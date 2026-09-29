Más de 1,300 personas se preparan para atender emergencias en comunidades de Costa Rica con apoyo de España

Más de 1,300 personas han participado en las capacitaciones impulsadas por la CNE para fortalecer la respuesta comunitaria ante emergencias. Cortesía: CNE

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Cuando ocurre una inundación, un deslizamiento, un terremoto u otra emergencia, la ayuda institucional puede tardar algunos minutos o incluso más en llegar a determinados sitios. Durante ese periodo, muchas veces son los propios vecinos quienes realizan las primeras acciones de apoyo.

Con esa realidad como punto de partida, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) en Costa Rica desarrolla desde 2023 el programa Comunidad Pellizcada, una iniciativa orientada a fortalecer la capacidad de respuesta de las comunidades ante situaciones de emergencia.

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Hasta ahora, más de 1,300 personas han participado en los procesos de capacitación realizados en diferentes regiones de Costa Rica, donde se han desarrollado más de 60 espacios de formación dirigidos principalmente a integrantes de los Comités Comunales de Emergencia (CCE).

Las capacitaciones combinan contenidos teóricos y prácticos con el objetivo de que los participantes puedan responder de forma organizada durante las primeras etapas de un evento adverso.

Entre las áreas abordadas se encuentran los primeros auxilios comunitarios, los primeros auxilios psicológicos, la gestión de albergues temporales y la administración de suministros de emergencia.

Estos conocimientos buscan preparar a las personas no solo para atender necesidades médicas inmediatas, sino también para acompañar emocionalmente a quienes hayan sido afectados y colaborar con la organización de espacios destinados a albergar temporalmente a familias evacuadas.

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Otro de los componentes del proyecto es el desarrollo de una herramienta informática para facilitar la elaboración de los Planes Comunales de Emergencia.

El objetivo es que cada comunidad pueda contar con una guía organizada para definir responsabilidades, recursos disponibles, mecanismos de comunicación y procedimientos que deben seguirse ante una emergencia.

La CNE explicó que este proceso de capacitación continuará en diferentes puntos del territorio nacional.

Entre los cantones donde está prevista la realización de actividades se encuentran Palmares, Carrillo, Cañas, Guatuso, San Carlos, Esparza y Matina, además de otras localidades.

El cronograma del proyecto contempla que las actividades de formación continúen hasta julio de 2027.

El programa Comunidad Pellizcada ha desarrollado más de 60 espacios de formación para Comités Comunales de Emergencia en diferentes regiones de Costa Rica. Cortesía: CNE

Equipamiento para los comités comunales

La iniciativa no se limitará a la capacitación.

Como parte del proyecto, diferentes Comités Comunales de Emergencia recibirán también insumos básicos de primeros auxilios y equipos destinados a facilitar su identificación durante una situación de emergencia.

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Entre estos materiales se incluyen chalecos, que permitirán reconocer con mayor facilidad a las personas que integran los comités cuando deban coordinar acciones en sus comunidades.

El propósito es que la respuesta inicial pueda desarrollarse de manera más organizada y que quienes participen en la atención de una emergencia cuenten tanto con conocimientos como con herramientas básicas para realizar sus funciones.

Durante 2026, el programa Comunidad Pellizcada cuenta además con el respaldo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

La cooperación forma parte de las acciones destinadas a fortalecer las capacidades locales en materia de gestión del riesgo y preparación ante emergencias.

El embajador de España en Costa Rica, Juan Ignacio Morro, y la coordinadora general de AECID, Patricia Ramos, visitaron la CNE para conocer los avances alcanzados hasta ahora y las acciones desarrolladas mediante la cooperación española.

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Comunidad Pellizcada cuenta además con el respaldo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Cortesía: CNE

El presidente de la CNE, Alejandro Picado, destacó la importancia de que las comunidades cuenten con conocimientos específicos para actuar cuando se presenta una emergencia.

“Las capacitaciones son impartidas por expertos, de manera personalizada y teniendo siempre claro que la comunidad es fundamental para que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo funcione”, afirmó Picado.

El funcionario también agradeció el apoyo recibido mediante la cooperación internacional.

“Agradecemos profundamente a la cooperación internacional por impulsar una Costa Rica mejor preparada”, agregó.

El programa parte de la idea de que la organización comunitaria constituye uno de los primeros eslabones del sistema de atención de emergencias.

Los integrantes de los comités comunales pueden colaborar en tareas como la identificación de personas que necesitan ayuda, la coordinación de evacuaciones, la habilitación de albergues temporales y la administración inicial de suministros mientras se desarrollan acciones de respuesta a mayor escala.

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La preparación previa también permite establecer mecanismos de coordinación entre vecinos, instituciones y autoridades locales, especialmente en comunidades expuestas a inundaciones, deslizamientos u otros fenómenos que pueden afectar las vías de acceso y las comunicaciones.

El fortalecimiento de estos grupos busca que las comunidades sepan cómo actuar antes de que ocurra una emergencia y qué procedimientos seguir una vez que se presenta.

Además, el componente de primeros auxilios psicológicos busca preparar a los participantes para atender las primeras necesidades emocionales de las personas afectadas por un evento adverso, mientras que la formación sobre albergues incluye aspectos vinculados con la organización de espacios temporales destinados a quienes deben abandonar sus viviendas.

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Por su parte, la capacitación en manejo de suministros pretende mejorar la administración de recursos como alimentos, agua, artículos de higiene y otros insumos necesarios durante una emergencia.