Habló la abogada de la denunciante de Joaquín Levinton: "En este caso no hubo sobreseimiento"

Habla la dra. Adela González, la abogada de la denunciante de Joaquín Levinton

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La abogada Adela González salió a hablar públicamente por primera vez desde que asumió la representación legal de Paula, la visitadora médica que denunció al músico Joaquín Levinton por abuso sexual con acceso carnal, violencia física y psicológica. González participó en una comunicación telefónica con el programa Intrusos (América TV) y aclaró varios puntos que, según dijo, estaban siendo distorsionados en los medios.

La letrada contó que tomó contacto con su clienta el 29 de septiembre, un día después de que Paula realizara la denuncia en una comisaría de Barrio Norte. “Se contacta directamente a mi celular”, dijo. Aclaró que no la conocía previamente y que, antes de aceptar el caso, la escuchó, evaluó los hechos y analizó las pruebas disponibles. “Yo soy muy privada con mis casos. Cuido mucho la integridad de las personas”, explicó, y agregó: “Yo para presentarme es porque voy a estar segura de que esto se puede llevar adelante. Si no, no voy a poner ni mi firma ni mi matrícula”.

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En ese mismo día, Paula se presentó como querellante en la causa penal ya radicada. González explicó en qué consiste esa figura: “Querellante es la figura que toma la víctima de un hecho donde puede después demostrar y probar todo en la Justicia”.

Uno de los puntos centrales de su intervención fue la distinción entre el archivo de una causa y el sobreseimiento del acusado. La causa anterior —radicada en el Juzgado N°6— se archivó, dijo, porque Paula no se presentó a ratificar la denuncia ni concurrió a las pericias. “Una cosa es el archivo de una causa porque la víctima no se presentó, y otra cosa es el sobreseimiento, donde se prueba que la persona no realizó ningún hecho”, aclaró González. Y fue más lejos: “Trato de explicarlo para que toda la gente lo pueda entender. Acá no hay un sobreseimiento, hay un archivo de la causa porque la víctima, a raíz de todo el abuso y violencia que ejerció esta persona sobre ella, obviamente tuvo miedo”.

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La dra. Adela González, abogada de Paula, la denunciante de Joaquín Levinton, habló en Intrusos

La abogada contextualizó esa retirada dentro de lo que describió como un patrón frecuente en casos de violencia de género: “Pasa muchísimo en estos casos donde hay violencia, donde se ejerce violencia psicológica, económica, física, sexual y de todo lo que se puedan imaginar, que tienen miedo cuando son personas conocidas o no. A veces estas relaciones tóxicas, narcisistas, son muy difíciles de las que salir”. La nueva denuncia, radicada inicialmente en el Juzgado N°50, fue remitida a pedido de la defensa al Juzgado N°6, que fue el primero en intervenir.

Cuando le preguntaron si Paula le había contado que, en algún momento, le pidió disculpas a Levinton en redes sociales, González respondió que no tenía conocimiento de ese episodio. “De este hecho puntual no tenía conocimiento. No fui abogada en este proceso”, aclaró.

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Frente a los argumentos que el músico y su banda difundieron públicamente —en particular, la afirmación de que Paula lo habría hostigado con mensajes y visitas a su domicilio—, González fue directa: “A ver, una cosa es el hecho que se está denunciando, la violencia y todo lo que hay dentro de esa denuncia, que ya es pública. Y otra cosa es lo que el señor dice del hostigamiento, las llamadas. Acá se denuncia un hecho concreto y yo hasta ahora no vi una prueba que demuestre lo contrario”. Y remató: “Judicialmente, lo único que está presentado es lo que nosotros presentamos. No hay ninguna prueba de él, no hay nada presentado. No tiene ninguna denuncia formalizada”.

González también explicó por qué decidió salir a hablar ahora. “Yo habría optado por salir a hablar con la causa un poquito más avanzada”, reconoció, y añadió que se vio obligada porque “hay muchos letrados o muchas personas que están manoseando un tema que es muy delicado”. Sobre el material audiovisual que podría integrar las pruebas, fue cautelosa: “Hay cosas que no las puedo decir todavía”. Y cuando le preguntaron si le creyó a su clienta, respondió sin rodeos: “Sí, si no, no estaría representándola”.

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Respecto de los próximos pasos, González anticipó que solicitará que se realicen todas las pericias correspondientes y que Levinton sea citado a declarar. “Es lo que corresponde”, dijo. Y cerró con una definición sobre su forma de trabajar: “Yo hablo en base a lo que hay presentado. Lo demás es circo”.

Joaquín Levinton fue denunciado por abuso y negó los hechos

Levinton negó los hechos y dijo que lleva siete años “padeciendo” a su denunciante

Levinton publicó un descargo en sus redes sociales en el que rechazó de manera categórica las acusaciones, negó que Paula haya sido su pareja y describió el vínculo como breve. “Esta persona me viene acosando hace siete años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta”, escribió. También aseguró tener capturas de pantalla que respaldan su versión y que prefiere presentarlas en el expediente antes que difundirlas públicamente.

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Turf, la banda que integra el músico, emitió un comunicado en el que informó que Levinton se presentó ante el juzgado junto a su abogado y quedó a disposición de la Justicia. El texto señaló que el archivo de la causa de 2023 fue confirmado por la Cámara de Apelaciones y que, mientras ese expediente estaba abierto, la denunciante continuaba enviándole mensajes al cantante. “Por respeto a todas las personas involucradas, no vamos a hacer públicas conversaciones privadas ni a dar más detalles fuera del expediente”, concluyó el comunicado.