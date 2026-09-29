Henry Cavill se une a Google para lanzar un videojuego desarrollado con Googlebook

Para presentar el equipo, la compañía sumó como socio al actor y productor Henry Cavill. (Composición Infobae: Google)

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Google presenta Googlebook, un portátil pensado para el rendimiento y la inteligencia artificial que combina hardware potente con funciones de software propias, entre ellas la sincronización con el teléfono, la conversión de voz a texto de Rambler y la herramienta Antigravity.

Para presentar el equipo, la compañía sumó como socio al actor y productor Henry Cavill, quien ya lo está probando y desarrollará con Google un videojuego que se dará a conocer en noviembre.

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Por qué Henry Cavill es el socio elegido para presentar el portátil

Para mostrar el potencial de Googlebook, la compañía buscó una figura vinculada a la creatividad y al uso intensivo de tecnología.

Google presentó los primeros Googlebook, una nueva categoría de portátiles con la que busca competir en el mercado de equipos premium. (Google)

Google explica que encontró en Henry Cavill a un socio que “comprende el poder de la tecnología para impulsar la creatividad y dar vida a las ideas”. El actor, productor y entusiasta de la tecnología quedó a cargo de poner a prueba el equipo.

La compañía detalla el origen de esa conexión: “Nos reunimos recientemente con Henry para hablar de sus ambiciones creativas y la conversación rápidamente giró en torno a la necesidad de un portátil que pudiera seguirle el ritmo y funcionar a la perfección con su teléfono Android”.

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El perfil de Cavill resultó determinante para esa elección. Además de interpretar personajes complejos en la pantalla, gestiona múltiples proyectos entre bastidores, incluida su propia productora, mientras mantiene su interés por los videojuegos, la fantasía y la tecnología de alto rendimiento.

Acer, Asus, HP, Lenovo y Dell son los fabricantes que forman parte de la primera generación de Googlebook presentada por Google. (Google)

Qué dijo Henry Cavill sobre su experiencia con Googlebook

El propio actor Henry Cavill relató cómo surgió su acercamiento al dispositivo y qué expectativas le generó.

“Cuando Google se puso en contacto conmigo y me explicó lo que estaban haciendo con Googlebook y todas sus nuevas herramientas integradas, me intrigó. Así que pedí la oportunidad de probarlo antes de su lanzamiento”, dijo Cavill.

El actor agregó una valoración sobre el alcance del proyecto tras interactuar con el equipo de Google: “Tras familiarizarme con él y pasar un tiempo con su equipo, creo que tiene el potencial de ser el comienzo de algo realmente especial. El tiempo y la tecnología avanzan a pasos agigantados, y esto, y todo lo que Google está intentando lograr con ello, ya presagia la próxima generación”, dijo Henry Cavill.

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Cavill ya utiliza Googlebook para desarrollar sus proyectos personales, en línea con la dinámica de trabajo que definió como parte de sus exigencias creativas.

Los productores de "The Witcher" no tenían planes de terminar la serie pese a la salida de Henry Cavill. (Captura de video)

Qué proyecto conjunto prepara Google con Henry Cavill para noviembre

La colaboración entre Google y el actor no se limita a la prueba del dispositivo, sino que incluye un desarrollo creativo conjunto.

Google adelantó los detalles de ese próximo paso: “Este noviembre, Henry se une a Google para desarrollar un videojuego con Googlebook. Manténganse al tanto para ver su creación y descubrir cómo Googlebook está revolucionando las capacidades de una computadora portátil”, señaló la compañía.

Qué es Googlebook y qué funciones de inteligencia artificial ofrece

Googlebook llega como la propuesta de la compañía para quienes buscan un equipo capaz de acompañar procesos creativos y profesionales exigentes.

Google presenta Googlebook, un portátil pensado para el rendimiento y la IA que combina hardware potente con funciones de software propias. REUTERS/Lisi Niesner

Según explica Google a través de su blog, el dispositivo “ofrece un hardware potente con experiencias de software únicas, como la sincronización con el teléfono, la conversión de voz a texto de Rambler, Antigravity y mucho más”.

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Estas herramientas buscan integrar el trabajo entre el portátil y el teléfono Android del usuario, con foco en la productividad y en la incorporación de inteligencia artificial dentro del flujo de trabajo diario.