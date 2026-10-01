Economía

El dólar rebotó y cortó una racha de tres caídas consecutivas

La divisa subió a $1.524,50 y poco más de USD 400 millones de oferta en el mercado mayorista. Al público subió a $1.545 para la venta en el Banco Nación

El dólar inició octubre en alza.
El dólar inició octubre en alza.
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Con menos volumen de operaciones y demanda firme, el dólar mayorista se recuperó de tres caídas consecutivas y este jueves sumó 7,50 pesos o 0,5%, a 1.524,50 pesos.

El monto negociado en el segmento de contado alcanzó USD 423,2 millones, un 59% debajo de los los USD 1.033,6 millones negociados el miércoles, el récord de 2026.

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“Con la suba de hoy el tipo de cambio mayorista se recuperó de casi toda la caída registrada en lo que va de la semana”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El BCRA fijó un techo para las bandas cambiarias en los 1.920,44 pesos. El dólar mayorista quedó a 396,44 pesos o 26% de ese tope para la flotación administrada.

“A partir de las mayores compras del BCRA en las últimas ruedas, que sorprendieron a algunos operadores por la estacionalidad, el dólar mayorista se mantiene calmo, en torno a los $1.520. El foco del mercado se concentra en la consistencia en el tiempo del equilibrio entre tipo de cambio, tasas de interés e inflación esperada, en la medida en que las autoridades parecen dispuestas a preservar el sesgo monetario contractivo”, expresó el economista Gustavo Ber.

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“Así, eventuales episodios de mayor demanda de cobertura cambiaria deberían ser absorbidos mediante rendimientos en pesos más elevados, lo que sigue concentrando el posicionamiento inversor en instrumentos de muy corta duration”, consideró el titular del Estudio Ber.

El dólar minorista ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.545 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El dólar blue bajó cinco pesos, a 1.555 pesos.

La autoridad monetaria viene de comprar USD 160 millones el miércoles y así sumar un saldo de USD 473 millones para las reservas netas durante el mes pasado. El Central procuró estabilizar el tipo de cambio mediante un mecanismo de regulación con menores compras y ventas de bonos dollar linked para evitar fuertes fluctuaciones en el peso, más la activa participación en el mercado de futuros.

En el 2026, el BCRA acumula unos USD 14.550 millones adquiridos, superando los 10.000 millones comprometidos en un acuerdo de facilidades extendidas vigente con el FMI (Fondo Monetario Internacional).

Amílcar Collante, economista de Profit Consultores, observó que el Banco Central compró USD 36.146 millones desde que Javier Milei asumió la Presidencia, pero solo retuvo USD 10.780 millones o 29,8% del total si se descuentan las divisas que la entidad el vendió al Tesoro para cancelar pagos de deuda soberana.

Los ingresos por exportaciones agrícolas cayeron un 54,6% interanual en septiembre, a USD 3.228 millones, mientras que, comparado con el mes previo, reportaron un crecimiento del 17%, comunicaron las cámaras sectoriales CIARA y CEC.

Mariano Ortiz Villafañe, Chief Economist de Aldazábal y Compañía, destacó que “las liquidaciones de exportaciones agrícolas totalizaron USD 3.228 millones en septiembre, monto elevado en términos históricos y con un incremento importante frente al mes previo. No obstante, se registró una caída interanual significativa (-55% interanual) por la salida extraordinaria en septiembre 2025 originada en la eliminación transitoria de retenciones, que se tradujo en un adelantamiento de las liquidaciones habituales”.

“En lo que va del año las liquidaciones acumulan USD 22.276 millones (-22% interanual), aunque se espera que la caída se revierta en el último trimestre del año dada la baja base de comparación del cuarto trimestre de 2025″, continuó Ortiz Villafañe.

“El ministro de Economía, Luis Caputo, proyectó que el Banco Central podría cerrar 2026 con adquisiciones de divisas por encima de los USD 19.000 millones, superando el escenario optimista de USD 17.000 millones, y que podría sumar cerca de USD 5.000 millones más en lo que resta del año. El presidente Javier Milei estimó contar con más de USD 70 mil millones de poder de fuego para evitar una corrida cambiaria en 2027″, señalaron los analistas de Rava Bursátil.

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