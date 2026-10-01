Una leyenda del deporte ingresó a un centro de rehabilitación por “trauma familiar” y adicciones: “Causé mucho daño”

Phil Mickelson ingresó en un centro de rehabilitación (Geoff Burke-Imagn Images)

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La leyenda del golf Phil Mickelson ingresó recientemente en un centro no identificado para recibir tratamiento por traumas familiares y adicción. El jugador de 56 años ya habría abandonado la institución, mientras permanece alejado del circuito LIV Golf y de los principales campeonatos de la temporada.

La información fue publicada por el medio estadounidense TMZ. Mickelson se ausentó del inicio de la campaña de LIV Golf, volvió para un torneo en Sudáfrica en marzo y luego se retiró otra vez, incluso del Masters y del Abierto Británico. Su ausencia había sido atribuida a un asunto familiar privado relacionado con su esposa, Amy Mickelson. La pareja se casó en noviembre de 1996, lleva cerca de 30 años unida en matrimonio y tiene tres hijos: Evan, Sophie y Amanda.

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Mickelson habló públicamente en 2023 sobre su adicción al juego y reconoció que había superado los límites. “Crucé la línea de la moderación a la adicción, que no es nada divertido”, afirmó. El golfista sostuvo que el dinero nunca puso en riesgo la seguridad económica de su familia, pero admitió que su conducta lo mantenía distraído de sus seres queridos. “No podía estar presente con las personas que amo y causé mucho daño”, explicó en declaraciones que recogió Daily Mail.

La falta de atención hacia su entorno afectó a quienes lo rodeaban de formas que no podía advertir ni comprender por completo. “Estás aquí, pero no estás con nosotros”, dijo que le repetían con frecuencia durante su adicción.

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El seis veces campeón de torneos mayores comparó ese período con permanecer aislado mientras una tormenta avanzaba afuera. “Es como si hubiera un huracán afuera y yo estuviera aislado en un refugio, ajeno a lo que estaba ocurriendo”, expresó. Cuando tomó dimensión de las consecuencias, describió el peso de afrontar el daño. “Cuando salí, había tanto por reparar que solo quería volver a entrar y no enfrentarme a ello”, añadió.

Mickelson también enfrentó este año denuncias sobre su conducta personal. En junio, Golf Digest informó que había dejado de ser miembro de The Farms Golf Club, en Rancho Santa Fe, California, tras acusaciones de contacto físico inapropiado con una empleada.

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De acuerdo con varias fuentes citadas por la revista, el jugador se acercó a la trabajadora en la casa club, habría tenido contacto físico no consentido con ella y fue confrontado por directivos durante una ronda antes de que le ordenaran abandonar el lugar. Un representante confirmó que Mickelson había renunciado al club.

Mickelson es una figura del golf (Adam Cairns-USA TODAY Sports)

Otro reporte de Skratch sostuvo que esos hechos formarían parte de un patrón de conducta previo. El medio señaló que Mickelson también había salido de otros dos exclusivos clubes de Rancho Santa Fe, Madison Club y The Bridges, donde fuentes consultadas atribuyeron esas partidas a su comportamiento personal.

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El abogado Tom Clare respondió a las acusaciones en nombre del deportista y afirmó que circulaba “una gran cantidad de información errónea”. Sumó que Mickelson, concentrado en un asunto privado de salud familiar, había contratado representación legal por difamación y buscaba responsabilizar a publicaciones o personas que difundieran especulaciones o rumores falsos.

Los portavoces del golfista sostuvieron además que nunca fue expulsado de un club de golf y que las decisiones de alejarse de esas instituciones fueron exclusivamente suyas. Una semana después de aquellas revelaciones, Skratch publicó una acusación de Ashley Perez, entonces esposa del golfista profesional Pat Perez. Ella aseguró que Mickelson le mostró una fotografía de sí mismo desnudo y “excitado” durante el torneo Barclays de 2015, en Nueva Jersey.

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Según su relato, Mickelson había invitado a la pareja a su villa en el Liberty National Golf Course. Cuando Pat Perez se retiró al baño, Ashley dijo que el jugador le enseñó en su teléfono una imagen de cuerpo entero y le propuso que fuera a verlo después de que su esposo se durmiera.

“Phil me dijo: ‘Voy a dejar abierta la puerta de mi habitación esta noche. Cuando Pat se duerma, quiero que vengas a verme’”, declaró Ashley Perez al periodista Alan Shipnuck. Ella afirmó que rechazó la insinuación y que no le contó de inmediato lo ocurrido a su entonces esposo para evitar una escena durante el torneo.

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Perez confrontó posteriormente a Mickelson, quien, según Skratch, se disculpó durante una actividad corporativa en Madison Club, en La Quinta, California. El episodio fue mencionado por Perez en noviembre de 2022, cuando declaró en el pódcast de Claude Harmon: “Siento un odio por Phil distinto al de la mayoría”.

“Phil cruzó una línea conmigo que no se puede deshacer ni perdonar. Él sabe que cometió un error. Se disculpó por lo que hizo, pero no puedo perdonarlo”, añadió Perez.

Mickelson ganó seis Majors (REUTERS/Jonathan Ernst)

Ashley Perez aseguró que conserva una grabación de una llamada de 26 minutos entre su entonces esposo y Mickelson. Durante esa conversación, según afirmó, el golfista alternó entre las disculpas y la falta de recuerdos sobre lo sucedido; Shipnuck dijo haber escuchado el audio.

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Cuando Pat Perez le dijo que había mostrado a Ashley “una foto desnudo”, Mickelson habría respondido: “¿Quieres decir sin camiseta?”. Sin admitir plenamente el hecho, habría dicho: “No puedo expresar lo disgustado y avergonzado que estoy de mí mismo”.

Un portavoz de Mickelson dijo a Daily Mail que algunas de las acusaciones que circulaban eran falsas y que otras retomaban errores que el jugador ya había reconocido de manera pública o privada. También sostuvo que la recuperación no es lineal y que la prioridad del golfista es convertirse en el esposo, padre y hombre que su familia merece, por lo que dedica toda su atención a un asunto privado de salud familiar.

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Conocido en el ámbito del golf como “Lefty” por su juego como zurdo, acumula 45 victorias en el PGA Tour. Mickelson logró su primer título de un torneo de Grand Slam en 2004, al ganar el primero de sus tres Masters de Augusta tras embocar un putt para birdie en el hoyo final de la última ronda. En mayo de 2021, al ganar el PGA Championship en el Ocean Course de Kiawah Island a los 50 años, 11 meses y siete días, se transformó en el golfista de mayor edad en ganar un torneo major en la historia de este deporte. El único torneo del Grand Slam que no ganó es el US Open, certamen en el que obtuvo el segundo puesto en seis ocasiones (1999, 2002, 2004, 2006, 2009 y 2013).