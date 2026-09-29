Tap to Pay ya está disponible en Latinoamérica: la función para aceptar pagos sin contacto en iPhone

Apple extendió Tap to Pay en iPhone a ocho países de América Latina, entre ellos Argentina, Colombia y Perú. (Apple)

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Apple habilitó Tap to Pay en iPhone en Argentina, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú. La función permite que los comercios acepten pagos sin contacto de manera presencial desde un iPhone, sin necesidad de una terminal de pago adicional.

El sistema funciona a través de aplicaciones de iOS compatibles y admite tarjetas de débito y crédito sin contacto, Apple Pay y otras billeteras digitales.

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Para usarlo, los comercios necesitan un iPhone Xs o posterior con la última versión de iOS instalada y una app habilitada por una plataforma de cobros.

En Argentina, Tap to Pay en iPhone estará disponible mediante Mercado Pago. En Colombia, las plataformas habilitadas son SumUp y Symbiotic; en Costa Rica, Geopagos, Symbiotic y Visa Acceptance Solutions; y en República Dominicana, Azul y Visa Acceptance Solutions. Guatemala, Honduras y Panamá contarán con Geopagos y Symbiotic, mientras que en Perú la función estará disponible a través de SumUp.

La función permite que los negocios cobren pagos presenciales sin contacto desde un iPhone. REUTERS/Jeenah Moon

Cómo usar Tap to Pay en iPhone

Para aceptar un pago, el comerciante debe abrir una aplicación compatible y pedir al cliente que acerque su tarjeta de débito o crédito, iPhone, Apple Watch o billetera digital al dispositivo del negocio.

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La transacción se realiza mediante tecnología NFC, utilizada para los pagos sin contacto.

La herramienta es compatible con tarjetas de las redes American Express, Mastercard y Visa. Algunas tarjetas sin contacto podrían no ser aceptadas y pueden aplicarse límites a las transacciones.

Apple indicó que no almacena los números de las tarjetas de crédito ni la información de las transacciones en el dispositivo o en sus servidores. La excepción son las operaciones realizadas mediante el modo Guardar y Reenviar, que pueden almacenar temporalmente números de tarjeta encriptados en el iPhone.

Para habilitarlo, el comercio debe contar con un iPhone Xs o un modelo posterior actualizado y una app de cobros habilitada. REUTERS/Tingshu Wang

Cuándo utilizar Tap to Pay

Tap to Pay en iPhone resulta útil para comercios que necesitan cobrar pagos sin contacto sin incorporar una terminal adicional.

Por ejemplo, un conductor puede aceptar el pago de un viaje desde su iPhone; una tienda minorista puede cobrar en el salón de ventas; y un negocio de comida, bebida, belleza o servicios profesionales puede procesar operaciones donde atiende a sus clientes.

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El comercio necesita un iPhone Xs o posterior, la última versión de iOS y una aplicación compatible. El cliente solo debe acercar una tarjeta sin contacto, un iPhone, Apple Watch o una billetera digital al teléfono del comercio para pagar mediante NFC.

Para cobrar, el vendedor debe abrir una aplicación compatible y acercar el dispositivo del cliente al iPhone del negocio. REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo

Apple corrige fallo en Face ID

Apple lanzó iOS 27.0.1 para corregir fallas que afectaban el uso de Face ID en los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max.

El parche llegó dos semanas después del lanzamiento de iOS 27 y busca resolver errores de autenticación facial, cámara y pantalla táctil detectados en algunos dispositivos.

La actualización corrige un problema que impedía a ciertos usuarios desbloquear aplicaciones mediante Face ID. En algunos casos, el sistema rechazaba repetidamente el reconocimiento facial, la interfaz dejaba de responder y era necesario reiniciar el teléfono.

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Tap to Pay puede resultar práctico para conductores, comercios minoristas y negocios de gastronomía, belleza o servicios profesionales. REUTERS/Tingshu Wang

El parche también soluciona los inconvenientes que impedían configurar Face ID durante el primer uso del dispositivo. Además, Apple ajustó los algoritmos de reconocimiento de atención, una función que identifica si el usuario mira la pantalla, para mejorar su precisión en distintos ángulos y condiciones de iluminación.

iOS 27.0.1 también incorpora mejoras para las cámaras de los modelos más avanzados. La actualización aborda distorsiones de color que podían aparecer al usar el zoom de 2 aumentos, especialmente en determinadas condiciones de luz y con fotografías tomadas con apertura de f/1.48.

Asimismo, corrige un error que podía bloquear temporalmente la pantalla táctil al activar al mismo tiempo el Centro de notificaciones y el Centro de control.

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Aunque las correcciones se enfocan en los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max, Apple distribuye la actualización para otros equipos compatibles. Para instalarla, hay que ingresar en Ajustes, seleccionar General y abrir Actualización de software.