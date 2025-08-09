Airbnb toma una decisión inesperada, ahora llegan los hoteles a su plataforma con inteligencia artificial

Airbnb busca expandirse hacia el mercado hotelero. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Airbnb, la empresa que revolucionó la forma de viajar con su modelo de alquiler de viviendas particulares, ha dado un giro estratégico que podría redefinir su papel en la industria del turismo. Durante la presentación de resultados del segundo trimestre de 2025, su director ejecutivo, Brian Chesky, anunció que la compañía no solo ampliará su presencia en el segmento hotelero, sino que también invertirá en inteligencia artificial (IA) para optimizar la experiencia del usuario.

En el periodo comprendido entre abril y junio de 2025, Airbnb registró ingresos por 3.100 millones de dólares, lo que representa un aumento del 13% respecto al mismo trimestre del año anterior. La cifra superó las expectativas de los analistas de Wall Street y refleja la solidez de la demanda de alojamiento a través de la plataforma.

Pese a los resultados positivos, Chesky advirtió que el ritmo de crecimiento podría desacelerarse en los próximos meses debido a factores como la competencia creciente y el endurecimiento de regulaciones en varios mercados. Ante este escenario, la compañía ha decidido diversificar su modelo de negocio y reforzar su propuesta de valor.

Airbnb creció en los últimos meses. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Apuesta por el mercado hotelero

Uno de los anuncios más relevantes fue la decisión de Airbnb de incrementar su oferta hotelera, un paso que busca ampliar las opciones para los usuarios y atraer a un segmento de viajeros que, hasta ahora, optaban por alojamientos tradicionales.

La estrategia se centrará en integrar hoteles en destinos donde la demanda de alojamiento supera la oferta de viviendas en alquiler, especialmente durante temporadas de alta ocupación. Según Chesky, esta medida no sustituirá el modelo original de la plataforma, sino que lo complementará.

“Será una estrategia de ‘y’, no de ‘o’”, afirmó el directivo, refiriéndose a la coexistencia de hospedajes particulares y hoteleros dentro del ecosistema de Airbnb. La decisión responde a una necesidad detectada: muchos usuarios abandonaban la plataforma al no encontrar disponibilidad o ciertos servicios propios de los hoteles, como desayuno incluido, limpieza diaria o atención las 24 horas.

Airbnb ofrecerá la opción de alojarse en hoteles.

Inteligencia artificial como eje de innovación

Además de su incursión en el sector hotelero, Airbnb busca consolidarse como una plataforma “centrada en la inteligencia artificial”. La compañía trabaja en el desarrollo de un sistema capaz de actuar como un asistente virtual personalizado para cada viajero, anticipando sus necesidades y ofreciendo recomendaciones adaptadas a sus preferencias.

Según explicó Chesky, la IA de Airbnb ya está operativa en algunos procesos, como la atención al cliente y la planificación de viajes. La tecnología permite, por ejemplo, sugerir destinos basados en viajes previos, gestionar cambios de reserva de forma automática o recomendar alojamientos que se ajusten al presupuesto y los intereses del usuario.

La implementación de esta tecnología ha permitido reducir en un 15% la intervención humana en la resolución de incidencias, lo que indica un avance significativo hacia una experiencia más autónoma y eficiente para los usuarios.

Airbnb creará una IA para que sus usuarios tengan un asistente virtual. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Competencia y desafíos

El giro hacia el mercado hotelero coloca a Airbnb en una competencia más directa con las grandes cadenas hoteleras y con plataformas de reservas consolidadas, como Booking.com o Expedia. Este nuevo enfoque implicará retos logísticos, de negociación y de adaptación de su modelo de comisiones, así como un mayor escrutinio regulatorio.

Por otra parte, la inversión en inteligencia artificial plantea desafíos vinculados a la privacidad y el manejo de datos personales, un tema que ya está bajo atención en distintos países.