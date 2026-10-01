Economía

Peso fuerte, la destrucción del BCRA y dolarización: las respuestas de Milei a una revista francesa

En medio de su vista a París, el Presidente dio una entrevista al semanario francés Le Point en la que aseguró que no se puede revertir en 30 meses un “siglo de colectivismo”. Su lectura del crecimiento de pobreza y el manejo de los recursos naturales con el RIGI

Primer plano de Javier Milei, hombre de cabello castaño rizado y gafas, con traje oscuro y corbata azul brillante, en un podio con dos micrófonos
El presidente Javier Milei concedió a una entrevista a la revista francesa Le Point (Foto: Presidencia)
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En medio de su participación en el Argentina Week en París, el presidente Javier Milei concedió una entrevista a Le Point, revista francesa, en la que habló sobre si aún sigue vigente su promesa de campaña de dolarizar la economía y destruir el Banco Central (BCRA). También dio su visión respecto a la apreciación del peso y a las críticas de la oposición sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La entrevista llevó como título “La deuda es profundamente inmoral”, una de las frases del mandatario argentino. Durante el diálogo, el jefe de Estado también se refirió a los nuevos datos de pobreza que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), al accionar de la oposición en el Congreso, la evolución de la balanza energética y a las proyecciones de exportaciones para este año y para 2031.

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El debate sobre el tipo cambo

Al responder por el aumento del costo de vida medido en dólares, Milei afirmó que la Argentina salió de “un siglo de colectivismo” y rechazó la posibilidad de revertir en 30 meses las consecuencias que atribuyó a ese período. El Presidente sostuvo que resulta insensato exigir una reparación completa en ese lapso. “Es como si el Gobierno anterior hubiera incendiado su casa y usted me reprochara, en medio de la reconstrucción, que el techo aún no esté terminado”, afirmó durante la conversación con Le Point.

El presidente Javier Milei aseguró que el peso se fortaleció frente al dólar. (Foto: Reuters/Willy Kurniawan)
El presidente Javier Milei aseguró que el peso se fortaleció frente al dólar. (Foto: Reuters/Willy Kurniawan)

El mandatario defendió la evolución del peso frente al dólar y sostuvo que el país registra fundamentos económicos que explican esa tendencia. Entre los elementos que citó, mencionó un récord de Producto Interno Bruto (PBI) per cápita, un récord de consumo, un récord de exportaciones y una inflación que, según su definición, está controlada.

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¿El peso se fortaleció frente al dólar? Evidentemente”, afirmó Milei. A continuación, enumeró las medidas y las condiciones que, según explicó, incidieron sobre la moneda local: la interrupción de la emisión sin respaldo, un recorte del 30% en el gasto público y una mayor demanda internacional de recursos naturales argentinos.

Promesas de campaña

La entrevista también abordó si aún sigue vigente la promesa de dolarizar la economía y de eliminar el BCRA que hizo durante la campaña presidencial. Milei no respondió ni por si ni por no solo afirmó que su Gobierno eliminó el mecanismo de emisión monetaria destinado a cubrir déficits fiscales, al que calificó como una estafa.

Según sostuvo, la emisión para asistir al Tesoro provocó una inflación acumulada elevada. “Eliminamos la estafa de la emisión monetaria para cubrir déficits, que había generado una enorme inflación acumulada”, dijo.

Portada de la revista Le Point con un retrato del presidente argentino Javier Milei en traje oscuro sobre un fondo rojo y negro
La revista francesa Le Point presenta en su portada una entrevista con el presidente de Argentina, Javier Milei, sobre la deuda pública y sus resultados económicos.

También señaló que la reciente reforma que envió al Congreso (y que está a la espera de su aprobación en Diputados) prohíbe de manera formal cualquier financiamiento del Tesoro por parte del BCRA. Presentó esa decisión como uno de los cambios centrales de su programa económico y como un límite a la posibilidad de usar la autoridad monetaria para cubrir desequilibrios de las cuentas públicas.

Sobre la dolarización, sostuvo que su administración instauró la libertad de elegir la moneda. Bajo ese esquema, afirmó que quienes apostaron contra el peso y compraron dólares durante su mandato sufrieron pérdidas. “Todos los especuladores que apostaron contra el peso y compraron dólares durante nuestro mandato terminaron en la ruina”, declaró. Milei no identificó a los sectores, empresas o personas a los que incluyó dentro de esa definición, ni dio cifras sobre esas operaciones.

Aumento de la pobreza

En otro pasaje, el Presidente respondió por los últimos datos semestrales que mostraron un repunte de alrededor de cuatro puntos porcentuales (p.p.) en la pobreza. Milei sostuvo que, al ordenar las cuentas públicas, su Gobierno tomó como referencia una pobreza real del 57%.

De acuerdo con su explicación, ese indicador descendió luego hasta el 30%, lo que representó una reducción de 27 puntos. Cuestionó que esa baja no recibiera una cobertura destacada y contrastó esa situación con las reacciones ante el incremento semestral.

Páginas de una revista con columnas de texto en francés y una fotografía del presidente argentino Javier Milei apoyado sobre un escritorio
Un reportaje de la revista francesa Le Point presenta una entrevista con el presidente argentino Javier Milei junto a una fotografía del mandatario en su despacho.

Sube un poco y gritan que es el apocalipsis”, afirmó. La frase formó parte de su respuesta a la consulta por la evolución de la pobreza y por el impacto social de las medidas económicas aplicadas por su administración.

Milei atribuyó el aumento reciente a lo que llamó “siete intentos de golpe de Estado institucional” durante el año pasada. Según sostuvo, la oposición lanzó un ataque colectivo contra la Argentina y el Congreso aprobó 40 leyes que, a su entender, buscaron afectar el equilibrio presupuestario.

El jefe de Estado afirmó que esas iniciativas frenaron la actividad económica y redujeron los salarios reales. “Cualquier otro país habría explotado”, dijo al describir las consecuencias que atribuyó al conflicto político y legislativo. También aseguró que anticipó públicamente un costo social ante lo que calificó como sabotaje. Luego sostuvo que la economía argentina retomó su marcha.

Críticas al RIGI

La entrevista incluyó una consulta sobre las críticas de la oposición al RIGI. La pregunta planteó que sectores opositores sostienen que el programa entrega reservas de litio, gas y minas del país a empresas multinacionales. Milei rechazó esa acusación con expresiones duras. “¡Qué estupidez sin nombre, proferida por analfabetos económicos!”, afirmó. Para responder, mencionó la cotización de YPF, el resultado de la balanza energética y las proyecciones sobre las ventas externas.

Foto de archivo: peatones caminan frente a la fachada del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el centro finanicero de Buenos Aires, Argentina. REUTERS/Enrique Marcarian
Foto de archivo: peatones caminan frente a la fachada del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el centro finanicero de Buenos Aires, Argentina. REUTERS/Enrique Marcarian

El Presidente sostuvo que, durante el gobierno kirchnerista, la acción de YPF cotizaba a USD 3 y que ahora supera los USD 50. También afirmó que la balanza energética pasó de un déficit de USD 5.000 millones a un superávit de USD 10.000 millones.

Según Milei, las exportaciones argentinas superarán los USD 100.000 millones este año. Agregó que ese monto llegará a un rango de entre USD 180.000 millones y USD 200.000 millones hacia 2031. El mandatario no especificó qué sectores explicarán esas proyecciones ni el peso que tendrán la energía, la minería u otras actividades.

El Presidente también cuestionó a quienes rechazan su diagnóstico económico. Dijo que no perderá tiempo con “idiotas que pretenden que dos más dos son 257.894”. Luego mencionó a los personajes Roc y Gravillon, de Los locos del volante, para describir a la oposición.

Esa es la oposición en Argentina. Denles una calculadora para hacer una suma y se equivocarán”, afirmó Milei. La comparación cerró su respuesta sobre el RIGI, el valor de YPF, el superávit energético y las previsiones de exportaciones.

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