Antes de comprar un iPhone 18 Pro o iPhone 18 Pro Max, revisa estas diferencias clave

Los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max salieron a la venta este 18 de septiembre de 2026. (Reuters)

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Apple puso a la venta el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, los modelos que incorporan el sistema de cámara profesional más avanzado creado por la compañía hasta el momento. Ambos equipos comparten el mismo procesador, el mismo sistema de cámaras y la misma pantalla, pero se diferencian en un aspecto que puede resultar decisivo al momento de elegir: la duración de la batería.

Pantalla y diseño

El iPhone 18 Pro Max presenta una pantalla de 6,9 pulgadas, un 9,52% más grande en diagonal respecto al iPhone 18 Pro (6,3 pulgadas), lo que se traduce en casi un 20% más de espacio visual. Esta diferencia resulta relevante para usos como el gaming, el consumo de contenidos multimedia, la lectura y la productividad.

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A cambio de esa mayor superficie de pantalla, el Pro Max también implica mayor peso (34 gramos más) y tamaño físico, lo que reduce su ergonomía. El iPhone 18 Pro, en cambio, resulta más transportable y se maneja con mayor comodidad en una sola mano, sin renunciar al resto de las funciones de la gama Pro.

El iPhone 18 Pro Max presenta una pantalla un 9,52% más grande que la del iPhone 18 Pro. (Reuters)

La autonomía como principal factor diferenciador

El iPhone 18 Pro alcanza hasta 36 horas de reproducción de video, mientras que el iPhone 18 Pro Max llega hasta 45 horas, el mayor incremento visto en la historia del iPhone. Esta brecha se explica en parte por el tamaño físico de la batería y por avances en el silicio de Apple.

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En los modelos que solo cuentan con eSIM, sin ranura para tarjeta física, ese espacio interno se aprovecha para instalar una batería de mayor capacidad, lo que suma dos horas adicionales de reproducción respecto a las versiones con SIM tradicional.

La velocidad de carga también presenta matices. El iPhone 18 Pro se carga hasta el 50% en unos 15 minutos mediante cable, o en 30 minutos de forma inalámbrica. El iPhone 18 Pro Max, en cambio, ofrece un rendimiento distinto en cargas breves: cinco minutos conectado al cargador proporcionan alrededor de siete horas de reproducción de video.

Cinco minutos de carga en el iPhone 18 Pro Max equivalen a unas siete horas de reproducción de video. (Reuters)

Apple incorporó, además, un nuevo modelo de estimación de batería basado en datos de uso real que, en el caso del iPhone 18 Pro Max, proyecta hasta 30 horas de uso con una carga completa.

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Una cámara Fusion de 48 megapíxeles con apertura variable

Fuera de las diferencias en autonomía, ambos modelos comparten un sistema de cámaras idéntico. La nueva cámara principal Fusion de 48 megapíxeles introduce por primera vez en un iPhone el control de apertura variable, con seis láminas cortadas con láser que permiten transiciones fluidas entre distintas configuraciones.

La tecnología ajusta de forma automática la profundidad de campo y la iluminación, aunque también admite control manual: los usuarios pueden fijar cualquiera de las cuatro configuraciones de apertura disponibles desde la app Cámara. Los desarrolladores acceden, por su parte, a una API que permite manejar todo el rango de apertura dentro de sus propias aplicaciones.

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La cámara Fusion de 48 megapíxeles incorpora apertura variable con seis láminas cortadas con láser. (Reuters)

Un nuevo sensor mejora la calidad de imagen general, con mejores resultados en condiciones de poca luz y mayor definición en el fondo de fotografías grupales. Un sistema de procesamiento de imágenes computacional refuerza la nitidez de cada captura, y los Estilos Fotográficos suman controles de textura y grano.

En video, los efectos cinematográficos pueden aplicarse después de la grabación en clips de hasta 60 fotogramas por segundo, mientras que el modo de lapso de tiempo incorpora grabación en 4K y Dolby Vision HDR. La mezcla de audio incluye algoritmos que mejoran la calidad de las voces y permiten aislar la música de fondo.

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Para el control manual, los nuevos controles Pro rediseñan la app Cámara con opciones de apertura del objetivo, velocidad de obturación, balance de blancos y un histograma para verificar los niveles de exposición.

El sistema fotográfico incorpora un nuevo sensor y procesamiento computacional que mejoran la nitidez en condiciones de poca luz. (Europa Press)

El chip A20 Pro y una nueva cámara de vapor

Otra característica compartida por ambos modelos. El procesador A20 Pro, fabricado con tecnología de 2 nanómetros, marca según Apple un nuevo estándar de rendimiento móvil. Su CPU de seis núcleos ofrece un 50% más de ancho de banda de memoria que el A19 Pro, mientras que la GPU de siete núcleos alcanza hasta un 40% más de velocidad que su antecesor.

El chip suma un motor neuronal dual de 16 núcleos y un total de 32 núcleos dedicados a inteligencia artificial, con el doble de potencia de procesamiento respecto al A19 Pro. La nueva cámara de vapor triplica la superficie respecto a la del iPhone 17 Pro y mejora el rendimiento sostenido hasta en un 40%, la cifra más alta registrada en un iPhone hasta la fecha.

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En conectividad, ambos modelos incorporan el chip N1 diseñado por Apple, que habilita Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread. El iPhone 18 Pro suma el módem C2, que mejora la calidad de la conexión celular mediante inteligencia artificial, ofrece velocidades de carga más rápidas que el C1X con un 15% menos de consumo energético, y agrega compatibilidad con mmWave en Estados Unidos.

Características técnicas del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. (Infografía Infobae)

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