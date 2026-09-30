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Airbnb actualiza su servicio: usuarios ya pueden planear viajes con IA y acceder a recomendaciones de conocidos

La plataforma de viajes también ha sumado servicios de comida a domicilio, lavandería y alquiler de artículos para bebés en distintas ciudades

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Las páginas de vecindario ofrecen información sobre actividades, gastronomía y movilidad en la zona elegida. (Airbnb)
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Airbnb anunció una actualización de su plataforma que permite a los usuarios planificar viajes con inteligencia artificial y acceder a recomendaciones de personas conocidas, según informó la compañía. Las nuevas herramientas buscan que los usuarios encuentren alojamientos y experiencias con mayor rapidez, desde la etapa de búsqueda hasta el momento de la llegada al destino.

Los usuarios pueden conectar con conocidos para ver sus viajes

La plataforma incorporó una función que permite a los usuarios invitar a familiares, amigos y personas con las que han viajado a conectar dentro de Airbnb. Una vez establecida la conexión, ambas partes pueden visualizar los viajes del otro. El sistema también sugiere conexiones de forma automática con base en los viajes anteriores registrados por cada usuario.

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A partir de estas conexiones, se activa un mapa de viajes interactivo donde es posible ver los destinos visitados por los contactos, así como sus próximos planes. Desde el mapa, los usuarios pueden revisar dónde se hospedaron sus conexiones, qué experiencias o servicios reservaron y leer sus reseñas. También existe la opción de guardar anuncios como favoritos o enviar mensajes directamente desde la aplicación. El mapa se completa de forma progresiva a medida que se agregan nuevas conexiones.

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Airbnb permite a los usuarios conectar con familiares y amigos para ver sus viajes anteriores y futuros destinos. (Airbnb)

En materia de privacidad, cada usuario puede decidir qué viajes aparecen en su mapa y qué nivel de detalle se comparte de cada uno. Existe la posibilidad de ocultar o eliminar un viaje específico, así como de bloquear una conexión en cualquier momento.

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También se ha agregado páginas de vecindario, accesibles al tocar el mapa. Estas páginas ofrecen una descripción de la zona construida a partir de comentarios de huéspedes y anfitriones, e incluyen información sobre actividades, opciones gastronómicas, movilidad y experiencias ofrecidas por anfitriones locales.

La IA se integra en la búsqueda y comparación de alojamientos

La compañía comenzó a incorporar inteligencia artificial en distintas etapas del proceso de reserva, inicialmente en Estados Unidos. La nueva barra de búsqueda permite describir lo que se busca con palabras propias o mediante comandos de voz, tanto para alojamientos como para experiencias y servicios.

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El mapa de viajes interactivo muestra los alojamientos, experiencias y reseñas de las conexiones de cada usuario. (Airbnb)

Los filtros también se actualizaron para aceptar palabras clave: si un usuario escribe “bebé”, el sistema muestra de forma automática opciones relacionadas como cunas, parques infantiles o juguetes, sin necesidad de desplazarse por las categorías disponibles. Los resultados de búsqueda ahora incluyen descripciones generadas por inteligencia artificial que resaltan las características principales de cada propiedad.

Otra función permite comparar alojamientos guardados en favoritos mediante una vista lado a lado, con resúmenes generados por IA sobre los atributos de cada opción. El servicio de atención al cliente por chat, impulsado por inteligencia artificial, ya opera en más de 50 idiomas, y la compañía planea sumar una función de voz para que los huéspedes reciban respuestas telefónicas.

Ampliación de los servicios disponibles durante el viaje

La empresa informó que ampliará su catálogo de servicios hasta finales de este año, con el objetivo de que los huéspedes puedan resolver necesidades cotidianas sin salir del alojamiento. Entre las nuevas categorías se incluye la entrega de comida de restaurantes locales, disponible en algunas ciudades de Europa, y la ampliación a ese continente del servicio de entrega de productos de supermercado, que ya operaba en Estados Unidos desde principios de año.

Airbnb suma servicios de comida a domicilio, lavandería y alquiler de artículos para bebés en distintas ciudades. (Reuters)
Airbnb suma servicios de comida a domicilio, lavandería y alquiler de artículos para bebés en distintas ciudades. (Reuters)

También se sumó un servicio de lavandería con recolección y entrega gratuitas, además de una opción urgente para el día siguiente, disponible en algunas ciudades de Estados Unidos mediante una alianza con la empresa Rinse. A partir de noviembre, los usuarios podrán alquilar artículos para bebés, como cunas, coches y sillas altas, con entrega e instalación incluidas, en más de 60 ciudades de Estados Unidos, en asociación con BabyQuip. Los huéspedes de Airbnb recibirán un descuento del 10% en este servicio.

La compañía incorporó además alianzas locales en destinos específicos: alquiler de equipo de esquí y snowboard en los Alpes franceses, embarcaciones en el sur de Florida y otros servicios en Roma.

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