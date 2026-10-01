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Efecto Cristiano Ronaldo: la cuenta de Instagram de Portugal cae a 24,6 millones de seguidores tras polémica

El delantero portugués publicó una imagen en la que afirmó que más adelante explicará lo ocurrido. La publicación ya superó los 13 millones de Me gusta

La cuenta de Instagram de la selección portuguesa registró una baja de seguidores durante la controversia con Cristiano Ronaldo y actualmente suma 24,6 millones. REUTERS/Pedro Nunes
La cuenta de Instagram de la selección portuguesa registró una baja de seguidores durante la controversia con Cristiano Ronaldo y actualmente suma 24,6 millones. REUTERS/Pedro Nunes
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La cuenta de Instagram de la selección de Portugal está perdiendo seguidores en medio de la polémica con Cristiano Ronaldo y de momento, va en 24,6 millones de seguidores. Anteriormente estaba con un poco más de 25 de millones de usuarios.

La caída se produjo después de que el futbolista anunciara que abandonó el campo de entrenamiento de la selección tras una rueda de prensa del entrenador y una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol.

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En una publicación de Instagram, Ronaldo explicó:

“Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección”.

“A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, agregó.

Captura de pantalla de una publicación de Instagram con un retrato de Cristiano Ronaldo con la indumentaria de Portugal y un mensaje de texto
La disminución de seguidores ocurrió luego de que el delantero comunicara su salida de la concentración del equipo nacional. (Instagram: cristiano)

Los mensajes de apoyo a Cristiano Ronaldo

La publicación de Cristiano Ronaldo reunió mensajes de respaldo de usuarios que cuestionaron el trato de la selección portuguesa hacia el delantero. “Por ti y solo por ti le iba a esa selección”, escribió la usuaria gabygabyr_, quien agregó que era “una lástima” cómo trataban a “su única estrella”.

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Otro comentario, publicado por sebbastif, sostuvo: “Sos el mejor del mundo aquí y en todos lados, si te vas de Portugal todos dejamos de ser hinchas de Portugal”.

Las reacciones también aparecieron en el último post de la selección de Portugal. “Ronaldo es más grande que tu historia”, escribió el usuario 4j.3, mientras que dudeyusuf aseguró: “No te apoyaré más si no hay Ronaldo”. Otro usuario reclamó: “Cristiano Ronaldo es el que puso a Portugal en el mapa del mundo del fútbol”.

Captura de pantalla de una publicación en red social con comentarios en español que mencionan al futbolista Cristiano Ronaldo
Algunos fanáticos aseguraron que su apoyo al combinado nacional depende de la presencia de Ronaldo. (Instagram)

Cristiano Ronaldo es el futbolista con más seguidores

Cristiano Ronaldo es el futbolista más seguido en Instagram, donde reúne 679 millones de seguidores. Su perfil se convirtió en una de las principales vitrinas digitales de su carrera, con publicaciones centradas en el fútbol y en distintos aspectos de su vida personal.

La cuenta del delantero portugués registra 4.138 publicaciones y sigue a 636 perfiles. La cifra de seguidores lo ubica por encima de cualquier otro futbolista en la plataforma.

El perfil de Cristiano Ronaldo combina imágenes de sus entrenamientos, partidos y celebraciones con publicaciones junto a integrantes de su familia, además de contenidos vinculados a sus actividades fuera de las canchas.

Ronaldo comparte fotos de entrenamientos, partidos y celebraciones con Al Nassr. REUTERS/Hamad I Mohammed
Ronaldo comparte fotos de entrenamientos, partidos y celebraciones con Al Nassr. REUTERS/Hamad I Mohammed

En sus publicaciones más recientes aparecen imágenes de sus entrenamientos y encuentros con Al Nassr, el club con el que disputa sus partidos. También comparte fotos junto a sus compañeros y publicaciones vinculadas a su preparación física.

Ronaldo utiliza Instagram para mostrar su actividad con la selección de Portugal, incluidos los momentos previos a los partidos y las concentraciones del equipo.

Además del fútbol, el delantero publica fotos de su vida cotidiana, reuniones familiares y vehículos de lujo. Esa variedad de contenidos sostiene la interacción de una comunidad que supera los 679 millones de seguidores.

Messi es el segundo futbolista con más seguidores

Lionel Messi es el segundo futbolista más seguido en Instagram, con 516 millones de seguidores. Su cuenta reúne 1.543 publicaciones y sigue a 369 perfiles.

Lionel Messi ocupa el segundo puesto entre los futbolistas con más seguidores en Instagram, con 516 millones. REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo
Lionel Messi ocupa el segundo puesto entre los futbolistas con más seguidores en Instagram, con 516 millones. REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo

La cifra lo ubica detrás de Cristiano Ronaldo, cuya cuenta supera los 679 millones de seguidores. Ambos concentran las comunidades más numerosas entre los futbolistas en la plataforma.

El perfil de Messi combina contenidos de su actividad deportiva con publicaciones vinculadas a su vida fuera de las canchas y a sus proyectos comerciales.

Entre sus publicaciones recientes hay imágenes de partidos y celebraciones con la camiseta de Inter Miami, además de fotos junto a otras personas en el campo de juego.

El futbolista también comparte contenidos relacionados con la selección argentina, como una imagen en la que aparece con una camiseta celeste y blanca frente a una bandera del país.

Además, su perfil incluye anuncios de productos y publicaciones personales, como fotografías de reuniones y momentos familiares.

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