Google celebra sus 28 años con un doodle nostálgico: cuál es el origen de su nombre

Google celebró su 28º aniversario con un doodle interactivo que recupera su logotipo de 1998.

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Google celebró su 28º aniversario con un doodle que recupera el logotipo original de 1998. El buscador más usado del mundo festeja esta fecha en medio de la curiosidad de que el 27 de septiembre no fue el día exacto de su constitución legal como empresa, sino que esto ocurrió semanas antes.

La ilustración de este año, con una letra “G” en rojo y tipografía sencilla, funciona como puerta de entrada a un cuestionario interactivo sobre la historia y la cultura de la compañía.

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Por qué Google celebra su aniversario el 27 de septiembre

La fecha que aparece en el calendario de festejos de Google no coincide con el día real de su fundación. La empresa se constituyó legalmente el 4 de septiembre de 1998, tras recibir en agosto de ese año un cheque de 100.000 dólares de Andy Bechtolsheim, cofundador de Sun Microsystems.

Sin embargo, el cumpleaños oficial se movió varias veces en los primeros años: se celebró el 8 de septiembre en 2003, el 7 de septiembre en 2004 y el 26 de septiembre en 2005. Recién en 2006 el 27 de septiembre quedó fijado como la fecha definitiva.

La empresa se constituyó legalmente el 4 de septiembre de 1998 tras la inversión de Andy Bechtolsheim. (Foto AP/Jeff Chiu, archivo)

La empresa nunca ofreció una explicación oficial única sobre por qué eligió ese día en particular. Lo que sí reconoció es que la fecha exacta de su nacimiento admite distintas respuestas, ya que el proyecto que dio origen al buscador existía antes de su registro formal como compañía.

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Cómo es el doodle retro de 2026

El doodle de este año recupera el logotipo utilizado por Google en 1998, con colores primarios y una tipografía sin ornamentos. “La ilustración de hoy presenta un logotipo nostálgico de los inicios de la compañía”, explicó Google en la presentación de la pieza.

El diseño remite a las interfaces de finales de los años 90, cuando internet daba sus primeros pasos como herramienta masiva. La propuesta incluye, además, un cuestionario de curiosidades sobre la historia y los momentos más destacados de la empresa, pensado para que los usuarios repasen su evolución de manera interactiva.

Qué significa el nombre de Google

El proyecto que terminó siendo Google nació en 1995 dentro de la Universidad de Stanford, bajo el nombre de “Backrub”. Sus creadores, Larry Page y Sergey Brin, trabajaban desde sus propias habitaciones en un buscador que medía la importancia de las páginas web según sus enlaces.

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El nombre de Google derivó de un error tipográfico al intentar registrar la palabra matemática googol. (REUTERS/Annegret Hilse//File Photo)

El nombre definitivo surgió de un error tipográfico. Un compañero de habitación intentó registrar el dominio bajo el término matemático “googol”, que representa el número uno seguido de cien ceros, pero escribió mal la palabra. El resultado fue “Google”, y a los fundadores les gustó más que el original.

El dominio google.com quedó registrado el 15 de septiembre de 1997. Para entonces, Page y Brin ya enfrentaban un problema práctico: necesitaban almacenamiento barato para probar su algoritmo. Como los discos duros de mayor capacidad de la época resultaban demasiado costosos, construyeron una carcasa con piezas de LEGO, un detalle que hoy forma parte del anecdotario fundacional de la empresa.

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La primera búsqueda real hecha con el nuevo buscador fue el nombre de Gerhard Casper, presidente de la Universidad de Stanford en ese momento. Tras recibir la inversión de Bechtolsheim, Page y Brin se mudaron a un garaje en California que se convirtió en la primera oficina de Google Inc.

Mientras que los doodle aparieron el 30 de agosto de 1998, incluso antes de la constitución formal de la empresa. Page y Brin lo usaron para avisar que estarían ausentes durante el festival Burning Man, un gesto espontáneo que terminó convirtiéndose en una tradición corporativa.

El primer doodle de la historia se publicó el 30 de agosto de 1998 para avisar sobre el viaje de los fundadores al festival Burning Man. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La evolución del formato fue constante. En el año 2000 se introdujeron las primeras animaciones, con una serie temática sobre extraterrestres en Marte, y ese mismo año el Día de la Bastilla marcó el inicio de la internacionalización de los doodles.

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Con el tiempo, los diseños incorporaron tecnología cada vez más compleja: inteligencia artificial para homenajear a Johann Sebastian Bach en 2019 y experiencias de realidad virtual en 360 grados para el tributo a Georges Méliès en 2018.