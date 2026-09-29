WhatsApp te avisará del cumpleaños de tus contactos con esta alerta

WhatsApp prueba una función de recordatorio de cumpleaños en la versión beta para sistemas iOS. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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WhatsApp trabaja en un nuevo recordatorio de cumpleaños que se integrará en la pestaña de Contactos de la aplicación. La función, detectada en versiones beta para iOS, busca que ningún usuario olvide felicitar a sus amigos o familiares en su día especial.

La plataforma, propiedad de Meta, avanza así en una estrategia que busca hacer de WhatsApp una plataforma más social, similar a lo que ya ocurre desde hace años en Facebook con los avisos de cumpleaños de la red de contactos.

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Cómo funcionará el recordatorio de cumpleaños en WhatsApp

El portal especializado WaBetaInfo identificó esta característica en la versión beta 26.38.10.18 para iOS, disponible a través de TestFlight.

Según detalla, la aplicación mostrará un aviso junto al nombre del contacto el día de su cumpleaños. El mensaje que aparecerá será “Cumpleaños hoy”, acompañado del emoji de una tarta.

El aviso muestra la leyenda Cumpleaños hoy junto a un icono de tarta al lado del nombre del contacto. (WABetaInfo)

El recordatorio de cumpleaños en WhatsApp es una función en desarrollo para iOS que muestra, junto al nombre de cada contacto, el aviso “Cumpleaños hoy” con un icono de tarta cuando llega su fecha especial. La aplicación toma ese dato directamente de la agenda del teléfono, sin que el usuario deba configurarlo de forma manual.

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El aviso permanecerá visible durante toda la jornada del cumpleaños, de modo que el usuario pueda notarlo en cualquier momento en que abra la pestaña de Contactos, sin necesidad de revisar un calendario aparte.

Esta función se enmarca dentro de un cambio más amplio en la interfaz de la aplicación. WhatsApp está desarrollando una nueva pestaña de Contactos para la barra de navegación inferior en iOS, que reemplazará a la actual pestaña de Actualizaciones.

Ese reemplazo se producirá una vez que WhatsApp traslade las actualizaciones de estado y los canales de difusión hacia la pestaña de Chats. De hecho, los estados ya son visibles en la parte superior de la lista de chats para algunos usuarios, y la compañía incorporará los canales al mismo espacio en una etapa posterior.

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La nueva pestaña de Contactos en iOS reemplazará a la sección de Actualizaciones en la barra inferior. (EFE/EPA/IAN LANGSDON)

Una vez completado ese movimiento, la nueva pestaña de Contactos permitirá además ver qué usuarios están conectados en ese momento. La idea, según describe WaBetaInfo, es que la sección deje de ser un simple listado de nombres y pase a ofrecer información relevante de cada persona con solo un vistazo: quién está en línea, quién estuvo activo recientemente y quién cumple años.

De dónde obtiene WhatsApp la fecha de cumpleaños

Por el momento, la aplicación no explicó de forma oficial el mecanismo detrás de esta función, aunque los indicios apuntan a una vía concreta.

WhatsApp no pedirá a los usuarios que introduzcan manualmente las fechas de nacimiento de sus contactos dentro de la propia app. En cambio, leerá esa información directamente de la agenda del teléfono.

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Quienes ya tengan guardado el cumpleaños de un contacto en su aplicación de Contactos del móvil verán el aviso de forma automática la próxima vez que abran WhatsApp.

El rediseño de la sección de Contactos permite verificar la última actividad y los usuarios conectados. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Para quienes deseen agregar esa fecha a un contacto que aún no la tiene registrada, la vía será la misma: editar el campo correspondiente en la aplicación de Contactos del sistema operativo. WhatsApp tomará ese dato de la agenda en la siguiente ocasión en que se abra la aplicación.

Cuándo estará disponible la alerta de cumpleaños

La función continúa en una fase temprana. Según WaBetaInfo, todavía no está lista para llegar a los usuarios que participan en las pruebas beta, por lo que se espera que la compañía la habilite para ese grupo en una próxima actualización.

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Tampoco existe una fecha estimada para su lanzamiento público, ni confirmación sobre si el recordatorio de cumpleaños se limitará a iOS o si eventualmente se extenderá también a Android.