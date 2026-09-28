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El mando de PlayStation permitiría hacer compras con NFC: la nueva patente de Sony

La compañía patentó un sistema inalámbrico que detecta tarjetas bancarias y teléfonos en la parte posterior del control para realizar transacciones sin ingresar datos de forma manual

Sony registró una patente para que el mando de PlayStation gestione pagos con tecnología NFC. (Foto: EFE/Rungroj Yongrit)
Sony registró una patente para que el mando de PlayStation gestione pagos con tecnología NFC. (Foto: EFE/Rungroj Yongrit)
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Sony presentó una patente para que el mando de PlayStation gestione pagos mediante NFC, una tecnología inalámbrica de corto alcance, con el objetivo de realizar compras en los servicios de la consola sin introducir los datos directamente en ella.

La solicitud se inició en marzo de 2025 y fue publicada el 17 de septiembre de 2026; el sistema permitiría acercar un teléfono, una tarjeta bancaria o una tarjeta regalo a la parte trasera del control, según Dexerto.

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Cómo se podrían realizar pagos desdel mando del PlayStation

La patente, titulada “Video Game Controller-Driven Information Transfer”, propone que la consola active un evento de compra y avise al mando para detectar un dispositivo cercano. Esa identificación podría realizarse mediante NFC, Bluetooth, sensores de proximidad, señales de sonido o luz, o un código QR.

El mecanismo de la patente facilitará operaciones como canjear tarjetas regalo y transferir datos de jugador desde el control del PlayStation. (Foto: Europa Press)
El mecanismo de la patente facilitará operaciones como canjear tarjetas regalo y transferir datos de jugador desde el control del PlayStation. (Foto: Europa Press)

Después de confirmar la conexión, el teléfono respondería a través de una aplicación del fabricante de la consola. El mando reuniría los datos de pago y los enviaría a PlayStation para completar la operación.

El mecanismo contemplaría usos que van más allá de una compra convencional: canjear tarjetas regalo, adquirir un videojuego después de probar una demostración, transferir una tarjeta de identificación de jugador, sumarse a una partida multijugador o enviar contenido de una partida al teléfono.

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Qué otras novedades hay para usuarios de PlayStation

Algunos usuarios de PlayStation en Estados Unidos podrían recibir una compensación tras el acuerdo alcanzado por Sony Interactive Entertainment para resolver una demanda colectiva vinculada con la venta de videojuegos digitales.

PlayStation - apagón - videojuegos - huelga - tecnología - 27 de julio
La compensación económica del acuerdo se depositará en el saldo de la billetera de PlayStation Network de los usuarios elegibles. (Foto: Europa Press)

El convenio prevé un fondo de 7,85 millones de dólares, aunque el monto individual aún no fue definido y probablemente será de unos pocos dólares. El pago no será en efectivo. Cuando el tribunal apruebe de forma definitiva el acuerdo, los consumidores que reúnan los requisitos recibirán el importe en su billetera de PlayStation Network.

El caso, identificado como Caccuri v. Sony Interactive Entertainment, acusa a la compañía de haber aplicado prácticas anticompetitivas para conservar el control sobre la venta de determinados títulos digitales de PlayStation.

La compensación se relaciona con compras realizadas después de que Sony dejara de vender ciertos cupones que permitían adquirir juegos en tiendas digitales alternativas.

La demanda judicial acusó a la compañía dueña de PlayStation de aplicar prácticas anticompetitivas tras eliminar los cupones en tiendas alternativas. (Foto: REUTERS/Claudia Greco/File Photo)
La demanda judicial acusó a la compañía dueña de PlayStation de aplicar prácticas anticompetitivas tras eliminar los cupones en tiendas alternativas. (Foto: REUTERS/Claudia Greco/File Photo)

Los posibles beneficiarios deben estar vivos, residir en Estados Unidos o alguno de sus territorios y haber comprado videojuegos digitales seleccionados a través de PlayStation Store.

Asimismo, los pagos deben haberse realizado entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de diciembre de 2023, y quienes cumplan las condiciones deberían haber recibido una notificación sobre el acuerdo.

Cuál fue el impacto de las protestas contra Sony por el fin de los juegos físicos

La protesta contra el fin de la fabricación de juegos físicos se desarrolló del 23 al 30 de agosto de 2026, impulsada por el grupo dedicado a la preservación Does It Play?

Los organizadores pidieron a los usuarios que no iniciaran sesión, no jugaran y no hicieran compras en la tienda digital, en títulos adquiridos en línea ni en suscripciones como PS Plus. La consigna fue “sin disco, no hay compra”, en rechazo a la decisión de Sony de abandonar el formato físico para 2028.

Las protestas en contra del fin de los juegos físicos parece que no tuvieron impacto en PlayStation. (Foto: REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)
Las protestas en contra del fin de los juegos físicos parece que no tuvieron impacto en PlayStation. (Foto: REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Dos semanas después de finalizada la protesta contra PlayStation, Mat Piscatella, analista de videojuegos de Circana, respondió en Bluesky a una consulta sobre sus efectos: “No hubo ningún cambio significativo en absoluto en el número de jugadores ni en la actividad que monitorizamos”.

El registro de Circana se limita a Estados Unidos, el principal mercado de Sony por ingresos, y mide usuarios activos semanales, no jugadores concurrentes en tiempo real.

Por ese alcance, la firma no puede determinar cuántas personas participaron de la campaña, aunque sus datos no mostraron una alteración perceptible en los hábitos generales de uso.

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