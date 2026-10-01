Argentina, Italia y Japón: los nuevos destinos favoritos de los colombianos para reservar el línea en la semana de receso 2026

La semana de receso escolar en Colombia se realizará entre el 5 y el 11 de octubre de 2026 y elevará la demanda de viajes al exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La semana de receso en Colombia, que irá del 5 al 11 de octubre de 2026, vuelve a impulsar las reservas de viajes internacionales.

De acuerdo con datos de Civitatis, la plataforma de visitas guiadas, excursiones y actividades, Buenos Aires, Italia y Japón ganaron participación entre las búsquedas y reservas de los colombianos.

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España continúa como el principal destino internacional elegido por los viajeros colombianos, pero el ranking de 2026 muestra una mayor diversidad frente al año anterior.

En ese escenario, Buenos Aires casi duplicó su peso dentro del total de reservas; Italia se consolidó como el segundo país más reservado, con Roma, Florencia y Milán entre las ciudades destacadas, y Japón alcanzó el octavo lugar entre los países más elegidos.

Civitatis registró un aumento del interés de los colombianos por Buenos Aires, Italia y Japón para sus próximas reservas. REUTERS/Mariana Nedelcu

La tecnología también redefine la planificación del viaje: los usuarios no solo reservan actividades, sino que incorporan desde antes de partir servicios que hacen parte de la logística en destino.

Los traslados aparecen entre las opciones más demandadas en Madrid, Río de Janeiro, Punta Cana, Buenos Aires, Ciudad de Panamá y París, mientras que las visitas guiadas de pago, como la de los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina, también ganan espacio.

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“El viajero colombiano combina una pausa en el calendario local con condiciones distintas en los destinos internacionales. Las grandes capitales europeas mantienen una presencia importante, pero también empiezan a ganar espacio ciudades y países que antes tenían una participación menor”, señaló Nicolás Posse, Regional South America de Civitatis.

Italia se ubicó como el segundo país más reservado, con Roma, Florencia y Milán entre las ciudades de mayor interés. REUTERS/Yara Nardi

El interés por viajar al exterior coincide con condiciones cambiarias más favorables. Según los datos de Civitatis, frente a septiembre de 2025 el dólar pasó de COP 3.881,26 a COP 3.329,61, una reducción cercana al 14%, mientras que el euro cayó alrededor de 16%, de COP 4.562,60 a COP 3.814,50. La baja puede influir en la decisión de quienes evalúan reservar viajes internacionales durante la semana de receso.

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Los destinos nacionales que concentran las reservas

Dentro de Colombia, Cartagena pasó a liderar las reservas para la Semana de Receso de 2026, seguida por Santa Marta, Medellín y San Andrés. El cambio contrasta con 2025, cuando Medellín ocupaba el primer lugar.

La caída del dólar y del euro frente al peso colombiano puede incentivar las reservas de viajes internacionales. REUTERS/Philimon Bulawayo

El Caribe concentra una parte cada vez mayor de las reservas nacionales. Cartagena, Santa Marta y San Andrés reúnen alrededor del 54% de las reservas analizadas para 2026, frente a cerca del 27% registrado un año antes.

También cambió el tipo de servicio que los viajeros reservan en línea. Mientras que en 2025 los free tours ocupaban buena parte de los primeros puestos, este año el traslado en Cartagena lidera las preferencias. A esa tendencia se suman los traslados en Bogotá, Medellín y San Andrés.

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Los datos de Civitatis sugieren que los colombianos utilizan las plataformas digitales no solo para definir dónde viajar, sino también para anticipar actividades y resolver aspectos logísticos antes de llegar al destino.

Cartagena encabezó las reservas nacionales para la semana de receso de 2026, por delante de Santa Marta, Medellín y San Andrés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Planear viajes con IA en Airbnb

Airbnb actualizó su plataforma con herramientas de inteligencia artificial para que los usuarios puedan planear viajes, comparar alojamientos y acceder a recomendaciones de familiares, amigos y otros contactos. La novedad busca acelerar la búsqueda de hospedajes, experiencias y servicios desde una misma aplicación.

La empresa incorporó una función para conectar perfiles dentro de la plataforma. Una vez vinculados, los usuarios pueden ver los destinos que visitaron sus contactos, los alojamientos y actividades que reservaron, además de sus reseñas.

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El sistema también cuenta con un mapa interactivo que muestra próximos viajes y permite guardar opciones como favoritas o enviar mensajes.

Airbnb incorporó funciones de inteligencia artificial para buscar alojamientos, comparar opciones y recibir recomendaciones de contactos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cada persona puede decidir qué información comparte, ocultar viajes específicos o bloquear conexiones. Además, Airbnb agregó páginas de vecindarios con comentarios de huéspedes y anfitriones sobre gastronomía, movilidad, actividades y experiencias locales.

La inteligencia artificial también llega al buscador: los usuarios pueden describir lo que necesitan con texto o voz. Por ejemplo, al escribir “bebé”, aparecen opciones relacionadas con cunas, juguetes o parques infantiles. La plataforma suma comparaciones entre alojamientos favoritos y atención al cliente por chat en más de 50 idiomas.

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Airbnb ampliará también sus servicios con comida a domicilio, supermercado, lavandería y alquiler de artículos para bebés en ciudades seleccionadas.