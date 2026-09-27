Las plataformas gratuitas de Google para investigar y analizar datos que casi nadie utiliza

El desconocimiento sobre estas plataformas responde, en parte, a que Google las distribuye de forma dispersa. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / Google)

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Google dispone de un conjunto de herramientas gratuitas para investigar mercados, medir tráfico web y procesar datos con inteligencia artificial que permanece fuera del radar de la mayoría de los usuarios.

Mientras muchos se limitan al buscador tradicional, la compañía ofrece aplicaciones capaces de rastrear tendencias de búsqueda, analizar el comportamiento de visitantes en sitios web, ejecutar consultas sobre grandes volúmenes de información y hasta entrenar modelos de machine learning sin costo alguno.

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Estas soluciones abarcan desde la investigación de mercado hasta la ciencia de datos avanzada, y están disponibles para cualquier persona con una cuenta de Google. La falta de conocimiento sobre su existencia hace que buena parte de su potencial quede sin aprovechar, tanto en el ámbito profesional como en el académico.

Google dispone de un conjunto de herramientas gratuitas para investigar mercados, medir tráfico web y procesar datos con IA. (AP Foto/Thibault Camus, archivo)

Herramientas gratuitas de Google poco conocidas para analizar datos

El desconocimiento sobre estas plataformas responde, en parte, a que Google las distribuye de forma dispersa y sin una campaña de difusión unificada. Cada aplicación funciona de manera independiente, lo que dificulta que el público general identifique el alcance real del ecosistema.

Entre las más relevantes se encuentra Google Trends, que analiza el volumen de búsqueda de términos a lo largo del tiempo y por región geográfica. La herramienta permite comparar palabras clave entre sí y detectar temas en tendencia, un recurso útil para quienes investigan comportamientos de consumo o fenómenos sociales.

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A esto se suma Dataset Search, un buscador especializado en localizar conjuntos de datos públicos alojados en repositorios de todo el mundo. Junto con Google Academic (Scholar), que rastrea literatura científica, artículos, tesis y libros académicos, conforman un tridente de investigación que rara vez aparece mencionado fuera de círculos especializados.

Google Académico es un buscador gratuito de Google especializado en literatura científica y académica. (Captura Google)

La combinación de estas tres aplicaciones cubre buena parte del proceso investigativo: detectar una tendencia con Trends, respaldarla con literatura académica en Scholar y complementarla con datos duros extraídos de Dataset Search. Se trata de un flujo de trabajo completo que no exige inversión económica ni licencias adicionales.

Analítica web para medir el rendimiento de sitios y aplicaciones

Google también ofrece un conjunto de herramientas orientadas a medir el desempeño digital de sitios web y aplicaciones. Google Analytics, en su versión GA4, rastrea el comportamiento de los usuarios y mide eventos, conversiones, retención y rutas de navegación en tiempo real.

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Esta plataforma se complementa con Google Search Console, que monitorea la presencia de un sitio web en los resultados de búsqueda de Google. La herramienta proporciona métricas de clics, impresiones, palabras clave de tráfico orgánico y estado de indexación, información capital para quienes gestionan contenido digital.

Puedes acceder y registrar tu sitio web en la Google Search Console para supervisar y mejorar su presencia en Google. (Captura Google)

Ambas aplicaciones funcionan de forma articulada: mientras Search Console revela cómo encuentra el público un sitio a través del buscador, Analytics detalla qué hace ese público una vez que ingresa.

Esta relación complementaria explica por qué suelen recomendarse en conjunto dentro de estrategias de marketing digital, aunque su configuración técnica desalienta a quienes carecen de formación previa.

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Visualización de reportes con paneles interactivos

Una vez recopilados los datos, Google pone a disposición Looker Studio, conocida anteriormente como Data Studio, para crear paneles interactivos y reportes visuales personalizados. La herramienta conecta diversas fuentes de información, entre ellas Analytics, hojas de cálculo y BigQuery.

Esta capacidad de integración convierte a Looker Studio en un punto de encuentro entre las distintas plataformas del ecosistema. Permite transformar cifras dispersas en visualizaciones comprensibles sin necesidad de recurrir a software de pago especializado en inteligencia de negocios.

Google ofrece un ecosistema completo de herramientas gratuitas diseñadas para investigar mercados, analizar tráfico web y procesar datos. REUTERS/Carlos Jasso

Ciencia de datos y programación en la nube sin costo

El componente más técnico del ecosistema gratuito de Google se concentra en tres herramientas orientadas a la programación y el procesamiento masivo de datos. Google Colab, o Colaboratory, es un entorno basado en Jupyter Notebooks que ejecuta código Python directamente en la nube y ofrece acceso gratuito a GPU y TPU para procesar datos y entrenar modelos de machine learning.

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Por su parte, Google BigQuery cuenta con un nivel gratuito conocido como Sandbox, una plataforma de analítica empresarial que permite ejecutar consultas SQL sobre grandes volúmenes de datos. Incluye una cuota mensual sin costo de almacenamiento y procesamiento, lo que la vuelve accesible para proyectos de investigación de mediana escala.

Google Colab resulta especialmente valioso para quienes buscan entrenar modelos de IA sin invertir en infraestructura propia: ofrece de forma gratuita el acceso a procesadores gráficos especializados que normalmente requieren equipos costosos, directamente desde el navegador y sin instalación adicional.

Google Sheets completa este bloque técnico. Aunque se trata de una hoja de cálculo convencional, integra funciones avanzadas para tablas dinámicas, extensiones mediante Apps Script y complementos de inteligencia artificial, lo que la convierte en un puente accesible entre el usuario promedio y las capacidades de programación más sofisticadas del ecosistema Google.

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