Fue al programa de Mario Pergolini y sorprendió al conductor con un obsequio: “Regalo que se enchufa vale la pena”

Otro día perdido: Mario Pergolini enloqueció con el regalo sorpresa que le dio Frankkaster

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Mario Pergolini recibió un teclado mecánico, ropa y otros artículos luego del paso del streamer Frankkaster durante una emisión de Otro día perdido, y reaccionó con sorpresa ante el valor y las características del obsequio. El conductor cerraba la entrevista con el empresario cuando recordó que la producción le había anticipado la entrega de unos regalos.

Frankkaster fue invitado para hablar sobre su recorrido laboral, su presente vinculado a los eSports y sus proyectos empresariales, pero la charla tuvo un tramo final distendido cuando llevó productos de una de sus marcas para Pergolini.

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Antes de que comenzaran a mostrar los objetos, el conductor dejó en claro que no tenía demasiados detalles sobre lo que iba a recibir. “Me dijeron que tenés unos regalos para mí”, le comentó a su invitado. Luego apeló a su humor habitual y señaló que había extendido la nota porque le habían avisado que había una sorpresa preparada para él.

Mario Pergolini recibió prendas de vestir y un teclado mecánico de la marca de Frankkaster

El empresario explicó que los presentes pertenecían a un proyecto propio relacionado con la tecnología. Sin abundar en nombres comerciales, indicó que trabaja con una línea de periféricos y que el objetivo es ampliar la oferta hacia otros artículos.

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Entre los productos que llevó había un teclado mecánico de aluminio, un elemento que despertó de inmediato la curiosidad de Mario Pergolini. También había prendas de vestir, entre ellas dos remeras y una chomba. La escena combinó la presentación de los productos con las reacciones espontáneas del conductor, que fue revisando cada regalo sobre la mesa.

El regalo que enamoró a Pergolini en vivo: un teclado mecánico de aluminio, dos remeras y un comentario inesperado sobre Boca

Frankkaster alcanzó a explicar que se trataba de una serie de teclados mecánicos antes de que Pergolini interviniera con entusiasmo. El conductor agradeció el gesto y se detuvo en la ropa que había recibido. “¡Qué detalle! ¡Y dos remeras para mí solo! ¡Una chomba, qué linda!”, expresó.

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Al observar una de las prendas, sumó un comentario futbolero que provocó risas en el estudio. Pergolini consideró que la camiseta tenía una referencia estética cercana a Boca Juniors y dijo que eso le resultaba agradable. “Además es media bostera, así que me agrada un poquitito”, señaló mientras mostraba la chomba.

El regalo que más interés le generó fue el teclado. Mientras lo examinaba, Mario Pergolini comentó algunas de las características que, según explicó, busca el público que utiliza este tipo de periféricos. En particular, hizo foco en la capacidad de respuesta del dispositivo, un aspecto relevante tanto para videojuegos como para tareas que requieren rapidez de escritura.

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El programa dedicó la emisión al crecimiento de las iniciativas comerciales alrededor de los videojuegos competitivos

“Para la gente que no sabe, los teclados no tienen que tener delay, tienen que ser rápidos”, explicó al aire. Luego agregó una referencia al “input lag”, una expresión utilizada para describir el retraso entre una acción del usuario y la respuesta que ofrece un equipo o dispositivo.

Pergolini se mostró conforme con el obsequio y anticipó que podría incorporarlo a su rutina. “Es mi nuevo teclado”, afirmó después de probarlo y escuchar las especificaciones. El intercambio se dio mientras Frankkaster permanecía a su lado y seguía la reacción del conductor.

El presentador también reparó en el posible precio del producto. “¿Sabés lo que sale esto?”, preguntó, antes de remarcar otra cualidad práctica del teclado: su conexión física. “Además se enchufa. Regalo que se enchufa, es un regalo que vale la pena”, agregó entre risas.

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La visita de Frankkaster formó parte de una emisión dedicada al universo de los videojuegos competitivos y las iniciativas comerciales que crecieron alrededor de ese sector. Durante la conversación, el empresario repasó parte de su experiencia , esa qeu comenzó cuando dejó de estudiar Geofísica para convertirse en figura del stream y desarrollar productos vinculados con su actividad.