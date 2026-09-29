Política

Reforma del BCRA: “El objetivo es preservar el valor de la moneda”, afirmó el senador Agustín Monteverde

El legislador de La Libertad Avanza explicó los cambios que impulsa el proyecto y destacó el impacto que, según planteó, tendrán en la estabilidad del organismo

Monteverde planteó que el Estado no actuará como auxilio financiero para sectores o empresas que funcionaban con subsidios
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El Congreso mantiene en debate iniciativas del Gobierno vinculadas con la política monetaria, el Presupuesto y otros temas de la agenda legislativa. Entre ellas figura una reforma del Banco Central que, tras recibir cambios en el Senado, deberá volver a la Cámara de Diputados.

El senador nacional de La Libertad Avanza Agustín Monteverde defendió la reforma del BCRA y la presentó como una herramienta para preservar el valor de la moneda. El economista también se refirió a las inversiones bajo el RIGI, a proyectos sobre soberanía y salud mental, y a la estrategia parlamentaria del oficialismo.

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En diálogo con Infobae A las Nueve Monteverde afirmó que la iniciativa para modificar el Banco Central de la República Argentina (BCRA) regresó a Diputados con modificaciones introducidas por el Senado. Según explicó, el objetivo central del proyecto es “preservar el valor de la moneda”.

El legislador destacó el cambio referido al mecanismo para apartar a las autoridades de la entidad. Sostuvo que exigir una mayoría absoluta del Senado para ese procedimiento elevaría “la robustez institucional” del directorio.

Un hombre con traje oscuro y cabello cano habla ante un micrófono junto a papeles sobre una mesa con un panel azul del Senado de Argentina
Monteverde planteó que el Estado no actuará como auxilio financiero para sectores o empresas que funcionaban con subsidios (Juan Carlos Cárdenas / Comunicación Senado.)

Actualmente, dijo, las autoridades pueden ser apartadas “a capricho del Poder Ejecutivo”. Para Monteverde, la intervención de la Cámara alta con una mayoría absoluta modificaría las condiciones de estabilidad para quienes integren el directorio.

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También remarcó el resultado de la votación legislativa. “Conseguimos una aprobación por más de dos tercios”, afirmó sobre el respaldo que obtuvo el proyecto.

El Senado analiza proyectos de soberanía y salud mental

En paralelo, Monteverde indicó que el Senado trabaja sobre una ley de soberanía y una iniciativa de salud mental. Sobre el Presupuesto, señaló que la Cámara alta deberá tratarlo una vez que Diputados complete su discusión. El representante de La Libertad Avanza vinculó esa agenda con la necesidad de ordenar las prioridades legislativas del oficialismo en el Congreso.

Al abordar la situación económica, Monteverde sostuvo que las variaciones en los indicadores forman parte de un proceso de transformación. “No existen los procesos lineales”, afirmó al aludir a los movimientos de la actividad.

El senador planteó que las empresas y sectores que operaron con subsidios, mercados cerrados o posiciones monopólicas deberán adaptarse. “El Estado no es una ambulancia”, expresó al rechazar transferencias de recursos entre actividades.

Carta Orgánica Banco Central - Senado
El proyecto de modificación del Banco Central regresó a la Cámara de Diputados luego de obtener una aprobación por más de dos tercios en el Senado

Monteverde comparó ese escenario con el de Estados Unidos, donde, según señaló, conviven cierres de compañías y creación de emprendimientos. “Veamos la película y no la foto”, respondió al ser consultado por el saldo de empresas.

El legislador relacionó las perspectivas de inversión con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Afirmó que hay proyectos aprobados por USD 50.000 millones y presentaciones por USD 200.000 millones.

También mencionó el desarrollo de Vaca Muerta, la minería y la posición geoeconómica de Argentina como factores que podrían incidir en la distribución poblacional del país.

Bullrich y las mayorías que busca construir el oficialismo

Monteverde destacó el trabajo de la senadora Patricia Bullrich dentro de La Libertad Avanza. “Patricia trabaja orgánicamente”, afirmó al describir su coordinación con el presidente.

Sesión Ordinaria del Senado de la Nación, el 24 de septiembre de 2026
El senador Agustín Monteverde afirmó que la reforma del Banco Central tiene como objetivo central preservar el valor de la moneda Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado

El senador reconoció que existen diferencias en algunas votaciones y mencionó el caso de una candidata a jueza, en el que Bullrich respaldó una postura distinta de la que asumió el resto del bloque.

Según Monteverde, La Libertad Avanza cuenta con 20 senadores, a los que sumó a Luis Juez para describir la base parlamentaria desde la cual el oficialismo busca construir mayorías.

Consultado por una eventual candidatura presidencial de Bullrich, la definió como “una enorme candidata” y aseguró que el espacio trabaja para la reelección del presidente.

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