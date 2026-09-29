Analizan establecimiento en Panamá de una institución de formación en propiedad intelectual

Buscan profundizar el conocimiento del público en general sobre la propiedad intelectual, principalmente entre emprendedores. (OMPI)

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Panamá evalúa el establecimiento en el país de una Institución de Formación en Propiedad Intelectual (IPTI).

Carolina Tobar, oficial asociada de programa del Programa IPTI de la Academia de la OMPI, explicó que una evaluación que se realiza actualmente busca validar las condiciones necesarias para el establecimiento de la futura institución e incorporar desde sus primeras etapas a los sectores que tendrán un papel relevante en su desarrollo.

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“El objetivo de esta misión es validar algunas condiciones para el establecimiento de la academia y también involucrar a todas aquellas partes que tengan que estar involucradas en su establecimiento, como universidades, instituciones gubernamentales, asociaciones de abogados y empresarios”, señaló.

Especialistas de la Academia de la OMPI y el equipo técnico del Ministerio de Comercio e Industrias revisan los objetivos, metodología y resultados esperados del proceso, así como los compromisos iniciales y las responsabilidades de las partes involucradas para avanzar en la conformación de la futura institución.

La agenda incluyó, además, un levantamiento de información que servirá como insumo para la elaboración del plan de trabajo de la IPTI y permitirá identificar las necesidades de formación existentes en Panamá en materia de propiedad intelectual.

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La propiedad intelectual trata del derecho de explotación exclusiva sobre las obras artísticas o literarias, que la ley reconoce a su autor durante un cierto plazo. (OMPI)

Por su parte, Leonardo Uribe, director general del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias, destacó que la iniciativa responde al interés de ampliar la difusión y capacitación en materia de propiedad intelectual y convertirla en una herramienta cada vez más accesible para la población.

“Queremos profundizar el conocimiento del público en general sobre la propiedad intelectual, principalmente entre emprendedores, la academia, las universidades y los centros de investigación, para hacer de la propiedad intelectual una herramienta necesaria tanto para el desarrollo económico como para toda la sociedad panameña”, explicó.

La decisión de Panamá de avanzar hacia el establecimiento de una Institución de Formación en Propiedad Intelectual (IPTI), en cooperación con la OMPI, representa la culminación de más de dos décadas de construcción institucional en materia de propiedad intelectual.

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Al mismo tiempo, abre una nueva fase en la articulación entre innovación, educación superior y política económica en el país.

La iniciativa se inscribe en el marco del programa global de instituciones de formación en propiedad intelectual de la Academia de la OMPI, que desde 2010 ha impulsado la creación de centros similares en América Latina y otras regiones, y que hoy considera a Panamá dentro del grupo de países que han manifestado su interés en integrarse a esa red internacional.

Un emprendedor examina su teléfono móvil frente a una pizarra con esquemas de probables inventos y junto a estanterías de libros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto panameño dialoga con antecedentes nacionales clave, como el programa “Desarrollo y Promoción de la Propiedad Intelectual en Panamá” financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la OMPI.

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Para comprender el proyecto panameño de creación de una Institución de Formación en Propiedad Intelectual resulta imprescindible situarlo dentro del ecosistema global de capacitación en propiedad intelectual que coordina la Academia de la OMPI.

La Academia de la OMPI es definida por la propia organización como su centro de excelencia en enseñanza, formación y fortalecimiento de capacidades en propiedad intelectual para los Estados miembros, con un énfasis particular en los países en desarrollo, los países menos adelantados y los países en transición, lo que sitúa a Panamá plenamente dentro del público objetivo de sus acciones.

Esta Academia, según se explicó, articula un conjunto de programas y cursos, tanto presenciales como a distancia, que van desde cursos introductorios de nivel general hasta formaciones altamente especializadas, orientadas a funcionarios, profesionales de la propiedad intelectual, académicos, emprendedores y otros actores claves de los sistemas nacionales de innovación.

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La Academia de la OMPI aclara que su estrategia de formación no se limita a élites técnicas, sino que aspira a democratizar el acceso al conocimiento en propiedad intelectual para públicos amplios, algo que resuena directamente con las metas que el ente gubernamental ha expresado para el proyectado.