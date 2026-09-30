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Clara Darín abrió su álbum íntimo: las imágenes más tiernas con Dante, el hijo del Chino y Úrsula Corberó

Entre paisajes, retratos y escenas cotidianas, unas fotos del hijo de su sobrino se convirtió en el punto más comentado del álbum, que publicó en Instagram

Clara Darín compartió en sus redes sociales un collage donde mostró el crecimiento de su sobrino Dante
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Clara Darín compartió un nuevo collage de sus últimos días y la imagen que más llamó la atención fue la de su sobrino, Dante. Sin mostrar el rostro del bebé, la artista incluyó una postal que dejó ver cuánto creció el hijo de Chino Darín y Úrsula Corberó. La publicación reunió paisajes, momentos cotidianos y escenas de su intimidad, con la sensibilidad que imprime en sus redes.

Entre los comentarios, varios seguidores repararon en la presencia del pequeño y señalaron el cambio desde las primeras imágenes que la familia había compartido tras su nacimiento. La foto reflejó el vínculo de Clara con su primer sobrino.

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Clara Darín, paseo y su sobrino Dante
El nacimiento de Dante, hijo de Chino Darín y Úrsula Corberó, ocurrió en febrero de este año

La hija de Ricardo Darín y Florencia Bas elige mostrar fragmentos de su vida privada con cierta reserva. En esta oportunidad, combinó postales de sus recorridos con imágenes de sus afectos y la presencia de Dante fue uno de los detalles más celebrados del carrete.

El nacimiento del niño, en febrero de este año, fue un nuevo acontecimiento en la familia Darín. En aquel momento, Clara había compartido una imagen junto al recién nacido y había expresado la conmoción que le provocó convertirse en tía. Ahora, la nueva publicación volvió a dejar en evidencia ese lazo, aunque mantuvo el cuidado por la privacidad del bebé.

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Clara Darín, paseo y su sobrino Dante
La hija de Ricardo Darín y Florencia Bas elige mostrar fragmentos de su vida familiar con reserva

Mientras su padre y su hermano desarrollan sus carreras frente a cámara, Clara Darín armó un recorrido propio entre la moda, la cerámica y la fotografía. Sus redes suelen reunir trabajos, viajes y escenas con amigos y familiares. El reciente collage siguió esa línea: una sucesión de paisajes y momentos cercanos en la que Dante, sin necesidad de ocupar el centro de la imagen, despertó la reacción de quienes siguen cada novedad del clan.

La decisión de preservar la intimidad de Dante

La tierna publicación de Clara Darín luego del nacimiento de Dante, le dedicó unas sentidas palabras a su sobrino (Instagram)
La tierna publicación de Clara Darín luego del nacimiento de Dante, le dedicó unas sentidas palabras a su sobrino (Instagram)

Desde que nació Dante, Clara mantuvo una presencia afectuosa, aunque medida, en las publicaciones vinculadas a su sobrino. En las imágenes que difundió durante los primeros meses eligió evitar la exposición directa del niño y priorizó encuadres parciales, manos, gestos o escenas en compañía de otros integrantes de la familia. Esa decisión también estuvo presente en su último álbum: la postal despertó mensajes por el crecimiento del bebé, pero no mostró su rostro.

Dante Darín y sus primero baños
Dante Darín y sus primero baños

La llegada de Dante modificó naturalmente el contenido que Clara comparte con su comunidad. Acostumbrada a registrar amigos, objetos, rincones de su casa y viajes, sumó un vínculo familiar nuevo a ese universo visual. El resultado fue un recorrido por días distintos, con paisajes y momentos personales; la imagen del niño se convirtió en el punto más comentado.

En febrero, cuando el hijo de Chino Darín y Úrsula Corberó llegó a la familia, Clara compartió una reflexión sobre la intensidad de convertirse en tía. Desde entonces, cada aparición del pequeño en sus redes fue breve y cuidada. En este nuevo carrete sostuvo la misma elección: mostró el afecto y, al mismo tiempo, preservó un límite sobre la intimidad de Dante.

La emoción de Clara Darín al cargar por primera vez a su sobrino Dante, hijo de Chino y Úrsula Corberó (instgram)
La emoción de Clara Darín al cargar por primera vez a su sobrino Dante, hijo de Chino y Úrsula Corberó (instgram)

El formato de collage es habitual en la cuenta de Clara. En lugar de ordenar sus publicaciones alrededor de anuncios o eventos públicos, suele reunir fotografías tomadas en distintos momentos: una vista durante un viaje, una salida con amigos, detalles de una mesa, sus mascotas o fragmentos de sus proyectos. La más reciente siguió esa dinámica y permitió ver, entre otras postales, una imagen familiar que generó reacciones inmediatas.

La relación con sus afectos también aparece en el trabajo visual que desarrolla bajo el nombre de Carla Films, donde trabaja con fotografía analógica y reúne retratos y escenas de la vida diaria sin una lógica de celebridad, en sintonía con sus publicaciones personales.

Clara Darín, paseo y su sobrino Dante
Clara Darín construyó un camino profesional propio en el ámbito de la moda, la cerámica y la fotografía

Fuera de las redes, Clara sostiene una trayectoria ligada al diseño y a la producción artesanal. Sus primeros proyectos en indumentaria derivaron en proyectos propios y, durante la pandemia, creó junto a Florencia Bas la marca Teta Stuff. El emprendimiento reúne piezas de cerámica, velas y objetos para el hogar realizados a mano.

Por ahora, la publicación quedó como una nueva ventana a su cotidianeidad. Entre las postales que eligió compartir, la presencia de Dante volvió a poner el foco en la faceta más íntima de Clara, quien celebró el crecimiento de su sobrino sin dejar de resguardar su privacidad.

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