Caputo proyectó que el Banco Central comprará casi USD 20.000 millones este año

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la entidad que conduce Santiago Bausili, puede comprar hasta USD 19.438 millones en 2026. (Reuters/Sam Wolfe)

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Luego de cumplir la meta con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en medio de una baja en el ritmo de compras de divisas por parte de la autoridad monetaria, el ministro de Economía, Luis Caputo, proyectó que el Banco Central (BCRA) podría cerrar 2026 con adquisiciones de divisas por encima de USD 19.000 millones. El cálculo llega después de que el presidente, Javier Milei, estimara que contará con más de USD 70.000 millones de poder de fuego para evitar una corrida cambiaria en 2027 y que el riesgo país trepara por encima de los 600 puntos en medio de dudas sobre el programa financiero del año próximo.

Durante una conferencia, que se desarrollo este martes, Caputo sostuvo que el BCRA acumuló USD 14.350 millones hasta septiembre. Pero la novedad estuvo en el gráfico que presentó el ministro en donde proyectó compras de reservas por USD 19.438 millones para diciembre. Un nivel que superó los dos escenarios que la cartera consideró al inicio del año: la meta implícita de USD 10.000 millones con el FMI y una previsión optimista de USD 17.000 millones.

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El anuncio llegó después de una desaceleración en las compras mensuales. En septiembre, la entidad adquirió USD 232 millones, con un promedio diario de USD 12,5 millones. Agosto cerró con compras por USD 768 millones, el menor registro mensual de 2026. La caída se produjo luego de que el BCRA alcanzó el objetivo de USD 10.000 millones acordado con el FMI.

Un gráfico elaborado con datos del Ministerio de Economía proyecta que las compras de reservas de Argentina alcanzarán los 19.438 millones de dólares en diciembre de 2026.

La proyección oficial se apoyó en una expansión de las adquisiciones durante los últimos tres meses del año. De acuerdo con el gráfico elaborado por Economía, el acumulado de USD 14.350 millones de septiembre podría avanzar hasta USD 19.438 millones en diciembre. La cifra quedó cerca de los USD 20.000 millones a los que se refirió Caputo en su exposición.

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“Ahora hay dólares para la gente, para las empresas, para los que quieren remitir dividendos, sino también para recomponer las reservas del Banco Central”, afirmó el ministro. La referencia incluyó la disponibilidad de divisas para distintos sectores y la posibilidad de continuar con la acumulación de reservas.

En lo que va del año, el Banco Central compró USD 14.300 millones. (Foto: Reuters/Enrique Marcarian)

Caputo recordó que la meta acordada con el FMI era de USD 10.000 millones y explicó que el escenario más optimista que manejaba el Gobierno planteaba compras anuales por USD 17.000 millones. “Teníamos una meta implícita de USD 10.000 millones con el FMI y teníamos un escenario recontra optimista que era que, si las cosas salían muy, muy bien, tal vez llegábamos a comprar USD 17.000 millones de dólares en el año”, dijo.

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El ministro contrastó esas referencias con el monto acumulado hasta septiembre. “La situación actual, hoy ya estamos en USD 14.350 millones. Si proyectamos esa tendencia, todo indicaría que vamos a estar más cerca de los USD 20 mil millones de los que habla el presidente”, señaló.

Menor ritmo

Los datos mensuales mostraron que el ritmo de compras se redujo en agosto y septiembre. En agosto, el BCRA sumó USD 768 millones, el menor volumen mensual de 2026. En septiembre, adquirió USD 232 millones, con un promedio de USD 12,5 millones por día.

La comparación con los meses anteriores reflejó una caída más marcada. En julio, las adquisiciones alcanzaron USD 2.162 millones. En junio, llegaron a USD 1.418 millones. Mayo registró compras por USD 2.596 millones, mientras que abril concentró USD 2.769 millones, el monto más alto del año.

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En marzo, el Banco Central compró USD 1.671 millones. Febrero cerró con USD 1.557 millones y enero con USD 1.158 millones. La secuencia mensual mostró un aumento entre enero y abril, una baja en junio, una recuperación en julio y una nueva reducción durante agosto y septiembre.

El BCRA atribuyó la desaceleración a las condiciones del mercado cambiario y a la estacionalidad. La entidad señaló que una menor liquidación del sector agroexportador redujo la oferta de divisas disponible en el mercado. La estrategia contempló comprar dólares cuando existiera oferta genuina, sin intervenir para modificar el precio de la moneda estadounidense ni ejercer presión sobre la plaza cambiaria. Bajo ese criterio, el volumen de las compras quedó ligado a la disponibilidad diaria de divisas.

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En agosto, el Banco Central apenas compró USD 768 millones, el menor volumen mensual del año. (Foto: Reuters/Yuriko Nakao)

Ruedas sin compras

El Banco Central compró dólares en casi todas las jornadas de 2026. Sin embargo, últimamente se registraron días en donde el BCRA decidió no intervenir en el mercado. La entidad no adquirió divisas solo el 2 de enero, el 28 de julio, el 7 de septiembre y el viernes pasado.

Este lunes, el BCRA compró USD 11 millones y llevó las reservas internacionales brutas a USD 47.976 millones, en un contexto de menor ritmo de compras mensuales y de una proyección oficial que situó el acumulado anual en USD 19.438 millones.

El Ministerio de Economía presentó esa estimación como una trayectoria que superó el escenario optimista inicial. Caputo, por su parte, vinculó la acumulación de reservas con la posibilidad de atender la demanda de personas, empresas y quienes buscaran remitir dividendos. La proyección también quedó asociada a la posición de futuros que el ministro describió como prácticamente nula. Según Caputo, ambos elementos integraron la “munición” disponible para evaluar un eventual problema cambiario. A la que se le debe sumar el swap por USD 20.000 millones con Estados Unidos y otro por la misma cifra con China.

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