Android Auto ya permite jugar en el auto: Google activa los videojuegos para todos

Google decide que todos los que usan Android Auto puedan descargar juegos. (Imagen ilustrativa)

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Google amplió la disponibilidad de los videojuegos en Android Auto, que dejan atrás la fase beta y pasan a estar disponibles de forma general para los desarrolladores. El cambio permitirá que más juegos de Android sean adaptados para funcionar en las pantallas de los vehículos y amplía las opciones de entretenimiento para los conductores y pasajeros cuando el automóvil está detenido.

La función ya permitía ejecutar juegos desde el año pasado, pero hasta ahora se encontraba limitada por un proceso de prueba que requería una aprobación específica de Google. Con el cambio anunciado esta semana, los desarrolladores podrán publicar sus juegos compatibles en las pistas de prueba abierta y en producción de Google Play.

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Actualmente existen alrededor de 30 juegos disponibles en Android Auto, aunque Google espera que el catálogo aumente a medida que más desarrolladores puedan incorporar sus títulos a la plataforma.

Android Auto permitirá descargar juegos a todos los usuarios. (Google)

Los juegos solo funcionan cuando el vehículo está detenido

Una de las principales condiciones de Android Auto es que los videojuegos únicamente pueden utilizarse cuando el automóvil está estacionado. El sistema identifica si el vehículo se encuentra en movimiento y bloquea la posibilidad de jugar mientras está circulando.

La medida busca evitar que el entretenimiento interfiera con la conducción. Google plantea que los juegos están destinados principalmente a situaciones en las que los usuarios deben permanecer dentro del vehículo sin conducir, como esperar durante la carga de un automóvil eléctrico, aguardar un pedido o permanecer detenido por algún otro motivo.

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Los videojuegos tampoco tienen una integración directa con elementos del automóvil como el volante. En su lugar, los títulos deben funcionar mediante controles compatibles, incluidos mandos externos.

Los juegos de Android Auto solo funcionarán cuando el vehículo se encuentre detenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los desarrolladores podrán adaptar más juegos

La eliminación de la fase beta supone un cambio importante para quienes desarrollan aplicaciones y videojuegos para Android. Hasta ahora, llevar un juego a Android Auto implicaba pasar por un proceso de acceso limitado.

A partir de esta nueva etapa, los desarrolladores podrán adaptar sus juegos existentes para las pantallas de los vehículos y distribuirlos mediante Google Play, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la compañía.

Google señala que los juegos deben declarar específicamente su compatibilidad con Android Auto y con Android Automotive OS. Se trata de dos plataformas diferentes, por lo que un juego compatible con una de ellas no necesariamente funciona en la otra.

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Android Automotive OS es el sistema operativo que algunos fabricantes integran directamente en el vehículo, mientras que Android Auto permite proyectar determinadas funciones de un teléfono Android en la pantalla del automóvil.

Android Auto dejó la fase beta para poder reproducir videojuegos y ahora se encuentra disponible para todos. (Foto: Android sage)

Los juegos deben adaptarse a las pantallas del automóvil

Los desarrolladores también deberán realizar modificaciones para que sus videojuegos funcionen correctamente en diferentes tamaños y formatos de pantalla utilizados por los vehículos.

Además, los títulos deben reconocer el estado del automóvil para determinar cuándo pueden ejecutarse. La condición de estacionamiento es obligatoria para que el usuario pueda iniciar o continuar una partida.

Otro requisito es la compatibilidad con mandos físicos. Los juegos diseñados para Android Auto y Android Automotive deben poder utilizarse mediante un controlador compatible, en lugar de depender exclusivamente de los controles táctiles de la pantalla.

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Esto significa que no todos los juegos disponibles para teléfonos Android podrán trasladarse directamente al automóvil. Los desarrolladores tendrán que adaptar la interfaz y los controles para cumplir con las condiciones específicas de estas plataformas.

Los desarrolladores deben de adaptar sus juegos a las pantallas de los autos para que sea compatible con Android Auto. (Imagen ilustrativa)

Android Auto busca ampliar sus funciones de entretenimiento

La llegada de los videojuegos forma parte de la evolución de Android Auto y de los sistemas de entretenimiento integrados en los automóviles. Las pantallas de los vehículos han aumentado de tamaño y se han convertido en una pieza central para acceder a navegación, música, comunicación y otros servicios digitales.

Con la apertura general de los videojuegos, Google busca aprovechar esas pantallas durante los momentos en los que el automóvil permanece detenido.

Por ahora, el catálogo ronda los 30 títulos, pero la eliminación de las restricciones de la fase beta podría acelerar su crecimiento. La cantidad y variedad de juegos dependerá de los desarrolladores que decidan adaptar sus aplicaciones a los requisitos de Android Auto.

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La función, en cualquier caso, mantiene una limitación fundamental: jugar solo es posible cuando el vehículo está estacionado, por lo que los videojuegos están pensados como una alternativa de entretenimiento durante las esperas y no como una función para utilizar mientras se conduce.