Elon Musk aconseja a niños y jóvenes: “Obtén una educación lo más amplia posible: artes, ciencias, ingeniería y un amplio conocimiento general”

Musk fue directo al definir el tipo de formación que considera necesaria. REUTERS/Gonzalo Fuentes

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Elon Musk planteó una recomendación educativa dirigida a quienes deberán convivir con la inteligencia artificial y la robótica en los próximos años. En una entrevista concedida a CGTN, el empresario sostuvo que la clave no está en dominar una disciplina técnica específica, sino en construir una base de conocimientos lo más amplia posible.

Según explicó, esa amplitud de saberes será la que permita a las personas comunicarse con eficacia con los sistemas de inteligencia artificial y aprovechar su potencial. La razón, dijo, es simple: solo quien entiende de muchos temas puede saber qué preguntar.

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Por qué una educación amplia es clave frente a la inteligencia artificial

Musk fue directo al definir el tipo de formación que considera necesaria. “Mi recomendación para la educación sería obtener una educación lo más amplia posible”, afirmó en diálogo con el medio citado.

Elon Musk planteó una recomendación educativa dirigida a quienes deberán convivir con la inteligencia artificial y la robótica en los próximos años. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Para el empresario, esa base no debe limitarse a un área del conocimiento. “Eso incluye artes, ciencias, ingeniería y un amplio conocimiento general”, precisó.

La educación amplia frente a la inteligencia artificial consiste en combinar artes, ciencias e ingeniería para desarrollar un conocimiento general que permita interactuar con eficacia con los sistemas automatizados. Según el magnate, esa diversidad de saberes es la que habilita a una persona a formular las preguntas correctas a una máquina, algo que una formación estrecha no garantiza.

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El razonamiento detrás de esta postura tiene que ver con el rol que jugarán los humanos frente a las máquinas. Si el trabajo operativo pasa a manos de robots e inteligencias artificiales, el valor humano se concentrará en saber qué pedirles y cómo hacerlo.

Para el empresario, esa base no debe limitarse a un área del conocimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La habilidad de formular preguntas a los robots

Musk vinculó de manera directa el conocimiento general con la capacidad de interactuar con sistemas automatizados. “Para saber qué pedirles a los robots, necesitas ser capaz de formular la pregunta”, explicó.

Esta idea conecta con un concepto que ya circula en el ámbito tecnológico: el diseño de instrucciones para sistemas de inteligencia artificial. “Con el conocimiento general más amplio posible, estarás en mejor capacidad de formular las preguntas, o lo que llaman ‘ingeniería de prompts’ (prompt engineering), supongo”, señaló el empresario.

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El empresario remarcó que el objetivo final de esa formulación de preguntas es lograr que la máquina entienda con precisión lo que se espera de ella. “Tienes que transmitir cuáles son tus deseos al robot”, indicó.

El empresario fue todavía más allá al describir la inmediatez con la que espera que funcione esa relación entre humanos y sistemas inteligentes. REUTERS/Brendan McDermid

El futuro de la interacción entre humanos y máquinas inteligentes

En la entrevista con CGTN, Musk proyectó un escenario en el que la disponibilidad de inteligencia artificial y robots será tan amplia que la limitación no vendrá de la tecnología, sino de la capacidad humana de expresar sus necesidades.

“Por descabellado que suene, nos quedaremos... habrá tantos robots y tanta IA que la inteligencia artificial estará ansiosa por escuchar cualquier solicitud que se te pueda ocurrir”, planteó.

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El empresario fue todavía más allá al describir la inmediatez con la que espera que funcione esa relación entre humanos y sistemas inteligentes. “Porque esa solicitud se cumplirá de inmediato”, concluyó.

Para Musk, el avance tecnológico podría provocar un cambio sin precedentes en la posición de las personas dentro de la sociedad. Europa Press

Elon Musk advierte que la IA superará a los humanos en casi todas las tareas

Elon Musk volvió a formular una de sus proyecciones más contundentes sobre el desarrollo de la inteligencia artificial. Según el empresario, esta tecnología podría superar la suma de toda la inteligencia humana en un plazo cercano a cinco años.

El fundador de Tesla y SpaceX advirtió que ese avance tendría consecuencias directas sobre el empleo, la economía y la capacidad humana de mantener control sobre los sistemas automatizados.

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“La IA podría superar la suma de la inteligencia humana en unos cinco años”, afirmó Musk en una entrevista concedida a The Economist.

En esa misma conversación, el empresario describió un escenario en el que la inteligencia artificial terminaría por desempeñar casi cualquier tarea con mayor eficacia que las personas. “No habrá nada que la IA no pueda hacer mejor que las personas, salvo, quizá, el hecho de ser humano”, sostuvo el magnate ante el medio británico.