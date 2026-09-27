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Microsoft reconoce que las actualizaciones de Windows están generando pantallas negras: cómo solucionarlo

El problema ocasiona el bloqueo de la interfaz y registra fallos continuos en el proceso del Explorador de Windows

Microsoft - Windows - Restauración a un punto en el tiempo - tecnología - 20 de noviembre
Microsoft reconoció que actualizaciones recientes de Windows 11 causan un fallo de pantalla negra al iniciar sesión. (Microsoft)
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Microsoft reconoció que un grupo de actualizaciones recientes de Windows 11 está provocando fallos de carga en el escritorio, incluyendo casos de pantalla completamente negra después de iniciar sesión.

La compañía precisó que el problema afecta, principalmente, a los equipos de Azure Virtual Desktop (AVD) que utilizan FSLogix, una herramienta diseñada para acelerar la carga de perfiles de usuario en entornos de escritorio virtual.

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Qué problemas está generando el fallo de Windows 11

Los usuarios afectados pueden experimentar distintas manifestaciones del mismo problema. La más habitual es una pantalla negra que aparece justo después de iniciar sesión, sin que el escritorio termine de cargar.

En esos casos, el acceso al entorno de trabajo queda bloqueado hasta que se inicia la sesión de forma manual. Además, los registros de eventos de aplicaciones muestran fallos recurrentes del Explorador de Windows, el proceso que gestiona buena parte de la interfaz del sistema operativo.

El problema ocasiona el bloqueo de la interfaz y registra fallos continuos en el proceso del Explorador de Windows.
El problema ocasiona el bloqueo de la interfaz y registra fallos continuos en el proceso del Explorador de Windows.

El origen del fallo se remonta a las actualizaciones preliminares de agosto de 2026 y a los parches posteriores. El fallo de pantalla negra en Windows 11 ocurre cuando el sistema no logra completar la carga del escritorio tras el inicio de sesión, algo que Microsoft vincula a un cambio introducido en actualizaciones recientes.

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Afecta sobre todo a entornos de Azure Virtual Desktop con FSLogix, aunque también se ha detectado en otras configuraciones con Windows 11 26H1, 25H2 y 24H2.

Cómo solucionarlo mientras llega el parche definitivo

Para quienes ya sufren el inconveniente, existe una solución temporal sencilla. Consiste en abrir el Administrador de tareas con la combinación de teclas Ctrl+Shift+Esc, seleccionar la opción “Ejecutar nueva tarea”, escribir “explorer.exe” y confirmar con “Aceptar”.

Esta acción reinicia manualmente el shell de Windows y permite recuperar el acceso al escritorio durante esa sesión. No elimina, sin embargo, la causa de fondo del error, por lo que el fallo puede repetirse en sesiones posteriores.

La ejecución manual de explorer.exe desde el Administrador de tareas permite restaurar el escritorio de forma temporal. (MICROSOFT)
La ejecución manual de explorer.exe desde el Administrador de tareas permite restaurar el escritorio de forma temporal. (MICROSOFT)

Para los administradores de sistemas empresariales, Microsoft ofrece una alternativa más escalable a través de la función Known Issue Rollback (KIR), que permite revertir de forma selectiva el cambio problemático sin desinstalar el resto de la actualización.

Quienes gestionan Windows 11 26H1 deben aplicar la política de reversión KB5124006, mientras que los entornos con 25H2 y 24H2 requieren la política KB5124010. En ambos casos es necesario reiniciar el equipo tras configurar la directiva de grupo correspondiente.

Microsoft explicó el procedimiento en su documentación oficial: “Necesitará instalar y configurar la directiva de grupo para su versión de Windows para resolver este problema. También deberá reiniciar el equipo o los equipos para aplicar la configuración de la directiva de grupo”.

La compañía añadió una aclaración sobre el alcance de esta medida: “Tenga en cuenta que esta directiva de grupo deshabilitará el cambio que causa este problema hasta que se publique una solución en una futura actualización de Windows”.

Microsoft consideró el incidente como mitigado mientras sus ingenieros desarrollan la solución definitiva. (Zacharie Scheurer/dpa)
Microsoft consideró el incidente como mitigado mientras sus ingenieros desarrollan la solución definitiva. (Zacharie Scheurer/dpa)

El estado actual del incidente y antecedentes recientes

Microsoft indicó en su panel de estado de Windows 11 25H2 que el incidente ya se encuentra en condición de “mitigado”, aunque el equipo de ingeniería continúa trabajando en una corrección definitiva que llegaría en una próxima actualización del sistema.

Mientras tanto, la compañía recomienda a las organizaciones mantener activa la política de reversión y monitorear los canales de estado de Windows, en lugar de considerar este ajuste como una reparación final.

Este no es el único inconveniente que Microsoft ha debido atender en las últimas semanas en relación con las actualizaciones de Windows 11. A comienzos de septiembre, la compañía ya había resuelto otro problema que borraba configuraciones del mouse y del escritorio en algunos equipos tras instalar la actualización opcional KB5120998 de agosto.

Ese fallo, que también hacía que el fondo de pantalla apareciera completamente negro en determinados casos, quedó resuelto con la publicación de KB5124008, lanzada el 8 de septiembre. Microsoft ha documentado, además, otros incidentes vinculados a la actualización de ese mes, algunos de los cuales ya cuentan con corrección mediante paquetes posteriores.

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