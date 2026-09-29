Tecno

Impresoras antiguas antigua dejarían de funcionar con este cambio que hará Microsoft en Windows 11

La transición busca reducir los riesgos de seguridad derivados de los controladores que los fabricantes han usado

Un hombre con gafas sonríe mientras usa una laptop HP con Windows 11 abierta en la configuración de impresoras, junto a una impresora Brother blanca imprimiendo documentos.
Microsoft impulsará en Windows 11 un sistema de impresión basado en estándares abiertos como IPP y Mopria. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Si tienes una impresora antigua que funciona sin problemas, no habría motivo para cambiarla. Pero Microsoft prepara una transformación en Windows 11 que podría dejarla fuera de servicio en el futuro.

Durante 25 años, los controladores desarrollados por los fabricantes fueron la pieza central de la impresión en Windows. Ahora la compañía avanza hacia un modelo basado en estándares abiertos, con el objetivo declarado de reducir los riesgos de seguridad que ese esquema arrastraba desde hace décadas.

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Qué cambia en el sistema de impresión de Windows

Hasta ahora, cada marca gestionaba su propio software. Comprar una impresora de un fabricante implicaba instalar y actualizar su controlador específico para que el equipo la reconociera.

Windows busca simplificar ese esquema con un sistema común de comunicación con los dispositivos, apoyado en estándares como IPP (Internet Printing Protocol), ya utilizado para conectar impresoras en red, y Mopria.

Los nuevos controladores de terceros dejarán de publicarse en Windows Update a partir de enero de 2026. (Microsoft/dpa)
Los nuevos controladores de terceros dejarán de publicarse en Windows Update a partir de enero de 2026. (Microsoft/dpa)

El repliegue del modelo anterior ya comenzó. Desde enero de 2026, los nuevos controladores de terceros dejaron de publicarse a través de Windows Update. Desde julio del mismo año, el sistema empezó a priorizar sus propios controladores cuando existe uno compatible disponible.

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Qué es Windows Protected Print Mode, el punto de quiebre

El cambio más determinante llegará con Windows Protected Print Mode (WPP), una función que ya existe en Windows 11 pero que hoy resulta opcional. Cuando está activada, el sistema deja de aceptar controladores de terceros y utiliza en su lugar uno desarrollado por Microsoft, compatible con impresoras certificadas bajo el estándar Mopria.

Con este esquema, las impresoras compatibles se comunican mediante IPP, mientras que funciones adicionales como el grapado, los folletos o la gestión del tóner pasan a ejecutarse mediante aplicaciones aisladas, descargadas desde Microsoft Store, y no como parte del spooler del sistema.

Microsoft ya confirmó su intención de que Protected Print Mode se convierta en la configuración predeterminada de Windows 11, aunque todavía no fijó una fecha para ese cambio.

Una impresora blanca con tanques de tinta visible en primer plano está imprimiendo un documento sobre una mesa de madera, con una persona trabajando en un ordenador al fondo.
La función Windows Protected Print Mode desactiva los controladores de terceros y utiliza un controlador de Microsoft. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo afecta a las impresoras actuales y qué hacer

El cambio no implica que una impresora deje de funcionar de un día para otro. Si un modelo está instalado y opera con normalidad, seguirá haciéndolo mientras Protected Print Mode continúe como una opción y no como configuración predeterminada.

El problema aparecerá cuando Microsoft active WPP por defecto. En ese momento, los modelos que dependan exclusivamente de un controlador antiguo del fabricante, sin compatibilidad con IPP o Mopria, dejarán de ser reconocidos por el equipo.

Este escenario también reconfigura la gestión de flotas de impresoras en las empresas. En lugar de instalar y mantener controladores según la marca y el modelo, los administradores deberán verificar si cada dispositivo cumple con un estándar abierto.

Por el momento, la recomendación es continuar utilizando la impresora que ya funciona con normalidad. Sí conviene revisar la compatibilidad del modelo con IPP o Mopria: si el dispositivo depende de un controlador que el fabricante dejó de actualizar hace años, esa información resultará clave antes de que Windows adopte Protected Print Mode como estándar predeterminado.

Las impresoras antiguas que dependan de controladores sin compatibilidad con IPP o Mopria quedarán fuera de servicio cuando se active el modo predeterminado.
Las impresoras antiguas que dependan de controladores sin compatibilidad con IPP o Mopria quedarán fuera de servicio cuando se active el modo predeterminado.

Microsoft problemas en las actualizaciones de Windows 11

Microsoft confirmó que actualizaciones recientes de Windows 11 provocan pantallas negras al iniciar sesión, con bloqueos de escritorio y fallos del Explorador de Windows. El problema afecta principalmente a equipos de Azure Virtual Desktop con FSLogix, aunque también aparece en versiones 26H1, 25H2 y 24H2.

Como solución temporal, se puede reiniciar el proceso “explorer.exe” desde el Administrador de tareas. Para empresas, Microsoft habilitó la función Known Issue Rollback, con las políticas KB5124006 (26H1) y KB5124010 (25H2 y 24H2), que exigen reinicio tras aplicarse.

“Esta directiva de grupo deshabilitará el cambio que causa este problema hasta que se publique una solución”, indicó Microsoft. El incidente figura como “mitigado”, mientras la compañía trabaja en una corrección definitiva.

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