Autoridades de El Salvador intensifican controles al transporte de carga y decomisan 25 unidades por fallas mecánicas

Inspectores del Viceministerio de Transporte de El Salvador ejecutan controles dirigidos a unidades de transporte pesado en la red vial del país (Cortesía: Secretaría de Prensa).

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El Viceministerio de Transporte (VMT) de El Salvador intensifica las inspecciones mecánicas y operativas al transporte de carga con más de 1,800 controles ejecutados en el último mes y el decomiso preliminar de 25 unidades en la red vial en las últimas horas.

El director general de Transporte de Carga, David Aguirre, anunció un endurecimiento estricto de las sanciones ante irregularidades de mantenimiento, exceso de velocidad y evasión de puestos de verificación en las carreteras del país.

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Durante una conferencia de prensa brindada en el marco de un punto de supervisión, Aguirre explicó que las inspecciones físicas abarcan la revisión del:

Pesaje

La velocidad mediante radar

Pruebas de antidoping

El estado de las llantas.

Hasta el momento, las autoridades han detectado casos graves de falta de mantenimiento, entre ellos unidades con neumáticos cortados en plena circulación. Aguirre advirtió que el VMT no permitirá que los choferes estacionen camiones en tramos aledaños para eludir los retenes institucionales.

Por lo que, el funcionario destacó que el exceso de velocidad, la distracción al volante y la falta de mantenimiento adecuado constituyen las tres causas principales de la siniestralidad del transporte pesado.

Las autoridades emiten actas de infracción y verificación de permisos durante los controles al transporte de carga en El Salvador (Cortesía: Secretaría de Prensa).

Desde agosto, las autoridades aplican revisiones mecánicas obligatorias en talleres autorizados, un esquema que comenzó con unidades del año 1999 y que avanzará de forma gradual hasta cubrir a la totalidad de la flota de carga.

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Las normativas vigentes fijan que los vehículos con observaciones mecánicas no pueden circular hasta corregir los desperfectos. Si las empresas operan sin la correspondiente certificación técnica, la Policía Nacional Civil (PNC) y las autoridades de transporte proceden al decomiso de la unidad.

Además, el VMT ratificó el cumplimiento de las restricciones de circulación de carga en horarios de 4:30 a 9:00 y de 16:00 a 20:00 en arterias clave como Los Chorros, Surcity, el bulevar Sur en Útila y el bulevar del Ejército.

La investigación por el siniestro vial en el bulevar Constitución busca determinar responsabilidades

El despliegue de las autoridades ocurre de forma simultánea a las investigaciones en curso por un grave siniestro vial registrado el día de ayer, 30 de septiembre en el bulevar Constitución, en las cercanías del redondel Integración y el paso multinivel hacia Apopa.

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Una volqueta de transporte de carga sufrió una supuesta falla en el sistema de frenos cuando descendía por una pendiente, lo que derivó en una colisión en cadena contra una fila de automóviles detenidos en el congestionamiento.

El impacto múltiple involucró a 14 vehículos, entre ellos automóviles particulares, dos camiones, otra volqueta y una motocicleta. El choque provocó un incendio que consumió cuatro unidades y requirió la intervención del Cuerpo de Bomberos de El Salvador junto a diversas entidades de rescate. El siniestro causó la muerte de dos personas y dejó al menos 15 lesionados, de los cuales varios requirieron atención de urgencia en el Hospital Nacional Zacamil.

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Entre las personas fallecidas se identificó a la jueza de Vigilancia Penitenciaria de Chalatenango, María Elisa Hernández Portillo, y a un hombre de 30 años que conducía uno de los sedanes afectados.

La Policía Nacional Civil capturó a Rudy R. como presunto responsable del accidente de tránsito en el redondel Integración. (Cortesía: PNC/Secretearía de Prensa)

La PNC detuvo en el lugar al chofer de la volqueta, Rudy Joel Rivera Hernández, de 30 años, quien permanece bajo custodia policial en un centro asistencial a la espera del proceso judicial por homicidio culposo y lesiones culposas.

Las indagaciones preliminares de las autoridades confirmaron que la volqueta no contaba con los permisos necesarios para circular ni con las revisiones correspondientes. Frente a este panorama, la Dirección General de Transporte de Carga evalúan la documentación de la empresa propietaria para deducir responsabilidades legales y determinar si existió negligencia administrativa en la salida a circulación de la unidad pesada.

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