Deportes

Ailín Pérez celebró con un provocativo video: subió al 2° del ranking y podría ser la primera argentina en pelear por un título de UFC en la historia

La peleadora de MMA se mostró feliz en las redes sociales tras la actualización de la tabla de la división gallo y ya piensa en luchar por el cinturón

La luchadora de artes marciales mixtas Ailín Pérez bailó en sus redes sociales tras quedar en el segundo lugar del ranking

Guardar

Ailín Fiona Pérez ascendió al segundo lugar del ranking femenino de peso gallo de la UFC, luego de imponerse por decisión unánime a la brasileña Norma Dumont en la pelea coestelar de UFC Vegas 121. Tras el combate, la argentina publicó un video en redes sociales en el que bailó al ritmo de Single Ladies de Beyonce y se ofreció como reemplazo para la pelea por el cinturón que protagonizarán Amanda Nunes y Kayla Harrison el 14 de noviembre.

La victoria del sábado 26 de septiembre extendió a siete la racha consecutiva de triunfos de la peleadora nacida en Hurlingham dentro de la división de 135 libras. Las tres tarjetas de los jueces marcaron 29-28 a su favor ante Dumont, un resultado que generó reclamos de la brasileña después de la pelea.

PUBLICIDAD

Con la actualización de la clasificación, Pérez quedó por detrás de Joselyne Edwards entre las contendientes de la categoría, mientras que Kayla Harrison mantiene el cinturón. El puesto representa la posición más alta alcanzada por un argentino en los rankings de la organización, superando a Santiago Ponzinibbio, quien en 2018 alcanzó el séptimo lugar de la categoría welter.

El triunfo ante Dumont también ubicó a Pérez como dueña de la segunda racha más extensa de victorias seguidas en la historia del peso gallo femenino de UFC. La marca de la argentina quedó por debajo de las nueve victorias consecutivas que acumuló Amanda Nunes en la división.

PUBLICIDAD

La peleadora de 31 años reclamó una oportunidad por el título apenas terminó el combate. “Di lo mejor de mí y trabajé muy duro. Soy la mejor y estoy esperando mi oportunidad por el cinturón”, declaró dentro del octágono. Más tarde, reforzó su pedido con otra frase: “Fiona la campeona, estoy esperando la oportunidad titular, 7-0 papá”.

La próxima pelea por el cinturón de las 135 libras está programada para el 14 de noviembre entre Harrison, actual campeona, y Nunes, quien volverá a competir después de más de tres años sin actividad. Harrison no pelea desde el 7 de junio de 2025, cuando venció a Julianna Peña mediante una kimura y obtuvo el título de la categoría.

Lista numerada de quince peleadoras encabezada por la foto de Kayla Harrison portando un cinturón
La clasificación del peso gallo femenino ubica a Kayla Harrison como campeona junto a quince peleadoras registradas en la lista.

“¿Yo salí lesionada?, no creo, yo soy el reemplazo por el título", escribió Pérez en sus redes sociales, alertando a las retadoras Nunes y Harrison. Si alguna se baja del combate, ella estará lista para ocupar su puesto. Al mismo tiempo, ese mensaje también apuntó a las versiones que circularon después de la pelea sobre su estado físico. Dumont había sostenido que la argentina había terminado con lesiones y que requirió atención médica, además de afirmar que dominó el segundo y el tercer asalto.

Junto al texto, compartió el video bailando el famoso tema de Beyonce, mostrando que realmente se encuentra al 100% para pelear por el título en noviembre si surge algun contratiempo con las dos peleadoras. “Amanda Nunes y Kayla Harrison, el 14 de noviembre yo estoy preparada para reemplazar a la que se caga”, afirmó en un video, en el que también se refirió a las condiciones en las que quedó tras la exigencia del combate ante la brasileña: “Me encuentro en óptimas condiciones. Mi cara está hermosa, limpia, perfecta para pelear el 14 de noviembre”.

La publicación combinó el baile, la respuesta a Dumont y su candidatura para ingresar a la pelea por el cinturón si alguna de las dos protagonistas no pudiera competir.

Una mujer descalza con top y pantalón corto deportivos azules hace el gesto de pedir silencio en un pasillo
Pérez protagonizó una polémica pelea frente a la brasileña Dumont

El cruce entre Pérez y Dumont tuvo episodios de tensión antes y después de la pelea. Durante el pesaje, la brasileña le arrojó preservativos y dólares a la argentina luego del careo. El episodio ocurrió después de que Dumont cuestionara públicamente el trabajo de Pérez como modelo en una plataforma de contenido para adultos.

En la jaula, el combate fue parejo. Dumont tuvo un inicio con golpes más claros, mientras que Pérez buscó igualar el desarrollo con acciones en el suelo y contra la reja. El tercer asalto tuvo menor cantidad de intercambios, con la argentina en procura del control posicional.

El fallo unánime a favor de Pérez sorprendió a Dumont, quien expresó su desacuerdo en redes sociales. La brasileña calificó el resultado como “uno de los mayores absurdos que vi en la historia de las MMA” y sostuvo que le habían “robado” la pelea en el segundo y el tercer round.

Después del anuncio, Pérez celebró bailando dentro del octágono. Dumont reaccionó con una patada desde atrás, situación que motivó la intervención de la seguridad para separarlas. En la conferencia posterior, la argentina defendió su festejo y recordó los cruces de la previa: “Me trató de prostituta en la previa, ¿qué querían que hiciera?”.

Temas Relacionados

deportes-internacionalAilín PérezUFCMMAArgentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tras el choque en Bakú, Franco Colapinto reveló el plan de trabajo especial que empleó para correr en Malasia por primera vez

El piloto argentino busca dejar atrás lo acontecido en Azerbaiyán y se focaliza en el circuito de Sepang

Tras el choque en Bakú, Franco Colapinto reveló el plan de trabajo especial que empleó para correr en Malasia por primera vez

Aston Martin confirmó a su dupla de pilotos para el 2027 y sólo quedan cuatro butacas disponibles en la Fórmula 1

Finalmente, Lance Stroll y Fernando Alonso serán los titulares del equipo por quinta temporada consecutiva. Haas y Racing Bulls faltan oficializar sus corredores para el próximo año

Aston Martin confirmó a su dupla de pilotos para el 2027 y sólo quedan cuatro butacas disponibles en la Fórmula 1

Franco Colapinto saldrá a pista este fin de semana para el GP de Baréin de la F1 que se correrá en otro país: todo lo que hay que saber

El piloto argentino viene de protagonizar un incidente con su compañero de equipo en Azerbaiyán y deberá cumplir una sanción en la carrera de Malasia

Franco Colapinto saldrá a pista este fin de semana para el GP de Baréin de la F1 que se correrá en otro país: todo lo que hay que saber

La inesperada razón por la que una estrella de la NBA podría mudarse de su nueva mansión: “Dan miedo”

Giannis Antetokounmpo contó que le teme a las iguanas que aparecen en el jardín de su casa y deslizó la posibilidad de buscar un departamento sin pileta ni césped

La inesperada razón por la que una estrella de la NBA podría mudarse de su nueva mansión: “Dan miedo”

Escándalo en el fútbol de Turquía: el presidente de los árbitros fue detenido junto a otros acusados de corrupción

La Fiscalía de Estambul investiga posibles maniobras en las evaluaciones, los nombramientos y las listas de jueces

Escándalo en el fútbol de Turquía: el presidente de los árbitros fue detenido junto a otros acusados de corrupción

MALDITOS NERDS

‘Avengers: Endgame Encore’ suma 86 millones y vuelve a perseguir el récord de Avatar

‘Avengers: Endgame Encore’ suma 86 millones y vuelve a perseguir el récord de Avatar

Strange Scaffold anuncia ‘Something is Wrong with the Library’ para PC

‘Mary Poppins’ tendrá una adaptación televisiva más misteriosa y surrealista

Sunnyside Games revela cuándo se estrenará ‘Nocturnal II’ en PC

‘Shinjuku Anomaly’ llegará a Steam con terror nocturno y múltiples finales

ENTRETENIMIENTO

Sylvester Stallone recuerda el error de su padre en una escena de ‘Rocky’ que los llevó a discutir en el set: “Se puso muy feo”

Sylvester Stallone recuerda el error de su padre en una escena de ‘Rocky’ que los llevó a discutir en el set: “Se puso muy feo”

La exnovia de Paul McCartney, Jane Asher, se niega a ver las películas de The Beatles que recrearán su relación con el músico

Gabrielle Henry, Miss Jamaica, habla sobre su futuro en los concursos de belleza tras la caída que cambió en Miss Universo 2025

Comercios panameños continúan incumpliendo norma que otorga descuentos a los adultos mayores

Sylvester Stallone recuerda la culpa que sintió en el momento en que supo que su hijo había muerto: “Nunca lo olvidaré”

INFOBAE AMÉRICA

Estonia denunció un sabotaje de Rusia tras el ataque incendiario contra un fabricante de drones para Ucrania

Estonia denunció un sabotaje de Rusia tras el ataque incendiario contra un fabricante de drones para Ucrania

La OTAN instó a mantener la calma ante la campaña de sabotaje rusa en Europa: “Rusia sabe que somos más fuertes”

La gran polémica del “Borges de Bioy”: por qué María Kodama quería “cuidar” a su pareja de esa “traición” hecha libro

Tensión en Corea por tres soldados heridos: el Sur acusa al Norte tras las explosiones de minas terrestres en la zona desmilitarizada

La fila que la policía tuvo que calmar: cómo los apagones de Cuba convirtieron una panadería en el único punto de luz y de disputa en Guanabacoa