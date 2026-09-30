Economía

Empezó el 62° Coloquio de IDEA en Mar del Plata: empresarios debaten cómo sostener el crecimiento

Más de 1.000 empresarios, dirigentes y especialistas participan hasta el viernes de la cita anual del sector privado. Javier Milei hablará de forma virtual desde París

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El 62° Coloquio de IDEA comenzó este miércoles en Mar del Plata, donde durante tres días empresarios, dirigentes políticos y especialistas debatirán los desafíos de la economía argentina. El encuentro, que reúne a más de 1.000 participantes en el Sheraton, tendrá una particularidad: Javier Milei participará de manera virtual desde París. La transmisión en vivo puede seguirse en esta nota.

Bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”, la reunión anual del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) se extenderá hasta el viernes 2 de octubre. La agenda combina paneles sobre el escenario internacional y la innovación con discusiones sobre las condiciones locales para sostener la inversión, mejorar la productividad y crear empleo formal.

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La edición de este año se realiza en paralelo con la Argentina Week en Francia, adonde viajaron el Presidente, integrantes de su gabinete, gobernadores y empresarios. Esa coincidencia modificó la presencia habitual de funcionarios en el Coloquio, aunque varios tendrán intervenciones a distancia.

Milei hablará desde París después de la exposición de Lacalle Pou

El programa de la primera jornada prevé que Milei participe en vivo mediante una entrevista con ejecutivos de IDEA. Su aparición será luego de la exposición de Luis Lacalle Pou, expresidente de Uruguay, quien presentará su mirada sobre la experiencia de estabilidad económica de su país.

También intervendrán virtualmente el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el canciller Pablo Quirno. En Mar del Plata estará la senadora nacional Patricia Bullrich, quien participará de un panel sobre la agenda del Senado y de encuentros con representantes del sector privado.

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La superposición con la actividad en París provocó que este año no se realice el tradicional debate con gobernadores ni el desayuno con referentes de empresas agropecuarias. Desde la organización, sin embargo, pusieron el foco en que la discusión conserve como eje las prioridades de las compañías y su vínculo con las políticas de largo plazo.

Coloquio IDEA 2025
El 62° Coloquio de IDEA comenzó en Mar del Plata con la presencia de más de 1.000 participantes del sector público y privado

La agenda abre con geopolítica, tecnología y recursos estratégicos

Tras la apertura a cargo de Fabián Kon, presidente del 62° Coloquio y CEO del Grupo Galicia, el primer día estará dedicado a los cambios globales que inciden sobre la actividad económica. La programación incluye paneles sobre geopolítica, mercados financieros, transformaciones demográficas, inteligencia artificial, innovación, recursos estratégicos y movimientos de capital.

Entre los expositores figuran Margaret Myers, directora ejecutiva del Institute for America, China, and the Future of Global Affairs de la Universidad Johns Hopkins; Mark Esposito, profesor de políticas tecnológicas en Northeastern University; Nicolás Aguzín, ex CEO de Hong Kong Exchanges and Clearing; Guillermo Oliveto, CEO de W/Almatrends; Julen Baztarrica, socio de McKinsey; y Hernán Kazah, cofundador de Kaszek.

La estabilidad macroeconómica, la previsibilidad y la competitividad atravesarán el resto del encuentro. Para IDEA, el desafío consiste en avanzar desde el ordenamiento de las principales variables económicas hacia una agenda que permita atraer inversiones, elevar la productividad y mejorar la inserción internacional de las empresas argentinas.

El segundo y el tercer día pondrán el foco en instituciones, educación y trabajo

La jornada del jueves estará centrada en las condiciones para consolidar la estabilidad. Habrá conversaciones sobre instituciones, seguridad jurídica, Justicia y reglas capaces de sostenerse más allá de los ciclos políticos. Participarán, entre otros, Pablo Goldberg, de BlackRock; Andrea Castagnola, profesora e investigadora de la Universidad Torcuato Di Tella; Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura; y el fiscal general Diego Luciani.

El programa también incorpora un bloque sobre educación y formación de talento, con Verónica Cipriota, de Enseñá por Argentina; José Goity, ministro de Educación de Santa Fe; Mariano Narodowski, de la Universidad Torcuato Di Tella; Ricardo Torres, de Pampa Energía; y Luciana Paoletti, directora ejecutiva de IDEA.

El cierre del viernes se concentrará en los obstáculos y oportunidades para transformar capacidades productivas en mayor inversión, productividad y competitividad. El CEO de Visa, Ryan McInerney, será uno de los invitados. Además, ejecutivos de Tecpetrol, Lucciano’s, Newmont Argentina y otras compañías analizarán costos, infraestructura, sistema tributario, mercados externos y cambios en el mundo del trabajo.

La última jornada incluirá, además, un panel sobre influencia y representación con el cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo; María Migliore, cofundadora de Popurrí; y el periodista Diego Leuco, además de una exposición del economista Esteban Klor sobre la experiencia de Israel.

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