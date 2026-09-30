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La UBA distinguirá a Lionel Messi con un doctorado honoris causa

El Consejo Superior aprobó por unanimidad el máximo reconocimiento de la Universidad de Buenos Aires. La entrega está prevista para el 6 de octubre, antes de la despedida de la Selección en el Monumental

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El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, recibirá el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la mayor distinción honorífica de la institución. El Consejo Superior aprobó el reconocimiento por unanimidad y prevé entregarlo el martes 6 de octubre, antes del partido de despedida del combinado nacional en el Estadio Monumental.

La decisión distingue la carrera deportiva del futbolista y su vínculo con la representación argentina. En los fundamentos de la resolución, la Universidad subrayó que su recorrido expresa valores de excelencia, perseverancia, humildad y compromiso con la representación nacional, principios que la casa de estudios identifica como propios.

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La UBA puso el foco en los títulos logrados con la Selección

El reconocimiento alcanza al ciclo de Messi como capitán de Argentina, que incluyó la Copa América de 2021, la Finalissima de 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América de 2024. La resolución también menciona el subcampeonato de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con esa secuencia, el capitán integró el plantel que logró cuatro títulos consecutivos con la selección mayor, una marca sin antecedentes en el fútbol argentino. El Consejo Superior consideró esos resultados junto con la trascendencia de su figura dentro y fuera de las canchas.

El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, afirmó que la distinción apunta a reconocer aspectos que exceden las estadísticas de su carrera. “Queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional”, señaló.

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La ceremonia será antes del partido de despedida en el Monumental

La entrega del diploma está programada para el 6 de octubre, en la previa del encuentro de despedida de la Selección argentina en el Estadio Monumental, en la ciudad de Buenos Aires. No se informaron aún los detalles del acto ni el lugar preciso dentro de la jornada.

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, sostuvo que Messi transmitió los valores de la camiseta argentina “con coraje y respeto” y remarcó que el doctorado honoris causa constituye un reconocimiento que va más allá de su actividad como futbolista.

La Universidad enmarcó la decisión en la práctica de instituciones académicas de diversos países que conceden distinciones honoríficas a deportistas por la relevancia de sus trayectorias y su influencia pública.

Indio Solari, Charly García y Alejandro Dolina figuran entre los reconocidos recientes

La concesión a Messi se suma a una serie de doctorados honoris causa que la UBA otorgó en los últimos años a referentes de la cultura, las ciencias y la vida pública. Entre los casos más recientes está el de Carlos Alberto “Indio” Solari, distinguido en diciembre de 2025 por su trayectoria de más de cinco décadas y su aporte a la cultura popular.

El diploma y la medalla de Solari fueron recibidos en mayo de 2026 por el guitarrista Gaspar Benegas, integrante de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, durante un homenaje en la Facultad de Medicina. El músico envió un mensaje de agradecimiento debido a que no asistió a la ceremonia.

También recibieron la distinción el músico Charly García, por su producción artística y su peso en la cultura argentina, y el escritor, músico y conductor Alejandro Dolina, cuya ceremonia se realizó en septiembre en la Facultad de Ciencias Sociales. En 2025, el Consejo Superior resolvió además otorgar el título al cantautor español Joaquín Sabina, en reconocimiento a su producción musical y poética y a su vínculo con Buenos Aires.

El Consejo Superior es el máximo órgano de gobierno de la UBA. Lo integran el rector, los decanos de las 13 facultades y representantes de los claustros de profesores, graduados y estudiantes.

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