Ciberdelincuentes hackean la PS5 y amenazan con filtrar más de 400 juegos

El grupo DLPS Team anunció el lanzamiento de más de 400 juegos un día antes del estreno mundial de GTA 6. (Reuters)

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Un grupo de piratería informática que se identifica como DLPS Team anunció que, entre esta semana y el 18 de noviembre, distribuirá más de 400 juegos nuevos y exclusivos de PlayStation 5, un día antes del estreno mundial de GTA 6. La amenaza llega días después de que el mismo colectivo publicara un exploit funcional capaz de comprometer prácticamente cualquier consola PS5 en circulación, incluida la versión Pro.

El anuncio se difundió a través de una cuenta identificada como @DLPSTeam, que publicó un mensaje breve dirigido a la comunidad de jugadores: “Te estoy informando que entre ahora y el 18 de noviembre, lanzaremos más de 400 juegos nuevos y exclusivos para PS5, así que mantente atento”.

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La fecha elegida coincide con la víspera del lanzamiento de una de las producciones más esperadas de la industria, lo que intensificó la repercusión del mensaje entre los usuarios.

El Relapse-Exploit afecta versiones de firmware de PS5 desde la 7.00 hasta la 13.60, la más reciente disponible para la consola (Europa Press)

El exploit que hizo posible la amenaza

La credibilidad de la advertencia se sostiene en un desarrollo técnico documentado y publicado en GitHub bajo el nombre de Relapse-Exploit, obra de un desarrollador identificado con el seudónimo ntfargo. La herramienta afecta a un rango amplio de versiones de firmware, desde la 7.00 hasta la 13.60, esta última la más reciente disponible para la consola.

El funcionamiento se divide en dos etapas. La primera aprovecha debilidades en WebKit, el motor del navegador integrado de la PS5, mediante fugas de información de memoria en JavaScriptCore combinadas con un desajuste en la manera en que se agrupan objetos de clonación estructurada. Esa combinación permite corromper un array tipado en memoria.

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La segunda etapa se apoya en una fuga de direcciones y en una condición de carrera conocida como use-after-free dentro de una función del sistema llamada aiomultiwait, con la que se obtiene acceso de lectura y escritura sobre el kernel de la consola.

La herramienta fue publicada en GitHub por un desarrollador identificado con el seudónimo ntfargo. (Reuters)

Para ejecutarlo, los usuarios deben configurar el DNS primario de su PS5 con una dirección IP específica y luego correr un servidor local en Python o cargar el exploit a través de una página alojada en GitHub desde el navegador de la consola. Una vez logrado el acceso, los payloads quedan almacenados de forma local y un cargador ELF queda a la espera de nuevas instrucciones en un puerto de red designado.

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Un proceso inestable y con riesgos documentados

La propia documentación del proyecto advierte que el procedimiento no es del todo confiable. La etapa que involucra a WebKit puede requerir varios intentos y, en ocasiones, obliga a recargar el navegador si el proceso se detiene. La fase que compromete el kernel implica un riesgo mayor: puede provocar que la consola se cuelgue o se reinicie de forma abrupta, lo que exige un nuevo arranque antes de intentarlo de nuevo.

El desarrollo reúne el trabajo de más de una decena de colaboradores vinculados históricamente a la comunidad de investigación y modificación de hardware de PlayStation, entre ellos TheFlow, Flatz y Sleirsgoevy.

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Sony no se ha pronunciado sobre la vulnerabilidad ni sobre la amenaza de filtración de contenido exclusivo. (Reuters)

El descargo de responsabilidad del proyecto sostiene que su propósito es exclusivamente educativo y de investigación en seguridad, y que no promueve la piratería ni el acceso no autorizado a los dispositivos. También aclara que el software se entrega sin garantías y que quien lo utilice asume los riesgos, entre ellos la inestabilidad del sistema, la pérdida de datos y la posibilidad de que Sony aplique baneos de cuenta.

La reacción de la comunidad de jugadores

El anuncio del DLPS Team generó de inmediato una oleada de comentarios entre los jugadores, que comenzaron a pedir títulos que no han podido adquirir. Entre los más solicitados figuran juegos de peleas, versiones mejoradas de clásicos y entregas de superhéroes. Uno de los comentarios reflejó ese entusiasmo con una prioridad clara: “Wolverine y GTA son los 2 juegos que tienen la máxima prioridad”.

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Otros usuarios optaron por el escepticismo y el humor, al cuestionar si la consola cuenta realmente con tantos exclusivos o si buena parte del contenido prometido ya está disponible en otras plataformas.

Usuarios en redes sociales pidieron títulos como Marvel's Wolverine ante el anuncio del grupo de piratería. (Europa Press)

Asimismo, surgieron discusiones extensas sobre los formatos de archivo necesarios para ejecutar los juegos, con posturas divididas entre quienes advierten que las versiones actuales no funcionan para todos los casos y quienes confían en que los ajustes técnicos llegarán con el tiempo.

Sony no emitió comentarios sobre la publicación del exploit ni sobre la amenaza de filtración, y hasta el momento no está claro si la compañía prepara un parche para cerrar las vulnerabilidades explotadas por el DLPS Team.

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