Juli Poggio entró a MasterChef Celebrity con una icónica frase de la China Suárez: la reacción de Wanda Nara

Previo al escándalo por su affaire con Mauro Icardi, la China Suárez se sorprendió al ver que Wanda Nara se encontraba viendo su directo en vivo desde Instagram (TikTok)

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El Wandagate volvió a instalarse en el centro de la escena mediática casi cinco años después de que estallara la polémica que había sacudido a una de las parejas más mediáticas del país. Esta vez, la nueva temporada de MasterChef Celebrity, el ciclo de Telefe conducido por Wanda Nara, recuperó un detalle del vínculo que la empresaria y la China Suárez mantenían antes del affaire con Mauro Icardi. La referencia apareció durante la llegada de Juli Poggio al programa y generó risas inmediatas entre los presentes, en especial porque la influencer repitió una frase que había pronunciado la actriz en una transmisión de Instagram previa al escándalo.

Antes de que el conflicto se hiciera público en octubre de 2021, Nara y Suárez no eran amigas íntimas, aunque mantenían una relación cordial y tenían una buena onda virtual. Ambas interactuaban en redes sociales, compartían ‘me gusta’, dejaban comentarios y se enviaban saludos durante las transmisiones en vivo de Instagram, una modalidad que se volvió muy común durante la pandemia. En algunos de esos intercambios aparecían terceros o surgían referencias a personas que tenían en común, mientras las dos construían una relación pública marcada por la cercanía digital, aunque sin una amistad profunda.

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Fue justamente en uno de esos vivos de Instagram donde la China reaccionó al ver que Wanda se encontraba conectada. La actriz se mostró emocionada por la presencia de la empresaria y pronunció una frase que, con el tiempo, quedó convertida en meme y adquirió un significado diferente después del Wandagate. “Hola Wanda, me muerouu(sic)”, expresó, resaltando su sorpresa con una pronuncación que quedó grabada. ¿Qué hora es allá? Me estoy viendo los tutoriales de Franchu, que es lo más lindo que hay”, se la escuchó decir durante aquella transmisión.

Previo a su fuerte enemistad, la actriz y la empresaria llevaban una cordialidad que se hacía resonar en las redes

La mención hacía referencia a la hija mayor de Mauro Icardi y Wanda Nara. En ese momento, la empresaria había compartido distintos tutoriales de maquillaje protagonizados por la niña, y la China Suárez había dejado en claro que seguía ese contenido. Su reacción había sido espontánea y entusiasta, pero años después la frase volvió a circular en redes sociales por el vínculo posterior que la actriz mantuvo con Icardi y por el lugar que ocupó Wanda en esa historia.

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El comentario también había mostrado que la China seguía con atención las publicaciones que Wanda realizaba durante sus viajes por Europa junto a Mauro Icardi. La empresaria solía compartir imágenes de sus recorridos, sus actividades y momentos familiares, mientras que la actriz observaba parte de ese contenido y celebraba especialmente los videos de Francesca. En aquel entonces, el intercambio parecía formar parte de una relación cordial entre dos figuras conocidas que se seguían en redes sociales y compartían gestos públicos de simpatía.

Sin embargo, el escenario cambió semanas más tarde. El escándalo estalló públicamente el 16 de octubre de 2021, cuando Wanda descubrió los chats que Icardi había intercambiado con la China. La empresaria llevó el conflicto a Instagram con una frase que rápidamente quedó instalada en la memoria colectiva: “¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”. Ese mensaje marcó el inicio público de una historia que después fue bautizada como el Wandagate y que quedó atravesada por acusaciones, mensajes, reconciliaciones, separaciones y nuevas revelaciones.

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Casi cinco años después, la expresión de la actriz volvió a ocupar un lugar central en la televisión. Este lunes por la noche, durante una nueva emisión de MasterChef Celebrity, Wanda presentó a Poggio, una de las exparticipantes de Gran Hermano 2022. “Juli Poggio, otra amiga nuestra”, anunció la conductora al momento de recibir a la joven en las cocinas del programa. Sin embargo, la atención se concentró en lo que ocurrió apenas la bailarina ingresó al estudio y se dirigió hacia su isla de trabajo.

Julieta Poggio aprovechó su presentación en el certamen culinario y lanzó una divertida frase en alusión a la China Suárez (MasterChef Celebrity - Telefe)

“Hola Wanda, me muerouu”, lanzó Poggio mientras avanzaba por las cocinas, imitando la entonación y la particular pronunciación de la actriz. La frase provocó risas inmediatas entre los presentes porque remitió directamente al famoso vivo de Instagram de la China Suárez. El comentario de Juli no pasó inadvertido y rápidamente conectó la escena actual del reality culinario con uno de los episodios más recordados de la historia que protagonizaron Nara, Icardi y Si+arez.

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La llegada de Poggio a MasterChef Celebrity terminó así recuperando un fragmento de la historia previa entre Wanda Nara y la China Suárez. Una frase que en su momento había reflejado admiración por los tutoriales de maquillaje de Francesca volvió a escucharse en televisión con otro peso y despertó la memoria de los espectadores que siguieron cada capítulo del Wandagate. Mientras la nueva temporada del ciclo culinario avanzó con sus desafíos y participantes, el pasado volvió a aparecer en boca de una invitada y quedó ligado, una vez más, a aquella famosa transmisión de Instagram.