Tecno

WhatsApp te avisará del cumpleaños de tus contactos con esta alerta

La aplicación obtiene las fechas de nacimiento directamente desde la agenda del teléfono del usuario

WhatsApp prueba una función de recordatorio de cumpleaños en la versión beta para sistemas iOS. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
WhatsApp prueba una función de recordatorio de cumpleaños en la versión beta para sistemas iOS. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Guardar

WhatsApp trabaja en un nuevo recordatorio de cumpleaños que se integrará en la pestaña de Contactos de la aplicación. La función, detectada en versiones beta para iOS, busca que ningún usuario olvide felicitar a sus amigos o familiares en su día especial.

La plataforma, propiedad de Meta, avanza así en una estrategia que busca hacer de WhatsApp una plataforma más social, similar a lo que ya ocurre desde hace años en Facebook con los avisos de cumpleaños de la red de contactos.

PUBLICIDAD

Cómo funcionará el recordatorio de cumpleaños en WhatsApp

El portal especializado WaBetaInfo identificó esta característica en la versión beta 26.38.10.18 para iOS, disponible a través de TestFlight.

Según detalla, la aplicación mostrará un aviso junto al nombre del contacto el día de su cumpleaños. El mensaje que aparecerá será “Cumpleaños hoy”, acompañado del emoji de una tarta.

El aviso muestra la leyenda Cumpleaños hoy junto a un icono de tarta al lado del nombre del contacto. (WABetaInfo)
El aviso muestra la leyenda Cumpleaños hoy junto a un icono de tarta al lado del nombre del contacto. (WABetaInfo)

El recordatorio de cumpleaños en WhatsApp es una función en desarrollo para iOS que muestra, junto al nombre de cada contacto, el aviso “Cumpleaños hoy” con un icono de tarta cuando llega su fecha especial. La aplicación toma ese dato directamente de la agenda del teléfono, sin que el usuario deba configurarlo de forma manual.

PUBLICIDAD

El aviso permanecerá visible durante toda la jornada del cumpleaños, de modo que el usuario pueda notarlo en cualquier momento en que abra la pestaña de Contactos, sin necesidad de revisar un calendario aparte.

Cómo es el rediseño de la pestaña de Contactos en WhatsApp

Esta función se enmarca dentro de un cambio más amplio en la interfaz de la aplicación. WhatsApp está desarrollando una nueva pestaña de Contactos para la barra de navegación inferior en iOS, que reemplazará a la actual pestaña de Actualizaciones.

Ese reemplazo se producirá una vez que WhatsApp traslade las actualizaciones de estado y los canales de difusión hacia la pestaña de Chats. De hecho, los estados ya son visibles en la parte superior de la lista de chats para algunos usuarios, y la compañía incorporará los canales al mismo espacio en una etapa posterior.

La nueva pestaña de Contactos en iOS reemplazará a la sección de Actualizaciones en la barra inferior. (EFE/EPA/IAN LANGSDON)
La nueva pestaña de Contactos en iOS reemplazará a la sección de Actualizaciones en la barra inferior. (EFE/EPA/IAN LANGSDON)

Una vez completado ese movimiento, la nueva pestaña de Contactos permitirá además ver qué usuarios están conectados en ese momento. La idea, según describe WaBetaInfo, es que la sección deje de ser un simple listado de nombres y pase a ofrecer información relevante de cada persona con solo un vistazo: quién está en línea, quién estuvo activo recientemente y quién cumple años.

De dónde obtiene WhatsApp la fecha de cumpleaños

Por el momento, la aplicación no explicó de forma oficial el mecanismo detrás de esta función, aunque los indicios apuntan a una vía concreta.

WhatsApp no pedirá a los usuarios que introduzcan manualmente las fechas de nacimiento de sus contactos dentro de la propia app. En cambio, leerá esa información directamente de la agenda del teléfono.

Quienes ya tengan guardado el cumpleaños de un contacto en su aplicación de Contactos del móvil verán el aviso de forma automática la próxima vez que abran WhatsApp.

El rediseño de la sección de Contactos permite verificar la última actividad y los usuarios conectados. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
El rediseño de la sección de Contactos permite verificar la última actividad y los usuarios conectados. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Para quienes deseen agregar esa fecha a un contacto que aún no la tiene registrada, la vía será la misma: editar el campo correspondiente en la aplicación de Contactos del sistema operativo. WhatsApp tomará ese dato de la agenda en la siguiente ocasión en que se abra la aplicación.

Cuándo estará disponible la alerta de cumpleaños

La función continúa en una fase temprana. Según WaBetaInfo, todavía no está lista para llegar a los usuarios que participan en las pruebas beta, por lo que se espera que la compañía la habilite para ese grupo en una próxima actualización.

Tampoco existe una fecha estimada para su lanzamiento público, ni confirmación sobre si el recordatorio de cumpleaños se limitará a iOS o si eventualmente se extenderá también a Android.

Temas Relacionados

WhatsAppMetaCumpleañosAplicacionesAndroidiOSTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Muse, la IA de Meta, filtra la dirección de un youtuber a un comprador de Facebook Marketplace sin permiso

El creador de contenido Matt Robb denunció que el asistente virtual rebajó el precio del producto y citó al comprador en la entrada de su casa sin autorización

Muse, la IA de Meta, filtra la dirección de un youtuber a un comprador de Facebook Marketplace sin permiso

El sube y baja de Bitcoin: cuál es su valor este 29 de septiembre

El bitcoin fue creado por Satoshi Nakamoto en el 2008 y lanzado al mercado oficialmente el 3 de enero de 2009 con “el bloque de génesis” de 50 monedas

El sube y baja de Bitcoin: cuál es su valor este 29 de septiembre

Ethereum: cómo se ha movido en el mercado este día

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Ethereum: cómo se ha movido en el mercado este día

Oculta personas de tus fotos de Instagram usando Pixel, su nueva herramienta de IA

La inteligencia artificial de Meta llega a las historias de Instagram con una herramienta para ocultar personas y objetos, que ya se utiliza para evitar mostrar a las parejas en público

Oculta personas de tus fotos de Instagram usando Pixel, su nueva herramienta de IA

Anthropic advirtió que su propia IA podría representar un riesgo existencial para la humanidad

La compañía reportó pérdidas operativas de más de 8.000 millones de dólares mientras planea recaudar 518.000 millones de dólares en cómputo e infraestructura para los próximos años

Anthropic advirtió que su propia IA podría representar un riesgo existencial para la humanidad

DEPORTES

Cerró la votación del Balón de Oro: cómo buscarán blindar los resultados este año y quiénes son las dos personas que sabrán quién es el ganador

Cerró la votación del Balón de Oro: cómo buscarán blindar los resultados este año y quiénes son las dos personas que sabrán quién es el ganador

David Trezeguet explicó cómo su fichaje por River Plate derivó en su divorcio y habló sobre los rumores de conflicto con Cavenaghi

“Frena muy tarde”: el paso a paso de la maniobra de Franco Colapinto que terminó con el choque a Pierre Gasly en la carrera de Bakú

Ailín Pérez celebró con un provocativo video: subió al 2° del ranking y podría ser la primera argentina en pelear por un título de UFC en la historia

Tras el choque en Bakú, Franco Colapinto reveló el plan de trabajo especial que empleó para correr en Malasia por primera vez

TELESHOW

Pity Álvarez habló luego de su crisis nerviosa: “Me va a explotar la cabeza”

Pity Álvarez habló luego de su crisis nerviosa: “Me va a explotar la cabeza”

Juli Poggio entró a MasterChef Celebrity con una icónica frase de la China Suárez: la reacción de Wanda Nara

Cuánto midió el regreso de Masterchef Celebrity: 24 figuras, un nuevo jurado y el carisma de Wanda Nara

Jimena Barón abandonó el estudio de Es mi sueño tras escuchar la frase de una participante: “¿Cómo puede ser?”

Así fue la primera degustación de MasterChef Celebrity: trabajo en equipo, platos fallidos y retos del jurado

INFOBAE AMÉRICA

Ígor Stravinsky, compositor ruso: “Escuchar música requiere un esfuerzo, y el simple hecho de oír no tiene ningún mérito: un pato también oye”

Ígor Stravinsky, compositor ruso: “Escuchar música requiere un esfuerzo, y el simple hecho de oír no tiene ningún mérito: un pato también oye”

Un informe revela cuántos suscriptores globales sumó ‘El Eternauta’ a Netflix y por qué Corea del Sur fue el mercado más receptivo

Rodrigo Paz admite una escala de tres días en Boca Ratón durante su viaje a EEUU y anuncia nuevos créditos

“Había que rescatarlas antes de la marea”: así salvaron a ocho vacas que cayeron de un acantilado en Gales y quedaron atrapadas entre rocas

Una campaña publicitaria fallida dio vida a Mafalda y la convirtió en el mayor ícono de la historieta latinoamericana