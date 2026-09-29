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Mancini se despegó de las acusaciones contra Manchester City: "No es un problema que me concierna"

El entrenador fue consultado por el presunto acuerdo de asesoría y sostuvo que las explicaciones deben ser dadas por la institución

Roberto Mancini dirigió al Manchester City entre 2009 y 2013, saliendo campeón de la Premier League tras 44 años (REUTERS/Carl Recine)
Roberto Mancini dirigió al Manchester City entre 2009 y 2013, saliendo campeón de la Premier League tras 44 años (REUTERS/Carl Recine)
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Roberto Mancini rechazó vincularse con las acusaciones económicas contra Manchester City y cuestionó que exista una condena definitiva contra su exclub. Sus palabras llegaron después de que medios británicos informaran que una comisión independiente habría declarado al equipo responsable de 114 de las 115 infracciones imputadas por la Premier League, aunque el procedimiento todavía no concluyó y las sanciones no fueron definidas.

El actual entrenador de Italia fue consultado en una conferencia de prensa antes del partido de la Liga de Naciones ante Turquía. “No creo que hayan declarado culpable a Manchester City”, sostuvo, según recogió FourFourTwo.

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La información sobre el fallo fue publicada el 25 de septiembre por medios británicos y posteriormente recogida por Reuters. La Premier League no confirmó ni desmintió el resultado, debido a la confidencialidad que rige el caso. El club, por su parte, afirmó que el proceso conserva “elementos significativos” pendientes.

Mancini niega responsabilidad por el supuesto doble contrato

La situación del técnico está ligada a una de las acusaciones examinadas durante la investigación. Mancini dirigió al City entre diciembre de 2009 y mayo de 2013, etapa en la que condujo al club a su primera Premier League, conquistada en la temporada 2011-12.

Una parte del expediente se refiere a la información entregada sobre pagos a jugadores y entrenadores. Según las versiones difundidas durante la pesquisa, el italiano figuraba con un salario anual de alrededor de USD 1,96 millones en Manchester City y, de manera paralela, habría suscrito un acuerdo de consultoría con Al Jazira, entidad de Abu Dabi vinculada al jeque Mansour, propietario del club inglés.

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Ese convenio habría contemplado alrededor de USD 2,30 millones anuales por un mínimo de cuatro días de asesoramiento, además de su remuneración oficial. La acusación sostiene que el mecanismo podía ocultar el costo real de su contrato como entrenador y reducir el gasto declarado por la institución. El supuesto acuerdo fue difundido inicialmente por Der Spiegel y volvió a ser citado en las informaciones recientes sobre el caso.

Mancini evitó profundizar sobre ese punto. “Sobre el doble contrato, no es un problema que me concierna; en todo caso es problema suyo”, afirmó. Añadió que el asunto se discute desde hace “cuatro o cinco años” y reiteró que, a su entender, el club no fue declarado culpable de forma concluyente.

La Premier League investiga al Manchester City por 115 acusaciones relacionadas con información financiera, pagos y cooperación con la investigación (AP/Jon Super, Archivo)
La Premier League investiga al Manchester City por 115 acusaciones relacionadas con información financiera, pagos y cooperación con la investigación (AP/Jon Super, Archivo)

Las 115 acusaciones abarcan cuentas, pagos y cooperación con la liga

La Premier League derivó el caso a una comisión independiente en febrero de 2023, tras una investigación de varios años. Los cargos se concentraron principalmente en las temporadas 2009-10 a 2017-18, aunque las acusaciones de falta de cooperación con la investigación se extienden hasta 2023.

El desglose oficial incluye 54 acusaciones por no suministrar información financiera precisa, 14 relacionadas con datos sobre pagos a futbolistas y entrenadores, cinco por incumplimientos de normas de la UEFA, incluido el juego limpio financiero, y siete por las reglas de rentabilidad y sostenibilidad de la Premier League. A ellas se suman 35 cargos por no colaborar con la investigación de la liga.

En su anuncio de 2023, la organización señaló que sus reglamentos exigían a los clubes entregar información que ofreciera una imagen fiel de su situación financiera, incluidos los ingresos, las operaciones con partes vinculadas y los costos operativos.

Las investigaciones también mencionaron sospechas sobre la presentación de aportes de los propietarios como ingresos por patrocinio comercial. El City negó de forma sostenida todos los cargos y afirmó que cuenta con pruebas para respaldar su defensa.

El club prevé apelar mientras espera la definición de las sanciones

Tras conocerse los informes sobre la comisión, Manchester City afirmó que el expediente sigue en curso y que mantiene la postura expresada desde que se formularon los cargos. El presidente del club, Khaldoon Al Mubarak, afirmó en una carta abierta a los aficionados que la confianza de la entidad en demostrar su inocencia no cambió.

“Algunas personas se apresuraron a llegar a sus propias conclusiones”, señaló Al Mubarak. También sostuvo que existen sectores que buscan perjudicar el progreso del club y aseguró que la institución no les dará esa oportunidad. La declaración se difundió después de las publicaciones sobre el supuesto veredicto.

Las posibles sanciones no fueron comunicadas. Entre los castigos que podría contemplar el marco disciplinario figuran multas, deducciones de puntos e incluso la expulsión de la máxima categoría, aunque ninguna medida fue anunciada. De acuerdo con lo informado por Reuters, la comisión habría resuelto los cargos, pero las sanciones todavía no se decidieron.

El club prevé recurrir el fallo si se confirma formalmente. La Premier League tampoco ofreció comentarios adicionales, mientras el procedimiento continúa bajo reserva. Para Mancini, las preguntas sobre el acuerdo que se le atribuye quedan fuera de su responsabilidad personal.

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