampista se recuperó de la tendinopatía insercional del tendón de Aquiles, algo que derivó en una operación a inicios de 2026. El volante volvería a formar parte de las próximas convocatorias, con el objetivo de sumar minutos de forma progresiva.

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Tomás Belmonte acumuló 21 partidos oficiales en 2026 (Fotobaires)

Arruabarrena todavía debe resolver algunas dudas físicas para definir la formación contra Unión de Santa Fe. Álvaro Montero volverá a ausentarse por su convocatoria con Colombia y Leandro Brey ocuparía el arco. La defensa estaría conformada por Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Jagger Herrera y Lautaro Blanco. Ayrton Costa y Marco Pellegrino serían alternativas.

En el mediocampo, Leandro Paredes volvería a ser titular pese a una molestia en el isquiotibial izquierdo y a la acumulación de minutos. Lo acompañarían Milton Delgado y Santiago Ascacibar, mientras que Alan Velasco jugaría como enlace.

En ataque, Miguel Merentiel estaría acompañado por Leonel Flores o Sebastián Villa. La decisión dependerá de la recuperación del juvenil —sumó minutos en el amistoso entre Argentina y Bolivia— y del estado del colombiano, quien no entrenó el miércoles por fiebre.

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Luego del encuentro contra el Tatengue a las 21:30 en La Bombonera, Boca visitará a Instituto el próximo viernes 9 de octubre en Córdoba. Tras esto, iniciará las semifinales de la Copa Sudamericana contra Vasco da Gama: chocarán a las 21:30 del martes 13 del mismo mes en Argentina.

La lista de convocados de Boca Juniors para recibir a Unión (@BocaJrsOficial)