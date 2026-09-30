Tecno

Cómo cuidar los alimentos que están en el refrigerador cuando hay un apagón de energía

Una de las claves es saber en qué momento se abre la puerta de la nevera y el congelador

Vista interior de una nevera abierta mostrando a un hombre pensativo con camiseta azul. Contiene frutas, botellas y recipientes con comida preparada.
Un refrigerador cerrado conserva la temperatura fría durante cuatro horas en un corte de luz. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un corte de luz prolongado pone en riesgo algo más que la comodidad del hogar: compromete la seguridad de los alimentos guardados en el refrigerador. La decisión de qué conservar y qué desechar no depende del aspecto ni del olor, sino del tiempo y la temperatura que esos productos soportaron durante el apagón.

Mantener la calma y actuar con método permite salvar buena parte de la comida. La clave está en anotar la hora del corte, evitar aperturas innecesarias y revisar cada alimento por separado cuando regresa la electricidad.

PUBLICIDAD

Qué hacer mientras no hay electricidad

La recomendación más repetida por los organismos de seguridad alimentaria es simple: mantener cerradas las puertas del refrigerador y el congelador. Cada apertura deja entrar aire caliente y acorta el margen de tiempo en el que la comida permanece fría.

Según la guía de seguridad alimentaria del Gobierno de Estados Unidos, un refrigerador sin abrir conserva el frío durante unas cuatro horas. Un congelador lleno puede aguantar unas 48 horas; si está medio lleno, el margen baja a 24 horas.

Una mujer vista de espaldas abre un refrigerador con estantes llenos de frutas, verduras, botellas, huevos y recipientes de comida. Gabinetes de cocina.
Las hieleras portátiles y los paquetes de gel extienden el tiempo de conservación de la comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contar con hieleras herméticas, paquetes de gel o bloques de hielo antes de que ocurra un corte ayuda a extender ese tiempo. Trasladar los alimentos perecederos a una nevera portátil con hielo es preferible a abrir el frigorífico de forma repetida para comprobarlos.

PUBLICIDAD

Si el agua de una tormenta se acumula cerca de enchufes o cables, lo primero es atender la seguridad eléctrica y no tocar los electrodomésticos hasta confirmar que no hay riesgo.

Cómo decidir qué alimentos conservar al volver la luz

Cuando regresa la electricidad, la revisión debe hacerse producto por producto. Un documento de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición señala que, con la puerta cerrada, un corte de menos de cuatro horas no obliga en principio a desechar nada del refrigerador.

Si el corte se prolongó por más tiempo, es probable que se hayan superado los 5 °C. En ese caso, la recomendación es tirar carne, pescado, pollo, huevos, leche, queso fresco y las sobras, junto con frutas y verduras cortadas o ensaladas preparadas.

Primer plano de un refrigerador moderno y abierto, mostrando estantes llenos de frutas, verduras, jugos y otros alimentos frescos en recipientes de vidrio con tapas de bambú.
Los microorganismos peligrosos se multiplican entre los 4,4 °C y los 65 °C sin alterar el olor del producto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aspecto y el olor no son indicadores confiables. La misma agencia advierte que algunos microorganismos peligrosos pueden estar presentes sin producir ningún cambio perceptible. Tampoco conviene probar la comida “para ver si está bien”.

Un termómetro dentro del refrigerador facilita esta decisión. Si se desconoce cuánto tiempo estuvo un alimento perecedero a una temperatura insegura, lo prudente es descartarlo directamente. La zona de peligro para estos productos se ubica entre los 4,4 °C y los 65 °C, el rango en el que las bacterias se multiplican con mayor rapidez.

Qué hacer con el congelador de la nevera

El congelador tolera cortes más largos que el refrigerador, pero también necesita una inspección específica al recuperar la corriente. Los paquetes que todavía conservan cristales de hielo o se mantienen a 4 °C o menos pueden cocinarse o volver a congelarse sin problema.

Si los alimentos se descongelaron por completo y no hay certeza de cuánto tiempo permanecieron templados, la recomendación es descartarlos sin excepción, para evitar la propagación bacteriana.

Heladera de una puerta en una cocina con muebles de madera - (Imágen Ilustrativa Infobae)
La cocción inmediata de la comida descongelada elimina bacterias y permite su almacenamiento posterior. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Para los alimentos no congelados, una alternativa antes de seguir almacenándolos es cocinarlos de inmediato. Eso elimina posibles bacterias y permite empaquetarlos después para prolongar su vida dentro de una hielera hermética.

Alimentos que resisten sin refrigeración

No todos los productos dependen del frío para mantenerse seguros. Entre las frutas y verduras enteras, las manzanas duran entre 5 y 7 días a temperatura ambiente, los cítricos entre 5 y 10 días, y las patatas y cebollas pueden mantenerse semanas en un ambiente seco y ventilado.

Los quesos duros también ofrecen margen: el parmesano puede durar varios días sin cambios importantes, mientras que el manchego curado, el gruyère y el comté aguantan entre 1 y 2 días envueltos en papel o un paño seco.

En panadería, el pan común se conserva entre 2 y 3 días a temperatura ambiente, las galletas secas se mantienen intactas durante una semana o más, y los bizcochos simples resisten entre 2 y 4 días. Refrescos, conservas cerradas y chocolate tampoco requieren frío para seguir siendo seguros.

Temas Relacionados

RefrigeradorHogarEnergíaAlimentosNeveraTecnología-noticiasElectrodomésticosLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Apple aclaró por qué eliminó una aplicación de rastreo de agentes de ICE

La app ICEBlock permitía a sus usuarios señalar en un mapa dónde habían visto a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas

Apple aclaró por qué eliminó una aplicación de rastreo de agentes de ICE

Apple lanzaría más dispositivos durante el año y este sería el plan de John Ternus para lograrlo

Los cambios buscan acelerar los lanzamientos de dispositivos para competir en el desarrollo de la IA

Apple lanzaría más dispositivos durante el año y este sería el plan de John Ternus para lograrlo

Freidora de aire vs horno microondas: cuál electrodoméstico consume más energía

Con potencias de entre 900 y 1.500 W, ambos pueden reducir el gasto frente a la cocina convencional. La clave está en el tiempo de uso y el volumen de comida

Freidora de aire vs horno microondas: cuál electrodoméstico consume más energía

Steam suma seis juegos gratis para PC: esta es la lista completa y cómo conseguirlos

La selección incluye juegos de acción multijugador, estrategia por turnos, carreras arcade, rol y simulación

Steam suma seis juegos gratis para PC: esta es la lista completa y cómo conseguirlos

“¿Haría esto si hoy fuera mi último día?”: La pregunta matutina que se hacía Steve Jobs clave en su éxito

En su discurso de Stanford de 2005, el fundador de Apple contó que aplicó durante 33 años una prueba personal para detectar varios días seguidos de insatisfacción y reconsiderar sus decisiones

“¿Haría esto si hoy fuera mi último día?”: La pregunta matutina que se hacía Steve Jobs clave en su éxito

DEPORTES

Novak Djokovic volvió a ganar un partido luego de tres meses, pero dejó otra imagen preocupante tras sus recientes problemas de salud

Novak Djokovic volvió a ganar un partido luego de tres meses, pero dejó otra imagen preocupante tras sus recientes problemas de salud

Un futbolista brasileño recomendó un libro en sus redes sociales y lo convirtió en el más vendido del país: “No lo creí al principio”

Crisis en Racing: Marcos Rojo faltó a la práctica en medio de rumores de un cruce con Diego Milito por su posible salida a Estudiantes

Debió abandonar por un choque, insultó al piloto que lo dejó fuera de carrera en la final del TC Pick Up y recibió una multa millonaria

Contundente comunicado de Pep Guardiola tras el histórico fallo que pone en riesgo el futuro del Manchester City

TELESHOW

Nicolás Cabré festejó su logro deportivo con una recorrida por París: en bicicleta y a pie con Rocío Pardo y Rufina

Nicolás Cabré festejó su logro deportivo con una recorrida por París: en bicicleta y a pie con Rocío Pardo y Rufina

Tiago PZK dio su primera nota junto a La Joaqui y cruzó a Luck Ra por sus dichos: “No era mi amigo”

El mensaje público de Maxi Ghione horas antes de ser detenido: “Hijo, se vienen tiempos difíciles”

Clara Darín abrió su álbum íntimo: las imágenes más tiernas con Dante, el hijo del Chino y Úrsula Corberó

Difundieron un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos revoca visas y bloquea nuevas solicitudes a ciudadanos de cuatro países de Sudamérica: quiénes están afectados

Estados Unidos revoca visas y bloquea nuevas solicitudes a ciudadanos de cuatro países de Sudamérica: quiénes están afectados

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana respalda visita de fiscales de Estados Unidos contra el crimen organizado

De fiscalizar fondos públicos a ser investigado por peculado: nuevo arresto en Panamá

Bahía de Jiquilisco logra una distinción continental que la posiciona como referente de conservación en Centroamérica

Moby Dick tenía razón: los cachalotes usan su cabeza como ariete y ahora hay pruebas