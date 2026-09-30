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Apple aclaró por qué eliminó una aplicación de rastreo de agentes de ICE

La app ICEBlock permitía a sus usuarios señalar en un mapa dónde habían visto a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas

Apple confirmó al Congreso de Estados Unidos que eliminó la aplicación ICEBlock tras la solicitud de funcionarios gubernamentales. (REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)
Apple confirmó al Congreso de Estados Unidos que eliminó la aplicación ICEBlock tras la solicitud de funcionarios gubernamentales. (REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)
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Apple reconoció que eliminó de su tienda de aplicaciones oficial a ICEBlock y otras aplicaciones que permitían rastrear a agentes de inmigración, luego de que funcionarios del gobierno de Donald Trump se lo solicitaran a la compañía tras un tiroteo en una oficina federal en 2025. La confirmación llegó a través de una carta al Congreso de Estados Unidos.

El representante demócrata Jamie Raskin investiga desde febrero de 2026 si el Departamento de Justicia presionó de manera indebida a Apple para bloquear estas aplicaciones.

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Raskin cuestionó la versión de la compañía. Según el demócrata, el atacante del tiroteo no necesitaba una aplicación de rastreo para ubicar un edificio gubernamental fijo, porque según los registros usó una aplicación estándar de sus propios dispositivos para encontrar la dirección.

El representante Jamie Raskin investiga si el Departamento de Justicia ejerció presión indebida para retirar las aplicaciones de la tienda. (REUTERS/Elizabeth Frantz)
El representante Jamie Raskin investiga si el Departamento de Justicia ejerció presión indebida para retirar las aplicaciones de la tienda. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Qué era ICEBlock

ICEBlock dejaba que los usuarios marcaran en un mapa avistamientos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE. Otros usuarios dentro de un radio de ocho kilómetros recibían una alerta automática. Apple había aprobado la aplicación en abril de 2025, tras pedirle a su creador que resolviera ciertos reparos de privacidad.

La empresa retiró ICEBlock y aplicaciones similares del App Store en octubre de 2025, invocando la norma 1.1.1 de sus políticas para desarrolladores, que prohíbe compartir la ubicación de agentes de seguridad si esa información puede usarse para dañarlos.

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Según Apple, la decisión respondió al ataque armado del 24 de septiembre de 2025 contra una oficina del ICE en Dallas, que dejó dos detenidos muertos, y a las advertencias del Departamento de Justicia sobre el riesgo para sus agentes.

El congresista demócrata sostuvo que el autor del tiroteo empleó una aplicación estándar del dispositivo para localizar la dirección del edificio. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)
El congresista demócrata sostuvo que el autor del tiroteo empleó una aplicación estándar del dispositivo para localizar la dirección del edificio. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

La entonces fiscal general Pam Bondi había pedido públicamente la baja de ICEBlock y advirtió que su desarrollador podía enfrentar cargos penales. El director del FBI, Kash Patel, sostuvo además que el atacante había buscado aplicaciones de este tipo antes de disparar.

La demanda del creador de la aplicación

Joshua Aaron, el desarrollador de ICEBlock, había demandado en diciembre de 2025 a funcionarios de la Administración Trump. Su denuncia sostiene que el gobierno abusó de su poder e infringió su derecho a la libertad de expresión al empujar a Apple a bajar la aplicación.

Aaron calificó de “absolutamente falsa” la acusación de que su herramienta buscaba dañar a agentes de la ley.

Funcionarios de la administración pidieron desestimar esa demanda y niegan haber sido legalmente responsables de la decisión de Apple. El expediente sigue abierto en la Justicia estadounidense.

Apple justificó la remoción de las herramientas con sus normas internas sobre seguridad tras un tiroteo registrado en Dallas. (REUTERS/Mike Segar/File Photo)
Apple justificó la remoción de las herramientas con sus normas internas sobre seguridad tras un tiroteo registrado en Dallas. (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

ICEBlock continúa fuera del App Store casi un año después de su remoción. Apple todavía no respondió públicamente al último pedido de Raskin, que espera la lista completa de aplicaciones retiradas por presión gubernamental y una revisión independiente del caso.

Apple lanzaría más productos bajo el liderazgo de Ternus

El nuevo director ejecutivo de Apple, John Ternus, prepara una reorganización destinada a poner fin a la dependencia de la compañía de sus tradicionales eventos de primavera y otoño. De acuerdo con un reporte de Bloomberg, el sucesor de Tim Cook pretende que la empresa presente dispositivos más seguido durante el año, en vez de agrupar casi todas las novedades en septiembre.

La empresa busca presentar sus nuevos dispositivos tan pronto como concluya su desarrollo para competir en el área de inteligencia artificial. (REUTERS/David Swanson)
La empresa busca presentar sus nuevos dispositivos tan pronto como concluya su desarrollo para competir en el área de inteligencia artificial. (REUTERS/David Swanson)

La estrategia cambia por la necesidad de competir en la era de la inteligencia artificial, un ámbito al que Apple llegó tarde.

El plan prevé abandonar la coreografía que Apple mantuvo durante años: el iPhone y el Apple Watch en septiembre, las actualizaciones de iPad y Mac en primavera y nuevas computadoras en octubre para completar la temporada.

Ternus propone que la compañía presente un producto apenas esté terminado, sin aguardar la próxima ventana comercial. Así, la atención de los medios podría repartirse a lo largo de todo el año y se evitaría que demasiadas novedades compitan entre sí durante pocas semanas.

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