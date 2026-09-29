Desde Italia, Elena Braccini, expareja de Daniel Osvaldo, habló sobre su salud: “Las nenas están rezando por él”

Daniel Osvaldo en estado delicado de salud

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La internación de Daniel Osvaldo sumó en las últimas horas información que permite precisar su evolución. El exfutbolista permanece lúcido, puede conversar y continúa bajo observación en terapia intensiva, luego de que los médicos detectaran una infección que derivó en un derrame pleural, según detalles que brindaron a los medios allegados al exjugador

En paralelo, Elena Braccini, madre de dos de sus hijas, Victoria y María Helena Osvaldo, habló con Teleshow desde Italia y contó que las chicas loraron comunicarse con su padre. “Están preocupadas, pero hoy más tranquilas porque está mejor. Él es fuerte y va a salir adelante de esto también”, aseguró.

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Osvaldo ingresó de urgencia al Hospital Municipal de Llavallol tras varios días con dolores persistentes. Los primeros estudios no habían arrojado un cuadro de gravedad, pero la aparición de fiebre motivó una nueva consulta. Allí detectaron líquido en la zona pulmonar y lo intervinieron para tratar la infección. Permanece en la Unidad de Terapia Intensiva mientras los médicos siguen su evolución y aguardan resultados de estudios complementarios, según la información que trascendió por parte de autoridades hospitalarias.

Elena Braccini confirmó desde Italia que sus hijas lograron comunicarse con Osvaldo durante la internación

Mientras la familia acompaña al exfutbolista en Llavallol, Elena Braccini habló con Teleshow sobre cómo viven la situación sus hijas, Victoria y María Helena. La exmodelo italiana contó que ambas pudieron mantener contacto con su padre y que esa comunicación las ayudó a transitar con algo más de calma las primeras horas de incertidumbre.

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“Las nenas están hablando con él, rezando por él. Estaban muy preocupadas, entonces lo permitieron”, explicó Braccini. La arquitecta destacó que Osvaldo no está solo y que su familia mantiene un acompañamiento constante. “Su familia no lo deja nunca y nosotras también. Acá en Italia todos lo quieren muchísimo”, expresó a Teleshow desde el país europeo.

Además, contó que recibió numerosos mensajes para transmitirle al músico su apoyo: “Recibí un montón de mails y mensajes por WhatsApp e Instagram para mandarle fuerza. No creía que fueran tantos. Esto es muy lindo, hay muy buena energía para él”, sostuvo, la expareja de Osvaldo.

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La relación entre ambos tuvo conflictos públicos en el pasado, especialmente vinculados a cuestiones familiares y económicas, pero la exmodelo eligió focalizarse en el acompañamiento a sus hijas y en la evolución médica del padre de ellas.

Nina: “Realmente no tengo nada que decir o aportar”

Otra de las exparejas que se manifestó fue Anita Nina Oertlinger, madre de Gianluca Osvaldo de 19 años, hijo mayor del exfutbolista. A través de su cuenta de X, pidió que los periodistas y productores dejen de contactarla para consultar sobre la internación.

“Realmente no tengo nada que decir o aportar”, escribió. Luego explicó: “Sepan comprender que es muy incómodo que me pregunten por algo tan delicado como la salud de mi exmarido y padre de mi hijo. Respetemos el momento”.

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Oertlinger fue la primera pareja conocida del exfutbolista y ambos fueron padres en 2006. En el pasado, expuso públicamente reclamos relacionados con el vínculo entre Osvaldo y Gianluca, además de diferencias por la cuota alimentaria. Esta vez, evitó referirse a cuestiones familiares y pidió preservar la intimidad ante el cuadro médico.

Jimena Barón dedicó una publicación a su hijo Momo sin hacer mención directa a la situación médica de Osvaldo

En cuanto a otra de sus exparejas, Jimena Barón, el viernes 26 de septiembre publicó una carta dedicada a Morrison Momo, el hijo que tiene con el exfutbolista, pero en el mensaje no mencionó a Osvaldo, su diagnóstico ni su evolución médica. La publicación estuvo centrada en el cierre de la primaria del niño y en el vínculo que ella construyó con él.

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Entre sus frases, Barón escribió: “Hicimos un gran trabajo, hijo. Bastante solos al principio, sin tener mucha idea la verdad, pero el amor fue más que suficiente”. Y cerró: “Siempre voy a ser tu pista de aterrizaje, ya te lo dije… Vos volá”.

El posteo adquirió repercusión porque se difundió el mismo día en que se conoció la internación de Osvaldo, fue una carta para su hijo y no una reacción pública a la situación de salud de su expareja.

Daniel Osvaldo se refirió a su proceso de recuperación personal y al vínculo con sus hijos en una entrevista previa a su internación

En diciembre de 2024, en una entrevista con Leo Montero para Infobae, Osvaldo habló de su historia personal, de los períodos de depresión que atravesó y de la relación con sus hijos. “Por momentos he sentido que no he sido tan buen padre por malas decisiones que he tomado en mi vida”, reconoció entonces.

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El músico también cuestionó las interpretaciones sobre su rol paterno a partir de las publicaciones en redes sociales. “Nadie puede saber la relación que yo tengo con ellos. Los únicos que me pueden reclamar son ellos y, en todo caso, sus madres”, sostuvo durante esa charla.

En aquella entrevista, Osvaldo contó que había realizado un tratamiento y que continuaba bajo seguimiento profesional. “Estoy en un momento bárbaro. Hice un tratamiento, sigo en tratamiento, pero ya estoy muy bien”, afirmó. También dijo que había atravesado “un período oscuro” y que buscaba aprender de las decisiones que había tomado.

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