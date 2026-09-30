La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana respalda visita de fiscales de Estados Unidos contra el crimen organizado

El Ministerio Público de Guatemala oficializó una alianza con Estados Unidos para perseguir el narcotráfico y el financiamiento ilícito en las elecciones de 2027. (US Embassy Guatemala)

Guardar

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, AmCham, de Guatemala, respaldó la visita de fiscales federales de Estados Unidos y confirmó que ambos países retomarán la próxima semana las mesas técnicas contra redes criminales transnacionales.

La delegación acordó con autoridades locales una agenda sobre narcotráfico, seguridad fronteriza, lavado de dinero, corrupción, tráfico ilícito de migrantes y ciberdelincuencia.

PUBLICIDAD

La reunión concentró a fiscales principales de nueve distritos federales estadounidenses, además de representantes de la División Penal del Departamento de Justicia, la Administración para el Control de Drogas, la Oficina Federal de Investigaciones y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional.

La coordinación busca compartir pruebas, vincular expedientes y desarrollar procesos de alcance internacional contra organizaciones que operan a ambos lados de las fronteras.

La cámara empresarial difundió su postura en un comunicado emitido el 29 de septiembre, en el que consideró que la visita favorece el intercambio de capacidades institucionales ante delitos como narcotráfico, lavado de activos, trata y tráfico de personas.

PUBLICIDAD

También sostuvo que la coordinación entre los organismos de seguridad y justicia, junto con el fortalecimiento de la investigación y la persecución penal, permite consolidar el Estado de Derecho.

La representación estadounidense estuvo encabezada por Brian Skaret, fiscal general adjunto interino a cargo de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia. La comitiva incluyó a Ryan R. Raybould, fiscal principal del Distrito Norte de Texas; Jay R. Combs, del Distrito Este de Texas; Aaron F. Reitz, del Distrito Sur de Texas; Justin R. Simmons, del Distrito Oeste de Texas, y Timothy Courchaine, del Distrito de Arizona.

El CACIF respaldó la cooperación entre Guatemala y Estados Unidos para combatir el crimen organizado transnacional. (US Embassy Guatemala)

Una delegación federal con representantes de nueve distritos

La visita también contó con Ryan Ellison, primer fiscal federal adjunto del Distrito de Nuevo México; John Sarcone, primer fiscal federal adjunto del Distrito Norte de Nueva York; C. John Grivner, fiscal federal ejecutivo adjunto del Distrito Sur de Florida, y Victor White, fiscal federal ejecutivo adjunto del Distrito Sur de California. La presencia de funcionarios de distintos distritos amplió el alcance territorial de la delegación enviada a Guatemala.

PUBLICIDAD

Por primera vez, cinco fiscales federales designados por el presidente Donald Trump se reunieron en Guatemala con fiscales principales de nueve distritos federales, de acuerdo con el Ministerio Público de Guatemala. El fiscal general y jefe de esa institución, Gabriel Estuardo García Luna, agradeció la disposición de las autoridades estadounidenses y afirmó que el trabajo conjunto reforzará la coordinación frente a grupos criminales con operaciones en más de un país.

La agenda bilateral concluyó formalmente en territorio guatemalteco, aunque los equipos acordaron continuar los encuentros dentro de las competencias de cada organismo. El Ministerio Público precisó que las mesas técnicas volverán a reunirse la próxima semana con representantes de la fiscalía guatemalteca y de las instituciones estadounidenses.

PUBLICIDAD

Esos encuentros mantendrán los seis ejes definidos durante la visita: seguridad fronteriza, narcotráfico, tráfico ilícito de migrantes, lavado de dinero, corrupción y ciberdelincuencia en redes sociales. La cooperación se desarrollará dentro del marco legal, con respeto por la soberanía nacional y las atribuciones de las entidades participantes.

El objetivo de los equipos es ampliar el intercambio de información sobre organizaciones que actúan más allá de las fronteras y avanzar en causas vinculadas entre ambos países. La coordinación contempla el rastreo de recursos ilícitos, la localización de prófugos, las investigaciones y los procedimientos de extradición.

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana respalda la visita de fiscales federales de Estados Unidos a Guatemala para fortalecer la cooperación bilateral contra el crimen transnacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La advertencia de Washington a las organizaciones criminales

Las autoridades estadounidenses afirmaron que la persecución no se dirigirá únicamente contra quienes ejecutan los delitos, sino también contra facilitadores, protectores y funcionarios políticos vinculados al narcotráfico. Los investigadores de ambos países ya compartieron pruebas, conectaron causas judiciales y siguieron flujos financieros para ubicar a personas prófugas, según indicó Skaret.

PUBLICIDAD

El funcionario transmitió la posición de Washington en un mensaje difundido por la Embajada de Estados Unidos en Guatemala: habrá “tolerancia cero” y “absolutamente ningún refugio seguro” para las organizaciones criminales que amenacen a comunidades estadounidenses. La estrategia busca actuar cerca de los territorios donde se desarrollan las actividades delictivas antes de que sus efectos lleguen a Estados Unidos.

Skaret describió la diferencia entre la lógica de las redes criminales y la respuesta judicial transfronteriza: “Los criminales ven las fronteras como una oportunidad. Los fiscales, en cambio, miran esas mismas fronteras y ven socios”. La declaración vinculó la visita con el refuerzo de las investigaciones, las extradiciones y el seguimiento del dinero obtenido de actividades ilícitas.

PUBLICIDAD

Los resultados esperados incluyen “más casos, mejores casos, extradiciones más rápidas y alianzas internacionales más sólidas”, afirmó el fiscal del Departamento de Justicia. La advertencia de Estados Unidos alcanza a organizaciones activas en todo el hemisferio occidental que representan amenazas para Guatemala, Estados Unidos y otros países de la región.

El respaldo empresarial al Estado de Derecho y la cooperación bilateral

AmCham Guatemala planteó que la cooperación internacional y el fortalecimiento de las instituciones son necesarios frente a actividades ilícitas que afectan la seguridad, la estabilidad y el desarrollo económico de los países.

La entidad defendió una relación bilateral orientada a la transparencia, la seguridad jurídica y la aplicación efectiva de la ley.

La cámara reiteró su compromiso con un entorno empresarial sustentado en instituciones sólidas, Estado de Derecho y condiciones que favorezcan la