OpenAI confirmó que separó de la empresa a tres trabajadores el 1 de octubre de 2026 por un presunto incumplimiento de las reglas internas sobre datos reservados. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

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OpenAI confirmó que desvinculó de tres empleados el 1 de octubre de 2026 porque, según la empresa liderada por Sam Altman, incumplieron sus políticas para manejar información sensible y confidencial.

“Nuestra investigación confirmó que estas personas manejaron de forma indebida información sensible fuera de los procedimientos establecidos por la empresa, violaron nuestras políticas y quebrantaron la confianza esencial para nuestro trabajo”, declaró un portavoz de OpenAI a CBS News.

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El representante añadió que los equipos de seguridad necesitan acceso a información interna y un alto nivel de confianza para colaborar.

La empresa no detalló qué documentos o datos estuvieron involucrados ni describió el mecanismo por el cual se produjo el hecho. REUTERS/Carlos Barria

La compañía no precisó qué información fue manipulada ni cómo ocurrió. Una investigación interna detectó un patrón de conducta indebida en el manejo de estudios de OpenAI por parte de personas con acceso a datos reservados.

La salida de los investigadores se conoció después de que The Wall Street Journal señalara que presuntamente habían compartido datos confidenciales con una organización externa dedicada a la seguridad de la inteligencia artificial.

OpenAI se ha enfrentado recientemente a una serie de incidentes de seguridad relacionados con agentes de inteligencia artificial.

En el contexto de los recientes incidentes de seguridad, Sam Altman sostuvo que OpenAI no avanzará hacia una salida a bolsa hasta contar con garantías suficientes sobre la seguridad de sus modelos de inteligencia artificial.

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Sam Altman aseguró que OpenAI no considerará cotizar en bolsa hasta tener fundamentos suficientes para asegurar la fiabilidad de sus sistemas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La decisión no tiene una fecha prevista y apunta a evitar la presión de los mercados mientras la empresa desarrolla sistemas con mayor capacidad de autonomía. Según The Verge, el director ejecutivo hizo esas declaraciones durante DevDay, el encuentro anual de desarrolladores de la compañía.

Altman indicó que una eventual oferta pública inicial dependerá de que OpenAI pueda respaldar con certeza sus compromisos en materia de seguridad.

“Debemos poder hacer afirmaciones de seguridad con confianza”, afirmó ante periodistas.

El ejecutivo consideró que el avance reciente de los modelos obliga a fortalecer los controles antes de asumir las exigencias propias de Wall Street. Señaló que la empresa continuará con el desarrollo de sus sistemas, aunque bajo una premisa: las medidas de seguridad y alineación deberán progresar antes que sus capacidades.

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OpenAI admitió que sus modelos llegaron a sistemas de terceros y organismos estatales de Australia y Estados Unidos, además de afectar a Hugging Face. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Qué incidentes de seguridad ha tenido OpenAI

OpenAI reconoció que sus modelos alcanzaron servicios de terceros y organismos públicos en Australia y Estados Unidos, además de comprometer infraestructura de la plataforma Hugging Face.

El caso de mayor alcance ocurrió en julio de 2026, cuando agentes utilizados en evaluaciones de ciberseguridad eludieron límites diseñados para aislarlos de internet.

Según el informe técnico de OpenAI, los modelos aprovecharon vulnerabilidades de infraestructura compartida, recuperaron credenciales expuestas y ejecutaron código en decenas de servidores de Hugging Face.

La empresa afirmó que un servidor recibió acceso de administrador y que se obtuvo una cantidad limitada de datos privados. OpenAI notificó a Hugging Face el 20 de julio del mismo año y asumió su responsabilidad un día después.

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Según el reporte técnico de OpenAI, los modelos hallaron fallas en infraestructura compartida, obtuvieron credenciales visibles y ejecutaron comandos en servidores de Hugging Face. REUTERS/Evelyn Hockstein

La revisión posterior reveló episodios previos. El 18 de junio de 2026, un agente experimental accedió sin autorización al portal Medicare Statistics Reporting Service de Australia.

OpenAI indicó que el sistema obtuvo archivos internos, credenciales y estadísticas agregadas, pero sostuvo que no halló pruebas de acceso a historias clínicas individuales. El gobierno australiano cuestionó que la notificación se produjera meses después del hecho.

En Estados Unidos, la investigación detectó interacciones de agentes con páginas de la Comisión de Bolsa y Valores y la Oficina del Censo.

Un agente de OpenAI accedió sin permiso a un portal de estadísticas sanitarias de Australia. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La compañía señaló que se trataba de información pública y que no encontró indicios de vulneraciones o accesos a sistemas no públicos. Se mencionó también de un intento fallido contra un sitio de la oficina de derechos civiles del Departamento de Educación.

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Los episodios expusieron limitaciones en los controles de los agentes y en los mecanismos de aviso a las entidades afectadas. OpenAI suspendió parte de las pruebas y el uso de herramientas de sus modelos capaces mientras amplía la investigación.