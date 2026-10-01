El Niño podría influir en el nivel del mar y pone en alerta a este estado de EEUU por riesgo de inundaciones

El Servicio Meteorológico Nacional emitió avisos por riesgo de inundación costera y oleaje en el sur de California para el 5 y 6 de octubre. (REUTERS/Raquel Cunha)

Guardar

El sur de California afrontará entre el 5 y el 6 de octubre un período de oleaje elevado, mareas altas y riesgo de inundaciones costeras que afectará a sectores de los condados de Los Ángeles, Ventura, Orange y San Diego. La situación coincide con el fortalecimiento de El Niño en el Pacífico y con el calentamiento de las aguas frente a la costa, un factor que puede elevar la exposición de paseos costeros, playas, estacionamientos y caminos próximos al mar. Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, las autoridades activaron avisos por peligros en las playas y prevén condiciones más adversas durante las horas de pleamar.

El fenómeno ocurre mientras la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, conocida como NOAA, identifica señales de calentamiento adicional frente al litoral californiano por ondas internas atrapadas cerca de la costa, denominadas ondas Kelvin. De acuerdo con la NOAA, esas perturbaciones están vinculadas con el actual episodio de El Niño y podrían influir sobre la temperatura del agua durante las próximas semanas, aunque los informes oficiales no asignan a una única onda una cifra precisa y sostenida de elevación del nivel del mar.

PUBLICIDAD

El contexto incluye una ola de calor marina ya presente en aguas cercanas a California y la evolución de El Niño en el Pacífico ecuatorial. El Centro de Predicción Climática de NOAA informó que el fenómeno climático está activo y calculó una probabilidad superior al 90% de que alcance una intensidad muy fuerte entre noviembre de 2026 y enero de 2027. Esa combinación mantiene bajo seguimiento las condiciones del océano y sus efectos sobre la franja costera del oeste de Estados Unidos.

Por qué hay riesgo de inundaciones costeras en el sur de California

El riesgo responde a la coincidencia entre mareas altas, oleaje y niveles del mar por encima de lo habitual. Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, las mareas en las costas de Los Ángeles y Ventura pueden acercarse a los 2,13 metros, equivalentes a 7 pies, durante la mañana del 5 y 6 de octubre. La oficina meteorológica indicó que ese registro estaría casi 30 centímetros por encima de los valores astronómicos previstos para esos días debido a efectos asociados con El Niño.

PUBLICIDAD

La combinación puede provocar anegamientos temporales en lugares bajos y cercanos al mar. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos incluyó entre las áreas expuestas los paseos peatonales, estacionamientos, calles costeras y accesos a playas. Los avisos no implican que todos esos sitios quedarán inundados, pero advierten sobre una mayor posibilidad de ingreso de agua durante el punto máximo de las mareas.

El pronóstico también contempla corrientes de resaca en sectores de playa. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, esas corrientes pueden presentarse junto con oleaje de distinta intensidad y dificultar el regreso a la costa de personas que ingresen al agua. Las autoridades locales emiten advertencias específicas sobre las condiciones de cada playa, ya que el impacto depende de la orientación del litoral, la marea y la energía de las olas.

PUBLICIDAD

La NOAA identificó el avance de ondas Kelvin cerca del litoral californiano como un factor que impulsa el calentamiento del agua. (REUTERS/Mike Blake)

Oleaje esperado en Los Ángeles, Ventura y Santa Bárbara

Las proyecciones para las costas de Los Ángeles y Ventura anticipan olas de entre 1,2 y 2,1 metros, o 4 a 7 pies, entre el lunes y martes próximos. Para la costa sur de Santa Bárbara, el rango previsto se ubica entre 0,9 y 1,5 metros (3 a 5 pies). Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la altura del mar puede variar por sectores y los mayores efectos suelen coincidir con las horas de marea alta.

El organismo mantuvo vigentes avisos por peligros en las playas para zonas de Los Ángeles, Ventura y Santa Bárbara. También previó un aviso por inundación costera y otro por oleaje alto en Los Ángeles y Ventura para el período de mayor impacto. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, los informes se actualizan con base en observaciones de mareas, viento, oleaje y modelos de pronóstico.

PUBLICIDAD

En Orange County y San Diego ya hubo advertencias por inundación costera el 30 de septiembre. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos registró en Newport Beach y La Jolla mareas altas de hasta 1,74 metros, o 5,7 pies, durante ese día. El parte también indicó oleaje mixto, con componentes procedentes del suroeste y del oeste, una condición que puede modificar el comportamiento del mar en playas y bahías.

Qué son las ondas Kelvin y qué relación tienen con El Niño

Las ondas Kelvin oceánicas son perturbaciones que trasladan cambios de temperatura y presión a través del océano. En el caso de la costa oeste de América, algunas pueden avanzar cerca del litoral y modificar las condiciones del agua frente a California. Según la NOAA, las ondas internas atrapadas junto a la costa pueden contribuir a un calentamiento adicional durante las próximas semanas cuando están impulsadas por El Niño.

PUBLICIDAD

La agencia diferenció este mecanismo de otros factores que explicaron las anomalías térmicas durante buena parte de 2026. De acuerdo con el programa California Current Marine Heatwave Tracker, el calentamiento frente al norte de la costa oeste y varias de las anomalías observadas frente a California hasta fines de septiembre se relacionaban con condiciones atmosféricas y oceánicas distintas de El Niño.

La actualización más reciente del programa señaló, sin embargo, que parte del aumento de temperatura frente al sur de California hacia el final de septiembre podría responder ya a forzantes relacionados con El Niño, entre ellos las ondas Kelvin. La NOAA no publicó una estimación oficial que indique que una sola de estas ondas elevará el mar una cantidad determinada durante meses. La información confirmada se limita al calentamiento esperado y al seguimiento de sus posibles efectos costeros.

PUBLICIDAD

La masa de agua de la ola de calor marina NEP25A se expandió frente a la costa oeste de Estados Unidos desde mayo de 2025. (REUTERS/Julio Parra)

La ola de calor marina NEP25A sigue activa frente a California desde mayo de 2025

La ola de calor marina NEP25A continúa activa cerca de la costa de California al 1 de octubre de 2026. Según el California Current Marine Heatwave Tracker de la NOAA, el organismo la sigue como una estructura continua desde mayo de 2025, cuando superó los parámetros utilizados para identificar estos eventos en el noreste del Pacífico.

De acuerdo con la actualización publicada el 30 de septiembre, NEP25A se expandió y aumentó su intensidad durante las semanas previas, con una presencia más marcada frente al sur de la costa oeste de Estados Unidos. NOAA también sigue otra ola de calor marina, NEP26A, que se ubica en una zona alejada de la costa, hacia el Golfo de Alaska.

PUBLICIDAD

La agencia informó que algunas áreas del sur de California acumularon entre 50 y más de 150 días de récords diarios de temperatura superficial del mar durante 2026. El indicador compara la temperatura de cada día con el máximo registrado históricamente para esa fecha y ese lugar. Según NOAA, en muchos puntos los récords anteriores correspondían a El Niño de 1997-1998 o a la ola de calor marina de 2014-2015, conocida como “The Blob”.

El producto experimental de NOAA estima una probabilidad de entre 80% y 100% de que las condiciones de ola de calor marina continúen frente a California hasta finales de 2026. Para las aguas de Oregón y Washington, el rango previsto se sitúa entre 30% y 70%. La agencia indicó que la principal consecuencia prevista podría ser la duración de las temperaturas anormalmente altas, en un contexto de calentamiento adicional asociado con El Niño.

PUBLICIDAD

Hasta cuándo puede persistir El Niño en el Pacífico

El Centro de Predicción Climática de NOAA informó que las temperaturas superficiales del mar se mantienen por encima del promedio en el Pacífico ecuatorial central y oriental. La circulación atmosférica también presenta patrones compatibles con El Niño, de acuerdo con el informe oficial de septiembre.

Las proyecciones indican que El Niño podría persistir hasta el trimestre marzo-mayo de 2027. El Centro de Predicción Climática de NOAA estimó además una probabilidad de 75% de que, entre octubre y diciembre de 2026, el evento supere la intensidad de episodios previos registrados desde 1950. La previsión no determina por sí sola el efecto en una playa o ciudad concreta, porque las condiciones locales dependen de mareas, viento, corrientes y características de cada costa.

Como antecedente, la NOAA recordó que la secuencia entre la ola de calor marina de 2014-2015 y El Niño de 2015-2016 mantuvo temperaturas altas en la Corriente de California durante más de 700 días consecutivos. La agencia usa ese período como referencia para evaluar posibles impactos sobre el ecosistema marino y las actividades que dependen de las aguas costeras.

El Centro de Predicción Climática calculó una probabilidad de persistencia de El Niño en el Pacífico hasta el año 2027. (REUTERS/Mike Blake)

El huracán Polo y el oleaje que dejó al tocar tierra en México

El huracán Polo tocó tierra en Baja California Sur y luego cerca de Guaymas, en Sonora, el 29 de septiembre. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el ciclón alcanzó categoría 3 antes de aproximarse a la península, con vientos máximos sostenidos de 200 km/h (125 mph).

Polo perdió fuerza después de avanzar por territorio mexicano y se disipó esa misma noche. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que sus remanentes mantuvieron lluvias y ráfagas en partes del noroeste de México y del suroeste estadounidense. También advirtió que las marejadas generadas por el sistema podían producir oleaje peligroso, corrientes de resaca e inundaciones costeras en Baja California y el noroeste de México.