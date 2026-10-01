El Salvador

El salto al café de especialidad: De la crisis a una marca de exportación salvadoreña

La familia Boza, dueña de Finca San Antonio Amatetepeque, recibió un reconocimiento tras enviar granos secados en el garaje y luego inició ventas directas en Estados Unidos, Canadá, Australia, Arabia Saudita y Reino Unido

Tras el impacto de la roya y la presión de los precios, Daniella Boza impulsó procesos propios, ventas directas y envíos de microlotes hacia compradores de cuatro continentes (Foto cortesía Ritual Púrpura)
Tras el impacto de la roya y la presión de los precios, Daniella Boza impulsó procesos propios, ventas directas y envíos de microlotes hacia compradores de cuatro continentes (Foto cortesía Ritual Púrpura)
Guardar

La Finca San Antonio Amatetepeque perdió sus cafetos a la roya y quedó expuesta la fragilidad del modelo de venta. La respuesta de la familia Boza fue cambiar el destino de su cosecha: pasó de entregar café en uva a desarrollar procesos de especialidad, crear una marca propia y exportar microlotes a mercados de América del Norte, Europa, Asia y Oceanía.

El cambio ocurrió en una propiedad cafetalera del cerro de San Jacinto, cerca de San Marcos, donde el padre de Daniella Boza había construido una finca a partir de tierras heredadas y predios que antes habían sido potreros, zacatales y una pedrera.

PUBLICIDAD

Boza, administradora de empresas y cocinera de formación, se incorporó junto con sus hermanas a un negocio que no estaba contemplado en el plan inicial de la familia. Su padre, agrónomo, suponía que sus hijas seguirían otros caminos. La crisis sanitaria y comercial del café modificó esa perspectiva.

La roya dejó al descubierto un modelo sin trazabilidad

Con barriles azules, USD 400 para ensayos iniciales y capacitación especializada, una productora construyó una línea de bebidas que llega a clientes locales e internacionales.
Con barriles azules, USD 400 para ensayos iniciales y capacitación especializada, una productora construyó una línea de bebidas que llega a clientes locales e internacionales.

Antes de la crisis, la finca entregaba su producción a una exportadora. El café se vendía en uva, sin información precisa sobre sus compradores ni sobre el valor que podía alcanzar en mercados diferenciados. La familia recibía el precio de mercado y escuchaba que su producción no era especialmente destacada. Esa evaluación reforzaba la idea de que no había margen para comercializar el grano bajo una identidad propia.

PUBLICIDAD

La llegada de la roya cambió el escenario. Boza recuerda que su padre había recibido visitas y pensaba que la finca no había sido alcanzada por la plaga. “Una semana después, los árboles ya casi no tenían hojas”, relató.

Además del daño productivo, la enfermedad coincidió con una presión económica. El padre les planteó que, si seguían bajo el mismo modelo, no podrían sostener la propiedad. El café de especialidad apareció como una alternativa para ganar trazabilidad, procesar parte de la producción y buscar clientes directos.

Una muestra secada en un garaje abrió la puerta al mercado de especialidad

La primera señal llegó desde Rainforest Alliance, la certificación ambiental vinculada a la finca. La organización convocó a los productores a enviar una muestra para un concurso que incluía una actividad en una exposición de café de especialidad.

La familia preparó el envío con los recursos que tenía. Secó una pequeña cantidad de granos en el garaje de la casa del padre de Boza y la despachó sin mayores expectativas.

Luego recibieron un correo que anunciaba un reconocimiento. El padre de Daniella y una de sus hermanas asistieron al evento y descubrieron que el café de la finca tenía una valoración distinta de la que habían recibido en el circuito convencional.

“Ahí fue donde nos enteramos de que nuestro café no era cualquier cosa”, recordó Boza. El reconocimiento permitió a la familia comprobar que su producción podía competir en el segmento de café de especialidad.

También supieron que la exportadora ya colocaba parte de su café entre clientes específicos, aunque ellos no conocían ese destino ni participaban de la estrategia comercial. La constatación aceleró la decisión de procesar el grano y venderlo de forma diferenciada.

Ante la crisis de la roya y la caída de precios, una nueva generación familiar redefinió el modelo de negocio de Finca San Antonio Amatetepeque, pasando del café en uva a exportar microlotes a tres continentes.

La falta de agua definió una estrategia basada en naturales y honeys

La reconversión encontró un límite concreto: el agua. La finca no dispone de condiciones para instalar un beneficio completo ni para elaborar cafés lavados a gran escala.

La familia optó por especializarse en procesos naturales y honeys, términos del rubro que designan métodos de secado del café con distinto grado de remoción de la pulpa. En los primeros pasos compraron una despulpadora, construyeron camas africanas para el secado y adaptaron como patios los espacios donde antes llegaban góndolas.

Ese esquema evitó una inversión inicial mayor en infraestructura hídrica y permitió concentrar recursos en el manejo de la fruta, los tiempos de secado y el control de los procesos.

La finca produce alrededor de 1.300 quintales de café por año. Parte se comercializa dentro de El Salvador y otra se destina a ventas internacionales, según las oportunidades de cada cosecha y la demanda de microlotes.

La experimentación comenzó con USD 400 y barriles azules

(Foto cortesía Ritual Púrpura)
(Foto cortesía Ritual Púrpura)

Boza encontró en la fermentación una vía para ampliar los perfiles sensoriales de su café. Al comienzo creía que necesitaba tanques de acero inoxidable, sistemas de control de temperatura y una infraestructura reservada para productores de mayor escala.

Durante una capacitación vinculada a su formación como Q Grader —catadora certificada de café—, otros participantes le dieron una respuesta más sencilla: podía iniciar con barriles azules y una metodología de seguimiento. Cuando llevó la propuesta a la finca, su padre le asignó un presupuesto de USD 400.

“Solo alcanzaba para los barriles”, contó. “Así empezamos”.

Daniella Boza se certificó en Q Processing y Q Grader, además de realizar cursos sobre fermentación en Guatemala y Colombia. Su hermana también se formó como catadora Q y abrió una cafetería.

Con esos aprendizajes, la productora creó Ritual Púrpura, una marca que utiliza café de la finca para ofrecer perfiles derivados de fermentaciones controladas. La propuesta apunta a que el público local pueda probar cafés de especialidad que, durante años, tuvieron como principal destino los mercados externos.

(Foto cortesía Ritual Púrpura)
(Foto cortesía Ritual Púrpura)

Instagram conectó a la finca con sus primeras compradoras en Inglaterra

La primera venta directa fuera del circuito tradicional surgió por redes sociales. Una de las hermanas de Boza contactó por Instagram a Girls Who Grind Coffee, una iniciativa británica que compra café producido por mujeres.

La operación fue la primera experiencia comercial internacional de la finca bajo su nueva estrategia. A partir de ese vínculo, la familia comenzó a participar en ferias, stands y encuentros del sector para ampliar su red de compradores.

Boza integró una iniciativa salvadoreña vinculada a las denominaciones de origen, experiencia que la llevó a Italia para presentar la caficultura del país y conocer ese mercado. También participó en HostMilano, feria internacional de gastronomía, hospitalidad y equipamiento.

La finca ha exportado café a Estados Unidos, Canadá, Australia, Arabia Saudita y Reino Unido. Entre sus operaciones recientes figura la venta de un microlote a Little Waves Coffee, una cafetería estadounidense.

El mercado local, parte central de la estrategia

(Foto cortesía Ritual Púrpura)
(Foto cortesía Ritual Púrpura)

La familia evalúa cada año cuánto café vende al exterior y cuánto reserva para el mercado interno. La decisión depende de los pedidos disponibles, los volúmenes de la cosecha y la posibilidad de colocar lotes diferenciados dentro de El Salvador.

Boza considera que existe un público local interesado en cafés con procesos distintos a los perfiles tradicionales. Ese nicho fue central para el nacimiento de Ritual Púrpura y para la decisión de ofrecer fermentaciones con control técnico.

El modelo combina el trabajo de la finca, el procesamiento de cafés naturales y honeys, la experimentación con fermentaciones y la comercialización en canales directos. La próxima cosecha volverá a definir el equilibrio entre exportación, microlotes y ventas locales.

Temas Relacionados

CaféEl Salvadorsector cafetalerocafé de El Salvadormujeres en la caficulturamujeres cafetalerasDía Internacional del Café

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Sí me gustaría dirigir”: ¿Podría Carlos de los Cobos volver a tomar el mando de la selección de El Salvador?

Sin confirmación oficial pero con un contundente respaldo en redes sociales, el nombre del estratega mexicano resurge entre la afición cuscatleca como respuesta al desconcierto táctico de la Selecta

“Sí me gustaría dirigir”: ¿Podría Carlos de los Cobos volver a tomar el mando de la selección de El Salvador?

El Salvador destinará más de 8% del PIB a Educación y encabezaría la inversión más alta en Centroamérica

La iniciativa, entregada por el ministro Jerson Posada a la Asamblea Legislativa el 30 de septiembre, equivale al 8.1% del Producto Interno Bruto proyectado y aguarda el estudio de la Comisión de Hacienda

El Salvador destinará más de 8% del PIB a Educación y encabezaría la inversión más alta en Centroamérica

El Salvador extenderá su programa de becas de educación superior a estudiantes de colegios privados

La iniciativa oficial proyecta superar los 50 mil beneficiarios activos mediante un esquema financiero compartido que reduce el abandono lectivo y fortalece la preparación técnica profesional

El Salvador extenderá su programa de becas de educación superior a estudiantes de colegios privados

Con un CI de 125, Monserrat ya desafía la educación salvadoreña

A sus cinco años, la niña salvadoreña destaca por su desarrollo intelectual, sus habilidades sociales y su interés por las matemáticas, los idiomas y la oratoria

Con un CI de 125, Monserrat ya desafía la educación salvadoreña

Rendirse para sobrevivir: el video que revela la captura de combatientes entre ellos latinoamericanos en Ucrania

Un impactante video publicado por el ejército de Ucrania dejó al descubierto el alcance transnacional de las redes de reclutamiento de Rusia

Rendirse para sobrevivir: el video que revela la captura de combatientes entre ellos latinoamericanos en Ucrania

TECNO

Descargar una película de internet puede ser peligroso: muchos esconden virus capaces de controlar una PC

Descargar una película de internet puede ser peligroso: muchos esconden virus capaces de controlar una PC

Por qué no debes buscar XUPER TV o Fútbol Libre para ver gratis el partido entre Portugal vs Dinamarca

Argentina, Italia y Japón: los nuevos destinos favoritos de los colombianos para reservar el línea en la semana de receso 2026

Este robot humanoide mueve las manos como un humano y es capaz de utilizar herramientas como un taladro

OpenAI confirma la salida de tres trabajadores por “manejo indebido de información confidencial”

ENTRETENIMIENTO

Megan Fox se convierte en la imagen de un tratamiento para la disfunción eréctil: “Tal vez nací para esto”

Megan Fox se convierte en la imagen de un tratamiento para la disfunción eréctil: “Tal vez nací para esto”

Johnny Depp luce irreconocible como Ebenezer Scrooge en el nuevo tráiler de su película

El rapero Rick Ross fue arrestado en Miami Beach tras acusaciones de golpear y estrangular a su pareja

Quién es Min Ah, la nueva esposa de Jim Carrey

Anne Hathaway reveló el síntoma “más descabellado” que ha experimentado durante su tercer embarazo

MUNDO

Putin amenazó con que Rusia desplegaría todas sus armas ante un ataque directo: “Es inevitable”

Putin amenazó con que Rusia desplegaría todas sus armas ante un ataque directo: “Es inevitable”

Cómo será el nuevo comando de guerra autónoma del Pentágono y qué papel tendrá Elon Musk

Entre gritos, súplicas y un salto forzado: una mujer cae al vacío desde 79 metros después de que instructores de un centro turístico ruso le doblaran las piernas a golpes

Fallo histórico en Japón: el Tribunal de Tokio reconoce el derecho de un actor sobre su voz clonada con IA

El Ejército de Israel dijo que 170 palestinos presentados como periodistas eran miembros de grupos terroristas