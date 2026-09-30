El Salvador

Bahía de Jiquilisco logra una distinción continental que la posiciona como referente de conservación en Centroamérica

Un organismo internacional creado en 1985 incorporó al humedal salvadoreño a una red de 128 sitios clave del continente. La presencia de una especie específica fue el argumento central para la designación

Vista aérea de la bahía de Jiquilisco al amanecer con sol brillante. Múltiples botes de pesca y pescadores en aguas tranquilas, con aves en vuelo y manglares.
Embarcaciones artesanales y aves marinas disfrutan de las tranquilas aguas de la bahía de Jiquilisco al amanecer, un reflejo de la vida costera y su delicado ecosistema. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (RHRAP) incorporó al Complejo Bahía Jiquilisco de El Salvador a su red de conservación continental, una designación que reconoce la relevancia del humedal para las especies migratorias y sus hábitats en América. El sitio se convirtió en el primer sitio de El Salvador dentro de esta iniciativa internacional, creada en 1985 por especialistas e investigadores, y pasó a ser el número 128 de la red en el continente.

La incorporación comprende un área de 63,500 hectáreas en la costa oriental salvadoreña. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el complejo reúne diversos ecosistemas y sostiene una variedad de especies de flora y fauna.

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El mayor estuario de manglares de El Salvador

La Bahía de Jiquilisco alberga el mayor estuario de manglares de El Salvador. Su territorio incluye bahías, canales, playas, islas, bosques y un sistema de lagunas de agua dulce, condiciones que favorecen la presencia de aves playeras durante sus ciclos de migración, alimentación y descanso.

El MARN definió la incorporación como “un reconocimiento al valor natural de uno de nuestros grandes humedales costeros”. La institución indicó que el área constituye “un mosaico de ecosistemas que sostiene una enorme diversidad de vida”.

Vista de un bosque del manglar en la Bahía de Jiquilisco, departamento de Usulutan (El Salvador), en una fotografía de archivo. EFE/Roberto Escobar
Vista de un bosque del manglar en la Bahía de Jiquilisco, departamento de Usulutan (El Salvador), en una fotografía de archivo. EFE/Roberto Escobar

La declaración de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras destaca la función ecológica del sitio, que forma parte de una ruta utilizada por aves que se desplazan entre distintas regiones del continente. La red busca preservar los espacios considerados esenciales para la supervivencia de esas poblaciones.

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Entre las especies que respaldaron la postulación figura el chorlo de Wilson, un ave playera cuya presencia fue uno de los argumentos centrales para la designación. El Ministerio señaló que el valor del área protegida no se limita a esa especie, sino que abarca al conjunto de hábitats y organismos que dependen del humedal.

Una red continental para proteger a las aves playeras

La RHRAP tiene como misión conservar las especies de aves playeras y los ambientes que requieren para completar sus recorridos migratorios. De acuerdo con la información de la organización, existen alrededor de 235 especies reconocidas de este grupo en el mundo.

La estrategia funciona con una red de sitios clave distribuidos en América. Cada incorporación busca fortalecer las acciones de protección, monitoreo y manejo de territorios que reciben aves durante diferentes momentos del año.

Temporada de anidación en manglares de Bajamar
AME147. SAN JOSÉ (COSTA RICA), 17/07/2026.- Fotografía que muestra Ibis blancos durante la temporada de anidación en los manglares de Bajamar este jueves, en la provincia de Puntarenas (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas

“El Salvador se suma por primera vez a esta red hemisférica de sitios clave para las aves playeras. Un reconocimiento internacional que pone en valor la riqueza natural de Bahía de Jiquilisco y refuerza el compromiso de conservarla”, expresó el MARN.

La entrada del humedal salvadoreño a la red aporta visibilidad internacional a un ecosistema que ya figuraba entre las zonas de mayor interés para la conservación en Centroamérica. También lo integra a un sistema de cooperación entre organizaciones, investigadores, comunidades e instituciones que trabajan sobre la protección de aves migratorias.

Manglares en cuatro puntos del litoral del Pacífico

Los manglares de El Salvador se distribuyen a lo largo del litoral del océano Pacífico. Además de Bahía de Jiquilisco, sobresalen los ecosistemas de la Bahía de La Unión, también en el oriente; la Bahía de Jaltepeque, en la zona central; y Barra de Santiago, en el occidente.

Mujeres lideran la restauración y protección de una zona manglar en El Salvador
AME4309. AHUACHAPÁN (EL SALVADOR), 29/07/2026.- Fotografía del 22 de julio de 2026 que muestra raíces en el bosque de mangle blanco en la Barra de Santiago en Ahuachapán (El Salvador). El trabajo para restaurar una zona manglar de El Salvador es liderada por un grupo de mujeres de la comunidad costera Barra de Santiago (occidente), quienes reconocen la importancia de proteger este ecosistema, hogar de diversas especies de animales y plantas y fuente económica para las familias del lugar. EFE/ Javier Aparicio

Estos ambientes cumplen funciones vinculadas con la protección costera, la reproducción de especies marinas y el sustento de numerosas comunidades. En el caso de Jiquilisco, la extensión y diversidad de sus ambientes explican su importancia para la conservación regional.

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