Tecno

Google reemplazará los asistentes personalizados de Gemini por un nuevo sistema de habilidades

Las cuentas gratuitas de Gemini todavía no tienen garantizado el acceso al reemplazo tras la migración de noviembre

Google DeepMind ya se encuentra probando de manera interna Gemini 4.
Los Gems de Gemini serán reemplazados por las skills, un sistema que ya usan Claude y ChatGPT. (Google)
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Google anunció que dará de baja Gems, la función de Gemini que permitía crear asistentes de inteligencia artificial personalizados para tareas específicas. Será reemplazada por un nuevo formato llamado “skills” (habilidades), según confirmó la compañía dentro de la propia aplicación.

Un aviso dentro de la app de Gemini advierte a los usuarios que sus Gems se convertirán automáticamente en habilidades a partir del 17 de noviembre de 2026. Google aclaró que la migración no requerirá ninguna acción de los usuarios y que los Gems seguirán funcionando con normalidad hasta esa fecha.

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Gems se había lanzado en 2024 con el objetivo de que los usuarios pudieran enseñarle a su inteligencia artificial a realizar tareas puntuales sin repetir instrucciones cada vez. Entre los asistentes prearmados que ofrecía Google figuraban un coach de aprendizaje, un asistente de lluvia de ideas, un guía de carrera profesional, un compañero de programación y un editor de textos.

Google ha lanzado las Gems de Gemini, una serie de asistentes de IA.
Las Gems de Gemini solo estarán disponibles hasta el 17 de noviembre. (Google)

Un cambio de formato, no de contenido

Los usuarios también podían crear sus propios Gems para necesidades particulares, como un entrenador de running, un nutricionista o un planificador de vacaciones, y compartirlos con otras personas dentro de la aplicación.

A diferencia de Gems, que abría una ventana de chat propia y aislada para cada asistente, las nuevas habilidades se activan escribiendo una barra diagonal dentro de un mismo hilo de conversación, de acuerdo con lo detallado por TechCrunch. Ese cambio de interfaz está pensado para usuarios más técnicos que para el público general.

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El sitio especializado Android Authority señaló que Gems estaba disponible para todas las cuentas, incluidas las gratuitas, mientras que las habilidades hoy solo se ofrecen a quienes pagan las suscripciones Google AI Pro o Google AI Ultra y tienen acceso a la pestaña Gemini Spark. La compañía todavía no aclaró si los usuarios gratuitos podrán usar las habilidades migradas.

El nuevo sistema de skills de Gemini será similar a los que usan ya otras IA.
El nuevo sistema de skills de Gemini será similar a los que usan ya otras IA.

Google reordena su ecosistema de agentes

El repliegue de Gems se produce mientras crecen los asistentes de inteligencia artificial de uso general como Muse, de Meta, e Instinct, que integran múltiples funciones dentro de una misma conversación en lugar de depender de asistentes separados para cada tarea.

TechCrunch remarcó que la decisión de discontinuar Gems repite un patrón dentro de Google, que suele lanzar funciones de inteligencia artificial con marca, ícono y ubicación propia dentro de la aplicación para después fusionarlas o reemplazarlas con el tiempo.

El medio especializado en Android 9to5Google había adelantado el fin de semana previo al anuncio que Google preparaba el retiro de Gems, antes de que la compañía lo confirmara de manera oficial dentro de su aplicación.

Mano de una persona sosteniendo un celular con el logo de Gemini de Google en la pantalla.
Google busca ordenar su sistema de agentes de IA ante la aparición de nuevos modelos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las nuevas habilidades permiten combinar varias funciones dentro de un mismo mensaje, como sumar una tarea de extracción de datos con un estilo de escritura personalizado, o anidar una habilidad dentro de otra para resolver flujos de trabajo de varios pasos, según detalló Android Headlines.

Ese modelo de funcionamiento acerca a Gemini a los comandos con barra diagonal que ya utilizan rivales como Claude, de Anthropic, y ChatGPT, de OpenAI, para invocar funciones específicas dentro de una misma conversación.

Google no precisó todavía si planea extender el acceso a las habilidades a las cuentas gratuitas de Gemini antes de que la migración automática comience en noviembre.

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