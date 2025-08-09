Tecno

Airbnb toma una decisión inesperada, ahora llegan los hoteles a su plataforma con inteligencia artificial

Airbnb busca ampliar su catálogo con hoteles para cubrir la demanda en temporadas altas y ofrecer experiencias más completas

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Airbnb busca expandirse hacia el
Airbnb busca expandirse hacia el mercado hotelero. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Airbnb, la empresa que revolucionó la forma de viajar con su modelo de alquiler de viviendas particulares, ha dado un giro estratégico que podría redefinir su papel en la industria del turismo. Durante la presentación de resultados del segundo trimestre de 2025, su director ejecutivo, Brian Chesky, anunció que la compañía no solo ampliará su presencia en el segmento hotelero, sino que también invertirá en inteligencia artificial (IA) para optimizar la experiencia del usuario.

En el periodo comprendido entre abril y junio de 2025, Airbnb registró ingresos por 3.100 millones de dólares, lo que representa un aumento del 13% respecto al mismo trimestre del año anterior. La cifra superó las expectativas de los analistas de Wall Street y refleja la solidez de la demanda de alojamiento a través de la plataforma.

Pese a los resultados positivos, Chesky advirtió que el ritmo de crecimiento podría desacelerarse en los próximos meses debido a factores como la competencia creciente y el endurecimiento de regulaciones en varios mercados. Ante este escenario, la compañía ha decidido diversificar su modelo de negocio y reforzar su propuesta de valor.

Airbnb creció en los últimos
Airbnb creció en los últimos meses. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Apuesta por el mercado hotelero

Uno de los anuncios más relevantes fue la decisión de Airbnb de incrementar su oferta hotelera, un paso que busca ampliar las opciones para los usuarios y atraer a un segmento de viajeros que, hasta ahora, optaban por alojamientos tradicionales.

La estrategia se centrará en integrar hoteles en destinos donde la demanda de alojamiento supera la oferta de viviendas en alquiler, especialmente durante temporadas de alta ocupación. Según Chesky, esta medida no sustituirá el modelo original de la plataforma, sino que lo complementará.

“Será una estrategia de ‘y’, no de ‘o’”, afirmó el directivo, refiriéndose a la coexistencia de hospedajes particulares y hoteleros dentro del ecosistema de Airbnb. La decisión responde a una necesidad detectada: muchos usuarios abandonaban la plataforma al no encontrar disponibilidad o ciertos servicios propios de los hoteles, como desayuno incluido, limpieza diaria o atención las 24 horas.

Airbnb ofrecerá la opción de
Airbnb ofrecerá la opción de alojarse en hoteles.

Inteligencia artificial como eje de innovación

Además de su incursión en el sector hotelero, Airbnb busca consolidarse como una plataforma “centrada en la inteligencia artificial”. La compañía trabaja en el desarrollo de un sistema capaz de actuar como un asistente virtual personalizado para cada viajero, anticipando sus necesidades y ofreciendo recomendaciones adaptadas a sus preferencias.

Según explicó Chesky, la IA de Airbnb ya está operativa en algunos procesos, como la atención al cliente y la planificación de viajes. La tecnología permite, por ejemplo, sugerir destinos basados en viajes previos, gestionar cambios de reserva de forma automática o recomendar alojamientos que se ajusten al presupuesto y los intereses del usuario.

La implementación de esta tecnología ha permitido reducir en un 15% la intervención humana en la resolución de incidencias, lo que indica un avance significativo hacia una experiencia más autónoma y eficiente para los usuarios.

Airbnb creará una IA para
Airbnb creará una IA para que sus usuarios tengan un asistente virtual. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Competencia y desafíos

El giro hacia el mercado hotelero coloca a Airbnb en una competencia más directa con las grandes cadenas hoteleras y con plataformas de reservas consolidadas, como Booking.com o Expedia. Este nuevo enfoque implicará retos logísticos, de negociación y de adaptación de su modelo de comisiones, así como un mayor escrutinio regulatorio.

Por otra parte, la inversión en inteligencia artificial plantea desafíos vinculados a la privacidad y el manejo de datos personales, un tema que ya está bajo atención en distintos países.

Temas Relacionados

AirbnbHotelesInteligencia artificialViaja por el mundoLo último en tecnología

Últimas Noticias

Paso a paso para borrar fotos, videos y audios de la papelera oculta de WhatsApp: el celular se vuelve más rápido

En la pestaña de ‘Ajustes‘ de la aplicación móvil se encuentra esta herramienta que es muy útil para liberar espacio en el dispositivo y mejorar su rendimiento

Paso a paso para borrar

Top 10 animes para ver en maratón este fin de semana

Estas son las series que han ganado popularidad en la plataforma de streaming que apuesta fuertemente por las producciones japonesas

Top 10 animes para ver

Aprende a grabar la pantalla en un teléfono Android: guía paso a paso

El sistema operativo integra funciones para guardar y editar pantallas, recomendando precauciones como revisar el espacio y proteger la información sensible antes de grabar o compartir imágenes y videos

Aprende a grabar la pantalla

Apple Music cumple 10 años y este es el regalo inesperado que le dio a todos los artistas en el mundo

La compañía inaugurará un innovador estudio de tres plantas y más de 15.000 pies cuadrados para impulsar proyectos artísticos y fortalecer la conexión entre músicos y audiencias

Apple Music cumple 10 años

En Estados Unidos prohíben a la inteligencia artificial ejercer como terapeuta: nueva ley con multas y límites

Las nuevas normas en el estado de Illinois imponen advertencias, multas y ajustes operativos en aplicaciones que ofrecen algún tipo de servicio relacionado con el bienestar o la salud mental

En Estados Unidos prohíben a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se atrasa el inicio de

Se atrasa el inicio de clases en las universidades: la semana próxima habrá paro docente por más presupuesto

“Amenaza importadora”: el 73% de las pymes industriales cree que China es el principal riesgo para la producción local

La desaparición del casero de Máxima Zorreguieta: la Justicia no descarta un homicidio

Qué razas de perro corren mayor riesgo de tener sobrepeso, según un estudio

Hormonas para presos trans: el caso del narco en el penal de mujeres de Ezeiza

INFOBAE AMÉRICA
Reino Unido, Australia, Canadá y

Reino Unido, Australia, Canadá y Alemania exigieron al dictador Aleksandr Lukashenko frenar la represión en Bielorrusia

El régimen de Corea del Norte retiró los altavoces de propaganda de la frontera con el Sur

“Magalhães”, la visión audaz de Lav Diaz con Gael García Bernal, llega al Festival de Toronto

Líbano repudió la “injerencia flagrante” del régimen de Irán por sus críticas al plan para desarmar al grupo terrorista Hezbollah

Paul McCartney abre el baúl de los recuerdos para mostrar sus fotos inéditas de los Beatles

TELESHOW
El video de Cris Morena

El video de Cris Morena y el mensaje de Lali Espósito por el cumpleaños de Cande Vetrano: “Te abrazo siempre”

El desgarrador mensaje de Fabián Cubero para despedir a su papá: “Un ser divino querido por todo el mundo”

Mario Pergolini habló de su lucha contra las adicciones: “Soy una muestra viviente de que se pueden superar”

Con un sorpresivo elenco, José María Muscari aborda la salud mental en su nuevo desafío: “Es una obra súper feroz”

Tamara Báez borró las fotos con su novio y crecen las versiones de ruptura: los misteriosos posteos