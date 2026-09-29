Presidente dominicano advierte: “A todo el que cometa un acto criminal, lo vamos a capturar, no le va a ir bien”

El presidente Luis Abinader prometió reforzar la captura de personas vinculadas con hechos delictivos en República Dominicana. (Foto cortesía Dirección Nacional de Control de Drogas)

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La preocupación por la violencia y los hechos delictivos volvió a ocupar el centro del debate en República Dominicana. En ese escenario, el presidente Luis Abinader aseguró que las autoridades reforzarán la búsqueda de personas vinculadas con crímenes y advirtió que “a todo el que cometa un acto criminal, lo vamos a capturar”.

El mandatario hizo las declaraciones el 28 de septiembre, durante una exposición sobre el Plan de Seguridad Ciudadana y la reforma de la Policía Nacional. Sus palabras se produjeron mientras distintos sectores de la población expresan inquietud por los homicidios, robos y otros episodios de violencia, en un contexto de mayor presencia policial y operativos para detener a personas con órdenes judiciales pendientes.

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Abinader sostuvo que las fuerzas de seguridad cuentan con recursos tecnológicos, personal y coordinación institucional para localizar a los sospechosos. “Es cuestión de tiempo que lo vamos a apresar”, afirmó al referirse a quienes cometan delitos.

El Gobierno dominicano precisó que cerca del 80% de los autores de homicidios posee órdenes de arresto pendientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno apunta a sospechosos con órdenes de arresto pendientes

El presidente indicó que cerca del 80% de las personas que cometen homicidios ya tiene varias órdenes de arresto. Según explicó, la instrucción para los cuerpos de seguridad es ubicarlas antes de que puedan cometer nuevos crímenes.

“La lista se va a ir a buscar. O se entrega, o se busca”, expresó Abinader. El jefe de Estado planteó que la persecución se concentrará en los acusados de homicidios y en personas requeridas por la Justicia.

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Sus declaraciones se suman a un endurecimiento de las acciones policiales para responder a la inseguridad. El Gobierno sostiene que la estrategia incluye patrullajes, investigaciones criminales, vigilancia tecnológica y coordinación entre la Policía, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Dirección General de Migración.

Abinader también señaló que el nuevo Código Penal tendrá un impacto en los procesos contra personas acusadas de cometer delitos. Afirmó que la legislación elevó las penas para varios crímenes y habilitó, en determinados casos, la acumulación de condenas.

El nuevo Código Penal de República Dominicana elevó las penas para diversos crímenes y habilitó la acumulación de condenas. (Redes Diego Pesqueira)

Más patrullaje y recursos tecnológicos para la Policía

Durante la actividad, las autoridades detallaron medidas para ampliar la capacidad operativa de la Policía. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que el porcentaje de agentes destinados al patrullaje en las calles se duplicó, pasó del 12% al 31% del total de miembros de la institución.

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El director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, explicó que el despliegue se organiza mediante corredores y cuadrantes definidos a partir de denuncias y conflictos registrados en cada zona. El sistema busca concentrar personal y supervisión en los lugares con mayor incidencia delictiva.

El registro e identificación de armas de fuego vinculadas con delitos pasó del 20% al 81% mediante tecnología biométrica. (Policía Nacional)

El Gobierno anunció además que 20 nuevos departamentos policiales comenzarán a operar de forma gradual, con inicio en La Altagracia. Más de 3,500 agentes participan en tareas de protección de escenas del crimen y otros 400 policías se incorporarán al Departamento de Investigaciones Criminales.

Entre las herramientas presentadas figuran sistemas de identificación dactilar, bases de datos biométricas y tecnología para vincular armas de fuego incautadas con hechos delictivos. Las autoridades informaron que el registro e identificación de armas pasó del 20% al 81%.

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También hay 10 mil cámaras corporales disponibles para los agentes del nuevo modelo de patrullaje y del área de investigaciones. La Presidencia afirmó que estas medidas forman parte de la respuesta oficial frente a la violencia y la demanda de mayor seguridad en el país.