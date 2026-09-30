Economía

Un empresario habló desde el Argentina Week en París: “Francia mira con interés al ecosistema tecnológico argentino”

Desde París, Mariano Mayer sostuvo que la Argentina Week buscará convertir la recuperación de confianza en inversiones concretas, con foco en energía, minería, agro, tecnología e inteligencia artificial

Mariano Mayer, presidente de ARCAP, en Infobae en Vivo
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La Argentina Week en París tendrá un espacio dedicado a captar inversiones para tecnología e inteligencia artificial, además de las reuniones previstas alrededor de sectores como energía, minería y agro. Mariano Mayer, presidente de la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (ARCAP), afirmó que el encuentro apunta a convertir en proyectos concretos el proceso de recuperación de confianza de los inversores extranjeros.

“Hay que ir pasando del proceso de generación de confianza a concretar inversiones”, señaló Mariano Mayer en una entrevista con Infobae en Vivo, al referirse a la agenda de actividades en la capital de Francia. Según planteó, el interés externo ya se concentra en actividades tradicionales, aunque el objetivo es ampliar el vínculo con el ecosistema emprendedor argentino.

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El directivo sostuvo que durante los primeros 18 meses de la actual gestión nacional las inversiones francesas en el país crecieron 50%, de acuerdo con datos mencionados por el embajador argentino en París. Mayer ubicó a la energía, el litio y el agro entre los rubros que concentran la atención de las empresas y los fondos.

ARCAP buscará posicionar a la tecnología argentina ante fondos europeos

La participación de ARCAP incluirá un evento programado para el viernes por la mañana, centrado en empresas tecnológicas e inteligencia artificial. La asociación reúne a fondos de capital privado que invierten en emprendimientos, pequeñas y medianas empresas y compañías de mayor escala en la Argentina.

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Mayer consideró que el vínculo entre los fondos europeos y el capital emprendedor argentino aún es menor que el que existe con Estados Unidos, pero sostuvo que hay condiciones para desarrollarlo. “Francia ha hecho una apuesta muy grande” por la inteligencia artificial, afirmó, y destacó la presencia de emprendedores, inversores y grandes corporaciones vinculadas al sector.

En ese panel participarán Emiliano Kargieman, fundador de la compañía satelital Satellogic, junto con referentes de proyectos de centros de datos, Martín Varsavsky y ejecutivos de Globant. La agenda buscará mostrar proyectos vinculados con satélites, infraestructura digital y aplicaciones tecnológicas para sectores productivos.

La Argentina Week en París busca atraer inversiones para los sectores de tecnología, inteligencia artificial, energía, minería y agro.
La Argentina Week en París busca atraer inversiones para los sectores de tecnología, inteligencia artificial, energía, minería y agro.

El presidente de ARCAP remarcó que varias compañías francesas que invierten en la Argentina en energía, minería o agro pueden convertirse en potenciales socios de emprendimientos tecnológicos locales. “Creemos que ahí hay una oportunidad”, sostuvo.

Los inversores observan la continuidad de las políticas económicas

Consultado sobre el efecto de los indicadores económicos y financieros en las decisiones de inversión, Mayer afirmó que los fondos internacionales suelen analizar las perspectivas de mediano y largo plazo. En ese sentido, indicó que el foco está puesto en la continuidad de las políticas y en la reacción del Gobierno ante los desafíos macroeconómicos.

“Lo que más están mirando es cuál es la reacción frente a esos desafíos”, dijo. Para el titular de ARCAP, la consistencia en el objetivo de equilibrio fiscal es uno de los factores que puede acelerar la recuperación de la confianza.

También reconoció que el calendario electoral aparece en las conversaciones con los inversores. Sin embargo, destacó la presencia de gobernadores argentinos en las actividades de la Argentina Week, al considerar que transmite una señal de consenso político sobre actividades capaces de impulsar empleo y desarrollo en las provincias.

“En ciertas cosas hay un consenso y ese consenso debiera mantenerse más allá de elecciones puntuales”, afirmó Mayer. Según su análisis, los fondos valoran que las inversiones en sectores estratégicos tengan respaldo más allá de los cambios de administración.

Mayer destacó el interés europeo por la energía y los proyectos digitales

Mayer señaló que, tras encuentros similares realizados en Nueva York, algunos inversores estadounidenses retomaron sus aportes en compañías tecnológicas de América Latina y la Argentina. En París, la expectativa está puesta en que capitales europeos sigan el mismo camino.

Entre los asistentes mencionó al director ejecutivo de Qatai, un fondo global que, según Mayer, maneja miles de millones de dólares y designó a un responsable para América Latina. El ejecutivo participará de un panel junto a Martín Migoya, cofundador y director ejecutivo de Globant.

Para Mayer, la presencia de ese tipo de fondos representa una señal de interés por la Argentina, con especial atención en la energía y las tecnologías aplicadas a esa actividad. “Los inversores europeos están empezando a mirar el ecosistema tecnológico argentino como algo interesante”, sostuvo.

El dirigente de ARCAP señaló que la estrategia en París será presentar el talento emprendedor local y fomentar vínculos con empresas francesas y europeas. La siguiente etapa, agregó, consistirá en invitar a esos potenciales inversores a conocer proyectos y actividades en la Argentina.

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